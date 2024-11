Paralympian tõstab teadlikkust korallriffe ähvardavatest ohtudest

Ühendkuningriigil on lihtne korallriffid unustada, ometi on kaubamärgi SHEBA tellitud uued uuringud leidnud, et 75% Ühendkuningriigi täiskasvanutest on mures maailma korallriffide olukorra pärast, kuid peaaegu pooled (48%) väidavad, et nad seda ei tee. ei tea palju ega üldse midagi korallriffide tegelikust rollist mere tervise toetamisel.

Veel 72% nimetas kliimamuutust suurimaks tajutavaks ohuks korallriffidele, peaaegu viiendik (18%) arvas, et nende päästmiseks pole lootust ja veerand ei ole selles kindel. Uues videos äratab ookeanide eestkõneleja ja paraolümpia ujuja Ellie Simmonds ellu Sheba Hope Growsi programmi liikumise mõjuva jutuvestmise kaudu, ärgitades ja inspireerides Ühendkuningriiki ja väljaspool seda teadlikkuse tõstmiseks ning tegutsema meie ookeanide ilu säilitamiseks ja taastamiseks.



Ellie ütles: "Kuigi maailma riffid tunnevad end Ühendkuningriigist nii kaugel, mõjutavad kliimamuutuste mõjud kogu meie planeeti, olgu selleks siis ilmastikumuutuste või korallriffide kadumine, peame tegema rohkem, et anda loodusele võimalus nendega kohaneda ja vastu seista. muutub."

Ellie Simmonds koos ühe Reef Stariga

Kuna maailma korallriffid on ohus, on ookeanide kaitsja Simmonds taas ühendanud jõud SHEBA kaubamärgiga, et näidata, et Suure Vallrahu jaoks on veel lootust, ning programm Sheba Hope Grows demonstreerib taastamise väärtust kahjustatud riffide taastamisel. Austraalia kuulsaima rifi sees.



Great Barrier Reef on vaid üks saitidest, kus programm avaldab mõju. Koos partneritega on praegu 65 taastamiskohta 12 riigis, mis on maailma suurim korallide taastamise programm.



Ellie ütles: "Meie ookeanide säilitamine on midagi, mille vastu olen alati olnud kirglik, eriti kuna vesi on aastaid olnud minu elus suur osa. Mul on hea meel, et saan sel aastal taas jõud ühendada programmiga Sheba Hope Grows, et näidata kõigile uut lootuse lugu.

„On uskumatu näha riffitähtede jõudu ja kohtuda selle väikese ainulaadse struktuuri taga oleva meeskonnaga, millel on suur mõju.

„Muutused ei saa toimuda üksi, see on seotud paljude organisatsioonide vahelise partnerlusega. See lihtsalt näitab, kui võimsad me võime olla, kui meil on ühine eesmärk – oma ookeanide päästmine. Tänapäeval korallriffide taastamiseks võetud meetmed aitavad säilitada meie ookeane järgmiste põlvkondade jaoks.

Suure Vallrahu Marsi säästvate lahenduste meeskonna mereekspertidega liitudes osales Simmonds korallide taastamises lähedalt ja sai teada, kuidas meeskond töötas rohkem kui kümne aasta, et arendada skaleeritavat lahendust Marsi toetatud riffi taastamise süsteemiga. See kasutab Reef Stars, kuusnurkseid liivakattega teraskonstruktsioone, mis loovad stabiilse aluse korallide fragmentide kasvamiseks, mis istutatakse ookeani põhja, et käivitada korallriffide taastamise protsess.

Reef Stari ettevalmistamine kasutuselevõtuks, et aidata kaasa korallriffide taastamisele

Marsi säästvate lahenduste vanemdirektor ja Mars Incorporatedi mereteadlane professor David Smith ütles: "Tänu Sheba Hope Growsi programmile on Austraalia kohapeal tegutsev meeskond suutnud paigaldada üle 400 rifitähe, mis toob elu tagasi nendesse Suure Vallrahu piirkondadesse.

Simmonds nägi ka tööd, mida meeskond teeb koos partneritega, nagu Citizens of the Reef, kes kasutavad uut metoodikat Cairnsi piirkonna riffide loendamiseks. See võimaldab neil koguda terviseandmeid nende riffide seisundi kohta, kasutades seda võimalusena tuvastada riffe, mis võivad vajada täiendavat abi.



Professor David ütles: „Kohalike kogukondadega koostööd tehes saame jätkata bioloogilise mitmekesisuse edendamist ja juhtida meie korallriffidele olulisi jätkusuutlikke lahendusi, aidates meil võidelda kliimamuutuse vastu. Teha on veel palju, kuid meie pühendunud meeskonna ja partneritega on see veel üks äärmiselt oluline samm õiges suunas.