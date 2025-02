Merekeskkonna kaitsmine tulevaste põlvkondade jaoks

at 10: 00 am

Ühendkuningriigi laval on teadlane, looduskaitsja ja ookeanide kaitsja dr David Jones. GO sukeldumishow märtsil, tutvustades kolme andekat noort teadlast Portsmouthi ülikoolist, et rääkida oma uurimistööst ja sellest, kuidas see merekaitset mõjutab.

Kelsey-Marie Cadd räägib kahe kunstliku elupaiga loomisest oga-merihobu ja lühikese koonuga merihobu jaoks, mis soodustavad liikide kasvu, stabiliseerivad setet ja soodustavad mereheina levikut.

Joe Sargent räägib pruunvetikariffide (Laminaria sp.) degradeerumisest Wighti saare ümbruses, languse võimalikust põhjusest ja põhjusest, miks piirkonnas levivad teised makrovetikad.

Georgia Sharpe-Harris räägib loodetevahelistest laialehelistest metsadest, mida leidub Ühendkuningriigi paljude suudmealade ümbruses. Nendel ainulaadsetel rannikuäärsetel elupaikadel on huvitavaid analooge troopiliste mangroovidega ja selle rikkaliku ökosüsteemi täiendav mõistmine aitab tagada selle kaitse tulevikus.

Kõik kolm räägivad oma uurimistööst ja nende mõjust merekeskkonna kaitsmisele tulevaste põlvkondade jaoks. Need on saadaval ka terve nädalavahetuse koos interaktiivsete näidikute ja seadmetega Just One Oceani merebioloogia tsoonis (stend 1051 Hall One lähedal Tech Stage'i ja kuningliku mereväe lähedal).

Dr Jones on aastate jooksul olnud GO Diving Shows regulaarne esineja ja esinenud paljudel teemadel. Nüüd pühendab ta oma aega ookeanide säilitamisele tulevaste põlvkondade jaoks oma heategevusorganisatsiooni Just One Ocean kaudu. Heategevus on keskendunud teadusele, haridusele ja kommunikatsioonile ning toetab oma missiooni raames mitmeid uuenduslikke mereuuringute projekte.

Merekeskkonna kaitsmine tulevaste põlvkondade jaoks 2

GO sukeldumisetendus

GO sukeldumisetendus – Ühendkuningriigi ainus tarbijatele mõeldud sukeldumis- ja reisisaade – naaseb NAEC Stoneleigh’sse 1.–2. märtsil 2025, just õigel ajal uue hooaja avamiseks, ning lubab nädalavahetust täis interaktiivset, harivat, inspireerivat ja lõbusat sisu.

Nagu ka Pealava – seekord juhib telestaar, autor ja seikleja Steve Backshall, kes naaseb pärast mõneaastast eemalolekut GO Diving Show’sse koos NASA koolitatud NEEMO Aquanauti ja DEEP Dawni teadusuuringute juhiga. Kernagis, kaassaatejuht, autor ja igavene lemmik Monty Halls, dr Timmy Gambin, kes räägib Malta rikkalikust merendusest ja sõjaajast pärand ning dünaamiline maadeavastajate duo Rannva Joermundsson ja Maria Bollerup, kes räägivad oma hiljutisest Expedition Butengist Indoneesias – seal on taas pühendatud etapid Ühendkuningriigi sukeldumisele, tehnilisele sukeldumisele, veealune fotograafia ja inspireerivad lood. Andy Torbet astub taas Pealavale ning teeb ettekande telesaadete tehnilise sukeldumise väljakutsetest.

Koos lavadega on ka hulgaliselt interaktiivseid elemente – üha populaarsem koobas, hiiglaslik proovisukeldumisbassein, kaasahaarav virtuaalreaalsuse tehniline sukeldumine, hinge kinni hoidmise töötoad ja vooderdusharjutused, merebioloogia tsoon ning 2025. aasta uus võimalus proovida kätt vrakkide kaardistamisel koos seltsiga Nauticaswtteri ja nende kõigi laevastikuarhitektuuridest. pidevalt kasvav stendide valik turismibüroodelt, tootjatelt, koolitus agentuurid, kuurordid, live-lauad, sukeldumiskeskused, jaemüüjad ja palju muud.

Sel aastal näeb ka NoTanx Zero2Hero võistlus lava keskpunktis. Sellel algajatele vabasukeldujatele suunatud konkursil osaleb 12 kandidaati koolitus Marcus Greatwoodi ja NoTanxi meeskonnaga Londonis veebruari lõpus. Seejärel võistlevad viis väljavalitud finalisti märtsi nädalavahetusel toimuval GO Diving Show'l, sealhulgas staatilise apnoe seansid basseinis, et leida üldvõitja, kes saab Oonasdiversilt nädalase reisi Marsa Shagra ökokülla. Klõpsake siin registreeruda oma võimaluseks võistlema.

Piletid eelmüügist nüüd saadaval!

Osta kohe oma päevapilet £17.50 + broneerimistasu ja ole valmis harivaks, põnevaks ja inspireerivaks kogemuseks! Või kui kahe päeva jooksul on nii palju esinejaid, pluss kõik interaktiivsed väljapanekud ja eksponendid, mida külastada, siis miks mitte teha sellest nädalavahetus ja osta kahe päeva pilet £25 + broneerimistasu? Grupipiletite hinnad 10+ inimesele on saadaval ka siis, kui tuled oma keskuse/klubiliikmetega. Broneerige piletid Go Diving Show veebisaidil.

Ja nagu ikka, sisaldab pileti hind tasuta parkimist. Ja alla 16-aastased on tasuta, nii et võtke lapsed kaasa vapustavale perepäevale!