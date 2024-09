Remote location diving, liveaboard safety – and Truk Lagoon Wreck Baseline Project

Wreck-diving aficionado and underwater photographer extraordinaire Pete Mesley will be delivering two unmissable talks on the Main Stage at the Sydney-based GO sukeldumissaade ANZ kuu lõpus.

Pete'i kirg sukeldumise vastu sai alguse Inglismaa külmades vetes üle 33 aasta tagasi. Siin sündis tema "Roostehimu" ja sellest ajast peale on ta pühendunud vrakkide uurimisele, leidmisele, sukeldumisele ja pildistamisele.

Rohkem kui 7,000-tunnise veesõidukogemusega 29 erinevas riigis on Pete olnud sukeldumistööstuses täiskohaga alates 1991. aastast. Lisaks PADI kursuse juhile on Pete ka tehniline sukeldumine. Juhendaja Koolitaja. Pete on üks lõunapoolkera kõige kogenumaid tehnilisi sukeldujaid ja instruktoreid.

Pete on väga edukas sukeldumisreisid Business Lust4Rust ja Shock&Awe Big Animal Diving Excursions keskenduvad kogenud sukeldujate viimisele spetsiaalsetesse sukeldumiskohtadesse üle maailma. Sellised kohad nagu Truki laguun, Saalomoni Saared, Bikini atoll, Suured järved, Sri Lanka, Palau, Vaikse ookeani lõunaosa ja Uus-Meremaa.

Tema kogemused laienevad ka filmi- ja teadustööstusesse. Pete on pälvinud ka osaduse ihaldatud Explorers Clubis.

Hästi publitseeritud ja kõrgete saavutustega allveefotograaf Pete soovib leida uusi kohti, uusi vrakke ja seiklusi ning neid dokumenteerida. Tema viimane projekt on Truk Lagooni vrakkide 3D-modelleerimine Truk Lagoon Wreck Baseline Projectis. Ta on maailma suurima vrakkide hulga kaardistamisel üle poole tee.

www.lust4rust.co

Pete's talks on the Main Stage will be:

Remote Location Diving and Liveaboard Safety – Vital things to know!

There has been a huge number of dive liveaboard sinkings over the last decade. Too many! Some fatal. Why is that? We look at what questions to ask operators, to help you make an informed decision on whether to risk your life with them or not. We look at possible ‘red flags' in what to look for. I will also be giving you some hints on how to best prepare for remote location trips, vital life support equipment and proper preparation so you aren't caught offguard. Having personally witnessed such a sinking I will be telling you how I coped with such an event.

Truk Lagoon Wreck Baseline Project

With the use of photogrammetry techniques, we have set out to complete a full and comprehensive 3D modelling baseline of all the diveable wrecks of Truk Lagoon (Chuuk Lagoon). Getting this essential baseline will help secure the future of Truk, futurising the rich history of the area even long after all the wrecks have disintegrated. This is only phase 1 of the project. Once all the wrecks are modelled, the plan is to remodel them every five years. This will hopefully give us more insight to knowing the rate of degradation of the wrecks. We will discuss future phases to hopefully help grow tourism in Chuuk for the future.

Remote location diving, liveaboard safety - and Truk Lagoon Wreck Baseline Project 2

GO sukeldumissaade ANZ

See iga-aastane üritus, mis toimub sel aastal 28-29 september kell Sydney näituseväljak Olümpiapargis, mille eesmärk on esitleda meie veealuse maailma parimaid külgi kõigile alates toores algajatest, kes kaaluvad sukeldumisega tegelemist või on lõpetanud oma algtaseme kursused, kuni edasijõudnud sukeldujateni kuni tehniliste sukeldujate ja veteranide CCR-ni. sukeldujad.

Lavasid on terve rida – Pealava, Foto Stage, Austraalia/Uus-Meremaa lava, Inspiratsiooni lava ja Tech Stage – mis võõrustab kümneid esinejaid üle kogu maailma, samuti hulgaliselt interaktiivseid funktsioone, mis sobivad nii noortele kui vanadele, alates VR-sukeldumiskogemustest ja proovisukeldumistest. , esitlusbassein, näkid ja palju muud.

Lavasid ja objekte ümbritsevad lai valik eksponente, alates turismibüroodest ja reisikorraldajatest kuni kuurortide, lavalaudadeni, koolitus agentuurid, jaemüüjad, tootjad ja looduskaitseorganisatsioonid.

2024. aasta GO Diving Show UK, mis toimub nüüd viiendat aastat, meelitas nädalavahetusel kohale rohkem kui 10,000 10,000 osalejat ja hõlmas XNUMX XNUMX ruutmeetrit näitusepinda ning Austraalia ja Uus-Meremaa variant pürgib sellele tasemele lähiaastatel.

Sissepääs avaüritusele GO Diving Show ANZ on täiesti tasuta – registreeru siin et saada oma piletid Austraalias toimuvale 2024. aasta sukeldumisüritusele. Kohapeal on palju parkimiskohti ja kohale on lihtne jõuda, kuna on palju transpordivõimalusi, nii et märkige kohe kuupäevad päevikusse ja valmistuge eepiliseks nädalavahetuseks, kus tähistatakse kõiki sukeldumisvorme.