Ryan Chen: Puudega sukeldumise kergendamine

Los Angeleses sündinud ja üles kasvanud Ryan Chen kasvas üles pühendudes oma hariduse ühendamisele kehalise tegevusega, olgu siis talispordi või võitluskunstiga. Kendo – see, mis kasutab bambusmõõku ja kaitserüüd. Mustvöölane võistles riiklikul tasemel USA-s ja Jaapanis.

Oma tulevase äripartneri Kent Yoshimuraga kohtus ta California San Diego ülikoolis, kui ta oli 19. aastal 2009-aastane, ja neist said kindlad sõbrad. See oli ka aasta, mil Chen sai lumelauaga sõitmise käigus laastava seljaajuvigastuse, mistõttu ta jäi vööst allapoole halvatuks.

Ta lõpetas nii majanduse kui ka keemia erialal, kuid ei suutnud loobuda oma harjumuspärasest aktiivsest elustiilist ja hakkas tegelema paraspordiga. Ta treenis ratastoolis võidusõitu ja sai osa USA paraolümpiameeskonnast, Yoshimura aga oli saamas Jaapani judoolümpiameeskonna liikmeks.

Seejärel, aastal 2013, avastasid kaks sõpra sukeldumise. "Sain aru, et mul on elada ainult üks elu ja vaatamata halvale, oli veel suur maailm, mida uurida," ütleb ta. “Mul on alati olnud seiklushimu ning sukeldumine pakkus mulle ainulaadse võimaluse reisida, avastada ja kogeda loodust selle kõige puhtamal kujul.

"Kent ja mina saime sertifikaadi koos. Olin näinud Grouponi allahindlust ja Kent oli mu parim sõber, kes ütles alati kõigele jah. Kahe nädalaga saime sertifitseeritud PADI sukeldujad!

Mis läheb hästi. Sõprade sertifikaadid teeniti aprillis LA's Venice Beachil ja kiiresti järgnes Advanced Diver sertifikaat.

Chen (paremal) ja Yoshimura lõõgastuvad tekil

See juhtus enne, kui PADI oli tänapäeval pakutava adaptiivse sukelduja koolituse ametlikuks muutnud, kuigi sel ajal saadaval olnud kohandused tunduvad olevat Cheni vajaduste jaoks enam kui piisavad. "Ma arvan, et olin esimesel korral nii põnevil kui närvis, kuid kui olime vees ja kõik treeningud olid tehtud, tundsin end väga mugavalt.

“Maailma lahedaim tunne on esimene hingetõmme vee all. Tunned, et sul on supervõime. See oli parem, kui ma ootasin. Samuti kannatan halvatuse tõttu äärmise närvivalu käes ning vee all olemine ja hingamine on peaaegu meditatiivne – sukeldumisel tunnen end kaalutuna ja valuta.

Vees enesekindel

Kui Chenilt küsitakse kõige raskemini omandatavate aspektide kohta, vastab Chen: „Võtke vee all mask maha ja puhastage see. Arvan, et pärast umbes 10 sukeldumist hakkasin end vees kindlalt tundma. Juhendajad, keda ta kirjeldab, olid „üliempaatilised. Ma arvan, et üldiselt peavad sukeldumisinstruktorid seda tegema armastus mida nad teevad."

Chen hakkab merre libisema

Esimene avaveesukeldumine toimus Catalina saarel Lõuna-Californias: „Ilusad pruunvetikametsad ja see pani meid püsti – oleme Kenti ja minu vahel jõudnud sukelduda paljudes kohtades üle maailma, Uus-Meremaalt Jaapanini Taini. Kariibi merele."

Senised lemmikkohad on olnud Hawaii ja Uus-Meremaa ning cenotes Mehhikost, samas kui ämbrite nimekirjas on Tahiti ja Indoneesia. Kusagil pole piiranguid ja sõbrad püüavad sukelduda oma sagedaste ärireiside raames „ja sukelduvad kõikjale, kus vähegi võimalik!”

Nende reiside käigus näib Cheni sõnul olevat nad rännanud mööda vikerkaareteed, teatades, et sukeldumiskohtades pole esinenud takistusi seni, kuni on rakendatud kindlat ettenägelikkust, kusjuures on vaja uurida ja võtta ühendust kõige sobivama sukeldumispoega. ala. Nad on alati tundnud end teretulnud ega teatanud negatiivsetest kogemustest.

Varsti pärast sukeldumist tulid Chen ja Yoshimura välja rohelise tee-tüüpi kofeiiniga toote nimega NeuroGum, millele järgnes NeuroMints. Tervisekondiitritooted pakkusid nende arvates tervislikku viisi energiataseme säilitamiseks.

Tooted olid ühisrahastatud, hinnati edasi Shark Tank (USA oma Draakonid Den) ja hakkas meelitama suuremaid investoreid. Täna on need saadaval umbes 12,000 XNUMX kaupluses Internetis.

Ryan Chen

Chen on ettevõtte finantsjuht ja Yoshimura tegevjuht ning temast on saanud ka innukas investor, sageli toiduainete vallas. Ta nimetati eliidi hulka Forbes 30 Alla 30-aastaste nimekiri 2019. aastal.

Akvalangiteraapia

Cheni on sukeldumise juures üllatanud just see, kui terapeutiline see on. „Olime PADI partnerluse raames Uus-Meremaal sukeldumas ja nägime hämmastavaid metsloomi. Siis ütles sukeldumismeister Caroline:Ookeanil pole piirdeidja ma arvasin, et see oli väga lahe. Saate tõeliselt näha metsloomi selle tõelises elupaigas. Mitte akvaariumis ega loomaaias, vaid nende päriskodus.

Sellised kogemused on kasvatanud Cheni huvi keskkonna vastu. "Minu huvi looduskaitse vastu kasvas oluliselt minu reisi ajal Neuro kaasasutajana. Tihe koostöö tarneahelatega andis mulle vahetu ülevaate tootmise ja jäätmete keskkonnamõjudest. See arusaam süvendas minu teadlikkust jätkusuutlikkuse tungivast vajadusest.

Chen vee all

"Olen aru saanud, et oleme inimkonna jaoks kriitilises punktis, kus peame võtma otsustavaid meetmeid jäätmete vähendamiseks, ökosüsteemide kaitsmiseks ja säästvama tuleviku loomiseks kõigile ja kõigele sellel planeedil."

Need mured viisid tänase suhteni heategevusorganisatsiooniga PADI AWARE. “See on olnud absoluutselt parim partnerlus! Neuro funktsionaalse kummi ja piparmündi idee tulime välja 2013. aastal akvalangiga sukeldudes. Selle partnerluseni jõudmine ja ookeanide kaitseks annetamine on olnud unistuste täitumine.

Link tähendab, et 20% Neuro piiratud väljaandega, ookeaniteemaliste ja ühiskaubamärgiga purkide müügitulust läheb PADI Aware Foundation.

Mis Ryan Chenile praegu sukeldumise juures kõige rohkem meeldib? "Ma arvan, et olen olevikus. Me elame kiires tempos maailmas, kus tehnoloogia segab nii palju. Sukeldumine võimaldab keskenduda olevikule ja hinnata emakest loodust.

Pinna intervall

„Sukeldumine on olnud minu jaoks muutev nii emotsionaalselt kui ka sotsiaalselt, eriti pärast seljaaju vigastust. Sellest sai võimas tervenemise tööriist, mis võimaldab mul taasühenduda seiklustundega ja avastada maailma uuel viisil.

“Selle teeb veelgi erilisemaks kogemuse jagamine oma parima sõbraga ja selle teistele tutvustamine. Olen aidanud tunnustada paljusid inimesi, sealhulgas oma tüdruksõpra ja lähedasi sõpru, luues koos unustamatuid mälestusi.

„Sukeldumine on olnud ka inspiratsiooniallikas – see mängis NeuroGumi idee loomisel keskset rolli. See on midagi enamat kui lihtsalt meelelahutus; see on minu isikliku ja tööalase teekonna nurgakivi.

Noor hiiglane

PADI adaptiivse sukeldumisnädala jaoks (alla) koolitusagentuuri liikmetel ja AmbassaDiversil paluti teha jõupingutusi, et nimetada teisi, keda nad sooviksid sukeldumisega tegelema hakata. "Soovin bändi Young the Giant liikmetele PADI Scuba Divingu sertifikaati," ütleb Chen.

Young The Giant – uued värvatud akvalangist?

California alternatiivroki bänd tähistab 20. tegutsemisaastat ja ta on neid jälginud alates 2011. aastast. Seal on ebatavaline foto temast ratastoolis surfamas, kui nad rokifestivalil mängivad.

"Oleme just oma eriväljaanne Neuro tina nendega, mis tähistab nende teise kursuse albumit Mind Over Matter [aastast 2013]. Album räägib vaimsest tervisest ja takistuste ületamisest – just seda aitas mul teha sukeldumine.

"Ma tahan, et nad kogeksid teie vee all kogetavat selgust ja rahulikkust omal nahal, sest ma tean, et sukeldumissport inspireerib neid samamoodi nagu nende muusika on inspireerinud mind."

„Sukeldumine pakub kaaluta olemise tunnet, mis on üks lähimaid kogemusi kosmoses viibimise tundele. Kui olete vee all, toetab vee tekitatud ujuvus teie keha, tekitades tunde, nagu ujuksite pingevabalt.

„Ma arvan ja loodan, et adaptiivne sukeldumine muutub üha enamatele inimestele kättesaadavamaks. Loodan, et seal on rohkem toetusi, et saada rohkem inimesi vette.

Vaadates järgmist sukeldumist