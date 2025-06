Scuba Diver ANZ, number 82, välja antud

at 5: 31 am

Uusima teabe saamiseks klõpsake siin Scuba Diver ANZ väljaanne

Uudiste kokkuvõte

Rork Media omandab Scuba Show ja California Diving Newsi, CSIRO uuring näitab, et Austraalia randades on vähem plastikut, ning avaldatakse raport Ocean Lovers Festivali kohta.

Austraalia

Victoria lõunaranniku lähedal, tiheda liiklusega laevateede ja tuule käes keerlevate vete all asub väändunud terase, korallide kattekihtide ja kummituslike laevavrakkide maailm ning Kerrie Burow arvab, et see on üks parimaid vrakkide sukeldumiskohti riigis.

Galapagose saared, esimene osa

Galapagose saared on ainulaadne saarestik! See ainulaadne saarte kogum on aastate jooksul olnud inspiratsiooniks paljudele dokumentaalfilmidele. Need on ka paljude sukeldujate unistuste nimekirjade tipus, sealhulgas Adrian Stacey oma! Järgmistes kahes numbris selgitab ta, miks! Sel kuul vaatleb ta, mis teeb Galapagose nii eriliseks, ja...

järgmisel kuul jutustab oma laevareisist läbi saarte.

Diversi hoiatuste võrgustik

DANi liige jutustab oma kogemusest sügaval oksendamise ajal ja rõhutab selle olulisust regulaator klaarimine.

DAN meditsiinilised küsimused ja vastused

Sukeldujate hoiatusvõrgustiku eksperdid arutlevad summutatud kuulmise ja sukeldumisjärgse täiskõhutunde üle.

Austraalia ainulaadne mereelu

Nigel Marsh uurib ebatavalist skulpturaalset kärnkonni lähemalt.

Sukeldumine koos… Judy Ormandyga

PT Hirschfield vestleb Uus-Meremaal elava sünnitusarstiga, kelle kirg on jää, vrakid ja elukad.

Konserveerimisnurk

Nagu Don Silcock paljastab, on Raja Ampat vaid veidi rohkem kui kahe aastakümnega muutunud tundmatust tagaveest üheks maailma ihaldatumaks sukeldumiskohaks.

TEHNOLOOGIA: Filipiinid

Kui temalt küsiti, kas ta tahaks sukelduda kasutamata lennukikandja vrakile, ei vajanud Samir Alhafith kaua aega, et jaatavalt vastata.

Austraalia

Dr Terry Cummins suundub Queenslandi kõige kaugemasse põhjaossa, et uurida sealseid kaugeid riffe ja saari, sealhulgas kuulsat Raine'i saart, kus asub üks maailma suurimaid roheliste kilpkonnade pesitsuspaiku.

Indoneesia

Eepiline laevareis läbi Indoneesia saarestiku.

Mis on uut

Turule tulevad uued tooted, sealhulgas Fourth Element Tidal rüü ja Mares Puck Lite sukeldumisarvuti, SeaLife SportDiver S nutitelefoni korpus, Mares Prestige BCDja SeaLife Sea Dragon Duo 10K+ Colour Boost videotuled.

Test Extra

Daniel Brinckmann hindab ja arvustab Scubapro Navigator Lite'i taganttäitetavat sukeldumisvarustust. BCD.