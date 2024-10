Scuba Diver number 90 on nüüd välja antud!

Vajuta siia Scuba Diver number 90

Uudiste kokkuvõte

Daniel Craig annetab mootorrattaid RNLI raha kogumiseks, Scuba Diver Magazine'i veebisait kolib Divernetisse, Tai ja Iirimaa jaoks uued tehisrifid ning Kenti jõe Stourile lisatakse Jason deCaires Taylori skulptuur.

DAN Europe Medical Q&A

Divers Alert Network meeskond arutleb laste ja sukeldumise teemal.

Malta

Malta saarestik võib olla vaid väike täpp keset Vahemeedia, kuid saartel on suur hulk vrakke, mis ootavad avastamist. Mark Evans ja perekond uurisid mõnda kõige populaarsemat saiti.

Indoneesia

Liuglemine, kui teised kiigutavad – katamaraaniga Solitude Adventurer muutub reis läbi Banda avamere jalutuskäiguks pargis isegi tuule ja lainetusega. Kaasas live-bänd. Daniel Brinckmannil oli pardal lõbus.

Apeks merevarustus

Apeksist on saanud sukeldumise maailmas jõuallikas, eriti kui tegemist on maailmatasemel regiga, ning 2024. aastal tähistab see 50. aastaseks saamist.

Grenada

Spetsiaalne 16-leheküljeline Grenada, Carriacou ja Petit Martinique'i saarte juhend, mis tutvustab rikkalikku sukeldumisvõimaluste mitmekesisust, sealhulgas tõelist laevavrakkide laevastikku.

Sinepi meistriklass

Alex Mustard keskendub korallriffidele.

Q&A: Dawn Kernagis, esimene osa

Vestleme Women Divers Hall of Famer Dawn Kernagisega, NASA koolitatud NEEMO Aquanautiga, The Explorers Clubi liikme ja DEEPi teadusliku uurimistöö direktoriga, kuidas ta üldse sukeldumisega tegeles, mis põhjustab tema jätkuvat huvi meie sinise vastu. planeet ja milline on veealuse elu tulevik.

TECH: Bikiiniatoll, esimene osa

Don Silcock alustab oma kauaoodatud odüsseiat, et uurida muinasjutulisi laevavrakke – nagu lennukikandja Saratoga –, mida võib kohata kauge Bikini atolli põhjas virelemas.

Mis uudist

Nutikell Garmin Fenix ​​8 sisaldab nüüd paljude sportlike tegevuste hulgas ka meelelahutuslikku sukeldumisfunktsiooni, mis pakub õhku/nitroksi, täielikku dekodeerimist, kompassi jne.

Test Extra

Toimetuse direktor Mark Evans hindab ja arvustab Seac Smart BCD-d, traditsioonilist jakistiilis seadet, millel on mõned uudsed funktsioonid.

Koja päevikud

Küsimused hiljuti Midlandsi sukeldumiskambri külastajatelt.