Scuba Diver number 91 nüüd välja antud!

Uudiste kokkuvõte

Kõik Star Liveaboards korraldavad tehnikanädalat Egiptuses, traagiline sukeldumissurma Maltal, BSAC toob turule Adventure Diveri, tuvastatakse Dorseti vrakk ja Bite-Back pakub hulgaliselt auhindu.

DAN Europe Medical Q&A

Divers Alert Networki eksperdid uurivad kõrvavalu ja sukeldumise probleeme.

Gibraltar

Gibraltar on väike osa Blightyst, mis asub Atlandi ookeanilt Vahemere väravas ja Mark Evans arvab, et see võiks olla brittide jaoks parim pika nädalavahetuse sihtkoht.

Q&A koos Dawn Kernagisega, teine ​​osa

Jätkame oma vestlust Women Divers Hall of Famer Dawn Kernagisega, NASA koolitatud NEEMO Aquanautiga ja DEEPi teadusuuringute direktoriga, et rääkida sellest, mis põhjustab tema jätkuvat huvi meie sinise planeedi vastu ja milline on tulevik veealuse elu jaoks.

Filipiinid

Adrian Stacey vaatab lähemalt tõelist merekaitse edulugu Filipiinidel.

Grenada

Spetsiaalne 16-leheküljeline Grenada, Carriacou ja Petit Martinique'i saarte juhend, mis tutvustab rikkalikku sukeldumisvõimaluste mitmekesisust, sealhulgas tõelist laevavrakkide laevastikku.

Sinepi meistriklass

Alex Mustard keskendub korallriffidele.

Q&A: Dawn Kernagis, esimene osa

Vestleme Women Divers Hall of Famer Dawn Kernagisega, NASA koolitatud NEEMO Aquanautiga, The Explorers Clubi liikme ja DEEPi teadusliku uurimistöö direktoriga, kuidas ta üldse sukeldumisega tegeles, mis põhjustab tema jätkuvat huvi meie sinise vastu. planeet ja milline on veealuse elu tulevik.

Kuuba, teine ​​osa

Stuart Philpott lõpetab oma "ambitsioonika" 14-päevase Kuuba sukeldumisretke, mis läbib 1,000 km maanteed – mõne siselennuga.

Sinepi meistriklass

Alex Mustard vaatab jagatud tasandit fotograafia tehnikaid.

Vanuatu, esimene osa

Adrian Stacey käivitab mitmeid funktsioone, mis keskenduvad Vaikse ookeani paradiisile Palaule, alustades pealinnast Port Vilast.

Cornwall

Ühendkuningriigi äärmises edelaosas paiknev Cornwalli Atlandi ookeani lõhe asetab selle kolme ookeanihoovuse kohtumispunkti. Sellest tulenev loodete voogude ja erinevate temperatuuride kombinatsioon loob ideaalsed tingimused tohutu elu mitmekesisuse õitsenguks, nagu Lewis Michael Jefferies selgitab.

Diversi hoiatuste võrgustik

Audrey Cudel vaatleb tegureid, mis sunnivad sukeldujaid oma piire ületama.

TECH: Bikiiniatoll, teine ​​osa

Don Silcock jätkab oma ringkäiku vrakkide sukeldumise Mekas.

Mis uudist

Tutvustame uusimat sukeldumisvarustuse tootjat DynamicNord. See Saksamaal põhinev kaubamärk on Ühendkuningriigi turule jõudnud suure hulga seadmetega, sealhulgas BCD-d ja tiivad, uimed, maskid, regulaatorid, sukeldumisarvutid ja rohkem.

Test Extra

PT Hirschfield hindab ja hindab uuenduslikku Backscatter Hybrid (HF-1) strobodi.

Koja päevikud

Uus märgistus Stoney Cove'is ja võimalikud muudatused kambrite arvus Ühendkuningriigis.