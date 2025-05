Scuba Diver number 97 nüüd välja antud!

Vajuta siia Scuba Diver number 97

Nüüd on viimaste lugemise eest väike kuutasu digitaalne Sukelduja ajakiri, kuid meil on hiljemalt registreerumiseks 30-päevane tasuta prooviperiood digitaalne probleem.

Teise võimalusena saate lugeda digitaalne ajakirjad alates probleem 96 ja eelnevad tasuta lihtsalt külastades veebisait.

Või minge sukeldumispoodi ja võtke a trükk kopeerida tasuta.

Uudiste kokkuvõte

Kreeka tehnikasukeldujad leiavad Teise maailmasõja pommitaja, Anne Hasson läheb Aggressor Adventuresist pensionile, Emperor käivitab uue seiklusdivisjoni ja Tais süttib kaks paati.

DAN Europe Medical Q&A

Sukeldujate hoiatusvõrgustiku eksperdid arutavad dekompressioonhaiguse ja sobiva ravi üle.

Hispaania

Will Appleyard külastab Costa Brava ranniku lähedal asuvat Vahemere üht kõige kaitstumat keskkonda ja leiab sealt õitsva mereelupaiga, mis on sukeldujate Meka.

Küsimused ja vastused Stephen Frinkiga, esimene osa

Vestleme Stephen Frinkiga, kes on kahtlemata üks maailma enim avaldatud allveefotograafe, tema meeldejäävamatest vägitegudest ja sellest, mis tunne on olla DANi ajakirja Alert Diver eesotsas.

Indoneesia

Indoneesia Cenderawasihi laht on maailmas tuntud oma vaalhai-kohtumiste poolest, kuid nagu Mathew Kempton selgitab, on need küll tipphetked, kuid piirkonnas on palju enamat kui lihtsalt sukeldumine maailma suurimate kaladega.

Diversi hoiatuste võrgustik

DANi meeskonna liikmed räägivad joomisest ja sukeldumisest ning annavad nõu, kuidas mõlemaga vastutustundlikult toime tulla.

Egiptus

Kas teadsite, et umbes 20% kõigist kaladest, keda Punases meres kohata võib, ei leidu kusagil mujal planeedil? Lawson Wood räägib meile lähemalt.

Kompaktkaamera vs peeglita kaamera

Ross McLaren teeb alati nalja, et kui ta sukeldumisega tegelema hakkas, siis ühest kalli hobist sündis teine ​​fotograafias... aga kas see pidigi nii kallis olema? Kas tõesti peab tuhandeid naelu kulutama, et häid pilte jäädvustada?..

Maldiivid

Stuart Philpott naudib veini ja einestab viietärnihotellis Lily Beach Resort, kuid avastab, et veealused naudingud võivad kergesti võistelda pinnapealsete ahvatlustega, muutes selle ideaalseks paariks neile, kes naudivad elus peenemaid asju.

TEHNOLOOGIA: CCR-iga tutvumine

Don Silcock selgitab, miks ta valib suletud ahelaga hingamisaparaadid, ja arutleb, kuidas kahe seadmega tutvumisseanss osutus üsna kalliks ostuks – ja lubaduseks uuteks seiklusteks.

Mis uudist

Turule tulevad uued tooted, sealhulgas OrcaTorch ZD710 MK2 sukeldumislamp, Mares Puck Lite sukeldumiskompuuter, Fourth Element Tidal hommikumantel, Mares Prestige BCD ja SeaLife Sea Dragon Duo 10K+ Colour Boost videotuled.

Monty mõtisklused

Monty Halls mõtiskleb selle üle, kuidas sukeldumine võib pakkuda hämmastavaid ja elu muutvaid kogemusi.