Sukelduja number 98 on nüüd saadaval

Vajuta siia Scuba Diver number 98

Nüüd on viimaste lugemise eest väike kuutasu digitaalne Sukelduja ajakiri, kuid meil on hiljemalt registreerumiseks 30-päevane tasuta prooviperiood digitaalne probleem.

Teise võimalusena saate lugeda digitaalne ajakirjad alates probleem 97 ja eelnevad tasuta lihtsalt külastades veebisait.

Või minge sukeldumispoodi ja võtke a trükk kopeerida tasuta.

Uudiste kokkuvõte

Inglismaa rekompressioonikambrid on ohus, Attenborough' uusim dokumentaalfilm tõstab teadlikkust ookeaniohtudest ja Paul Toomer lahkub Dive RAIDist.

DAN Europe Medical Q&A

DANi eksperdid arutavad kuulmise halvenemist ja sukeldumisjärgset täiskõhutunnet ning dekompressioonhaigusega sukelduja eest hoolitsemist.

Maldiivid, esimene pidu

Toimetuse direktor Mark Evans on oma pikaajalise sukeldumisvaldkonnas töötamise jooksul sõitnud paljudel sukeldumisjahtidel, kuid ta arvab, et MY White Pearl, mis praegu Maldiivide vetes seilab, on kõige luksuslikum ja uhkem jaht, millel ta seni on olnud, ning väärib tõepoolest nimetamist „superjahiks“.

Küsimused ja vastused Stephen Frinkiga, teine ​​osa

Lõpetuseks vestleme Stephen Frinkiga, kes on kahtlemata üks maailma enim avaldatud allveefotograafe, ja räägime tema meeldejäävamatest tegudest.

Wales

Pärast 20 aastat Pembrokeshire'is St Brides Haveni avastamist arvas Lloyd Rees-Jones, et on näinud kõike, mida see kaldal sukeldumine pakkuda võib, kuid peagi selgus, et ta eksis, kui avastas teistsuguse öise sukeldumise.

Diversi hoiatuste võrgustik

Klaus Stiefel arutleb, mida tänapäeva aju-uuringud on hirmu kohta teada saanud ja kuidas need leiud on seotud sukeldumisega.

Indoneesia, esimene osa

1,250 km 13 päevaga Indoneesia lõunatipust põhjasuunas läbi Banda mere ja Raja Ampatisse – see on materjal, millest sukeldumislegendid tehtud on. Scuba Diver Deutschlandi toimetaja Daniel Brinckmann jagab oma kaheosalise seiklusraamatu „Banda ja Misool pärlid“ esimest lugu erakordsest kolmemeistrilisest Amirast.

Kuuba

Walt Stearns uurib Kuuba legendaarset Jardines de la Reinat – kuninganna aedu – ja on lummatud haide leegionidest, kes teda pinna all tervitavad.

TEHNOLOOGIA: Filipiinid

Kui temalt küsiti, kas ta tahaks sukelduda kasutamata lennukikandja vrakile, ei vajanud Samir Alhafith kaua aega, et jaatavalt vastata, ja nii alustas ta põnevat uurimisretke Filipiinidele.

Mis on uut

Turule tulevad uued tooted, sealhulgas XDEEP Radical small mask, SeaLife'i SportDiver S nutitelefoni korpus, Mares Quad 2 sukeldumisarvuti, Gen-X Pathfinderi välklamp, Mares HV sõõrik tiib-ja-rakmed ning uus värvilahendus Neljanda Elemendi Loodete rüüle.

Test Extra

Daniel Brinckmann hindab ja arvustab kerget taganttäispuhutavat reisiratast BCD Scubaprolt, Navigator Lite.

Monty mõtisklused

Monty Halls ja vapper meeskond suunduvad üle piiri põhja poole Šotimaale, et „sukelduda ajalukku“.