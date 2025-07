Sukeldumine: 20 miljardi dollari suurune tööstusharu

at 10: 35 am

Harrastussukeldumisest saadava tulu ulatust on rahvusvahelises uuringus esmakordselt kvantifitseeritud – ja autorite sõnul annab üle 20 miljardi USA dollari (umbes 15 miljardit naela) suurune maksimaalne summa märkimisväärse majandusliku stiimuli merekeskkonna kaitsmiseks.

Uuring näitas ka seda, kui palju sukeldumisega tegeletakse nüüd merekaitsealadel (MPA-des) ja kui paljud sukeldumisspetsialistid on pärit riikidest, kus nad töötavad.

Sukeldumine annab maailmamajandusele igal aastal 8.5–20.4 miljardit dollarit, ütleb uuringu kaasautor ja merebioloog Octavio Aburto-Oropeza California ülikooli San Diegos asuvast Scrippsi okeanograafiainstituudist. Arvatakse, et see tegevus toetab kuni 124,000 170 töökohta XNUMX riigis.

Uus uuring, mis väidetavalt annab esimese põhjaliku hinnangu sukeldumistööstuse ülemaailmse majandusliku mõju kohta, on osa... Atlas Aquaticaon ÜRO ookeanide aastakümme Aburto-Oropeza juhitud projekt. Loodetavasti aitavad tulemused sektorit korraldada, et anda sellele looduskaitse osas suurem poliitiline hääl.

Kuigi ookeaniturismi peetakse juba majanduslikuks jõuks, ei ole autorite sõnul varem globaalsel tasandil uuritud just sukeldumise konkreetset panust. See väljajätmine raskendas ookeanikaitse pooldajatel sukeldumise majandusliku kasu väljatoomist.

„Surnud ookeani kohal on võimalik purjetada või surfata, aga akvalangistid panevad tähele, kui kalu pole – see on tegelikult tegevus, mis sõltub organismi tervisest,“ juhib tähelepanu uuringu kaasautor Fabio Favoretto, Atlas Aquatica koordinaator ja Scrippsi järeldoktor. „See on looduskaitse seisukohast positiivne, sest see teeb sukeldujatest liitlased.“

Sukeldumine merekaitsealadel

Nagu varasemad uuringud on näidanud, võib ookeanide kaitsmise suurendamine suurendada sukeldumistulu, meelitades ligi rohkem sukeldujaid, kes on valmis maksma kõrgemat hinda, et kohtuda mitmekesisema ja arvukama mereeluga, mida kaitsemeetmed pakuvad. Sukeldujate eelistust merekaitsealade vastu toetavad ka andmed, mis näitavad, et umbes 70% kõigist meresukeldumistest toimub nendes piirkondades.

2021. aastal avaldasid Aburto-Oropeza ja tema kolleegid uuringu, mille kohaselt tõi sukeldumisturism Mehhikos aastas sisse 725 miljonit dollarit – peaaegu sama palju kui kogu riigi kalatööstus.

Laiendades ideed tulude uurimisele globaalsel tasandil, koostasid teadlased uue uuringu jaoks nimekirja enam kui 11,500 170 sukeldumisoperaatorist XNUMX riigis, kasutades Google Mapsi ja sukeldumiskoolitusagentuuri PADI andmeid ning valideerides andmebaasi kohalike ekspertidega. Internetis Seejärel koguti uuringusse vastuseid 425 ettevõttelt 81 riigist.

Majandusanalüüsi juhtis Kanada Simon Fraseri ülikooli teadlane Andrés Cisneros-Montemayor, kes kasutas neid vastuseid, et arvutada välja 9–14 miljoni aastas sukelduja poolt kogu maailmas otseselt sukeldumistegevusele kulutatud raha ja kaudsed kulutused, näiteks hotellid, toit ja transport.

Globaalse majandusliku mõju ekstrapoleerimiseks kasutati statistilist modelleerimist. See näitas, et sukeldumistegevusele tehtavad otsesed kulutused toovad aastas sisse 900 miljonit kuni 3.2 miljardit dollarit, kusjuures 20.4 miljardi dollari suurune näitaja hõlmab ka kaudseid kulutusi.

Uuring näitas ka, et 80% sukeldumistööstuse töötajatest on kohalikud või riigi elanikud ning et sukeldumisoperaatoritel on sügav mure keskkonnaseisundi halvenemise pärast. Enamik neist teatas negatiivsetest muutustest sukeldumiskohtades, mida nad viimase kümnendi jooksul külastasid.

Looduslikud liitlased

„Erinevalt massturismi tegevustest, mis võivad kahjustada kohalikke kogukondi ja merekeskkonda, võib sukeldumisturism, kui seda hästi hallatakse, olla majanduslikult elujõuline, sotsiaalselt õiglane ja keskkonnasäästlik,“ ütleb Anna Schuhbauer, Briti Columbia ülikooli juhtivteadur ja kalandusteadlane.

„Sukeldumisoperaatoritel on oluline roll tervete ökosüsteemide ja rikkaliku mereelustiku säilitamisel ning seetõttu on nad looduskaitsealastes jõupingutustes loomulikud liitlased.“

Teadlased soovitavad nüüd tööstusharu seiresüsteemide standardiseerimist, sukeldumisoperaatorite ametlikku kaasamist meremajanduse otsuste tegemisse ning ökoturismi tunnustamist jätkusuutliku ookeanipõhise ehk „sinise” majanduse keskse komponendina.

Samuti toetavad nad sukeldumisoperaatorite püüdlusi organiseeruda ühtse poliitilise häälega kooperatiivideks Atlas Aquatica algatuse kaudu, mis juba toetab katseprojekte Mehhikos ja Itaalias.

Uuringus osalesid ka teadlased James Cooki ülikoolist (Austraalia), Marisol Plascencia de La Cruzist Centrost (Mehhiko), National Geographic Societyst, North-West Universityst (Lõuna-Aafrika Vabariik), Ørstedist (Taani), UC Santa Barbarast, Pretoria ülikoolist (Lõuna-Aafrika Vabariik) ja Washingtoni ülikoolist. õppima, mis äsja ajakirjas avaldati Cell Reports Jätkusuutlikkus.

Samuti Divernetis: Kuidas teenida miljardeid – kaitstes sukeldumisalasid, Nanopartiklite geel võib olla korallrahude taastamise võti, Socorro uuring lootis MPA kriitikud vaigistada, 400 tundi sukeldumist biotudengina kasvajaliste kilpkonnade eest