Scuba: kõige ahvatlevam, kuid kõige hirmutavam ekstreemsport?

20 ekstreemspordi loendist on sukeldumine see, mida inimesed kõige meelsamini prooviksid, kuid ei tee seda, sest nad ei muretse mitte ainult riskide, vaid ka enda näitamise pärast.

See on järeldus 2,000 täiskasvanud Ühendkuningriigis läbi viidud uuringust, mille viis läbi Pentland Brandsi rattaspordirõivaste ettevõte Endura. Scuba lähimad konkurendid sportlaste nimekirjas, kes tahavad proovida, kuid tunnevad end proovide võtmisel pärssituna, on langevarjuhüpped, surfamine, paraplaaniga sõitmine ja ratsutamine. Endura enda põhimure, mägirattasõit, asub nimekirjas allpool.

In the survey, which might be worthy of note for koolitus agencies, 52% of respondents admitted to being poor at pushing themselves out of their comfort zones.

Üks kolmest ütles, et kardab uue spordialaga tegelema asuda, sest ei tahtnud endale häbi teha, samas kui tervelt neli kümnest arvas, et on algaja jaoks liiga vanad.

Rohkem kui kolmandik (35%) ütles, et mure enda vigastamise pärast takistas millegi uue ja põneva proovimist. Selle tulemusel soovisid neli 10-st, et nad oleksid säilitanud oma nooremate „ei hirmuta” hoiaku, kuid nad tundsid, et nende sotsiaalne ärevus uute asjade proovimise pärast oli vanemaks saades aina hullemaks muutunud.

Ligikaudu 31% usub, et alla 18-aastastel on kõige lihtsam proovida uut spordiala, kusjuures 34% vanematest ütles, et nende lapsed on valmis riskima rohkem kui nad varem.

Sotsiaalsed ärevushäired

Ülejäänud spordialad olid loetletud kahanevas järjekorras: kaljuronimine, lumelauasõit, deltaplaaniga sõitmine, purjetamine, purjelauasõit, rafting, mägirattasõit, võitluskunstid, motokross, murdmaasuusatamine, rula, jääsurfamine, jääronimine, bouldering ja BASE-hüpped.

Sellega seotud asjatundmatus võib seletada mõnede madalamate kirjete paigutamist – ja seda, miks selline ajaviide nagu vabasukeldumine ei ole esindatud. Ja spordialade suhteliste kulude mõju järeldustes ei kajastu.

"Põhjus, miks millegi uue proovimine võib olla nii hirmutav, on sageli juurdunud sotsiaalses ärevuses – mures mittesobimise, õige varustuse puudumise või liiga vana või kogenematuna tundmise pärast," kommenteeris NHS-i vanempsühholoog dr Abdi Mohamed.

"Need ärevused võivad tekitada olulisi takistusi, muutes üksikisikute jaoks esimese sammu uute kogemuste suunas raskeks. Positiivse mõtteviisi omaksvõtmisega saab ebaadekvaatsuse ja enesekindluse tunnet oluliselt vähendada.

„Teadmatu hirmust üle saamine on enesekindluse suurendamisel kriitiline samm, mis võimaldab inimestel võtta vastu uusi väljakutseid kuuluvustundega. See teekond mitte ainult ei soodusta isiklikku kasvu, vaid avab ka ukse täisväärtuslikumale ja aktiivsemale elustiilile.

