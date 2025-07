Sukeldumisnäitus avab USA idaranniku ürituse

Rork Media Limited omandas hiljuti kauaaegse ettevõtte Scuba Show, mis toimub Long Beach, California, ja nüüd – pärast enneolematut nõudlust – on teatanud idaranniku sukeldumisnäituse käivitamisest.

Pärast seda, kui Rork Media meeskond oli saanud hulgaliselt taotlusi sukeldumisnäituse korraldamiseks idarannikul, tegi nad kiirtuuri, et leida parimad võimalikud asukohad sellise ürituse korraldamiseks.

Washington DC jäeti kohapealse piiratud parkimiskoha tõttu ära ja Philadelphia tekitas logistilisi probleeme, mis suurendaksid oluliselt eksponentide kulusid, seega pärast hoolikat hindamist kinnitati, et uue idaranniku näituse koduks saab Atlantic City.

Long Beachi sukeldumisnäitus tähistas oma 38. aastapäeva

Miks just Atlantic City?

Atlantic City pakub ideaalset segu mugavusest, peresõbralikkusest ja lõbustusest. See on turvaline ja peresõbralik sihtkoht, kus on rannad, Steel Pieri vaatamisväärsused, kontserdid, baarid ja restoranid – ja jah, isegi kasiinod täiskasvanud külastajatele.

Kohale on lihtne pääseda, kuna kohapealne rongijaam ühendab teid otse suuremate sõlmjaamadega, Philadelphia rahvusvaheline lennujaam on lähedal (vaid tunnise autosõidu või rongisõidu kaugusel), kohalik lennujaam pakub piirkondlikku juurdepääsu ja otseühendused peamiste maanteevõrkude kaudu viivad selle vaid mõne tunni kaugusele New Yorgist, Baltimore'ist ja Washington DC-st.

Rork Media Limitedi kirjastusdirektor Ross Arnold selgitas: „Meie Ühendkuningriigi ja Austraalia etendustelt – mõlemad toimuvad kaugemates kohtades – oleme näinud, kuidas osalejad reisivad rõõmsalt neli tundi või rohkem. See tähendab, et Atlantic City on autoga ligipääsetav enam kui kolmandikule USA elanikkonnast.“

Muljetavaldav sissepääs Atlantic City konverentsikeskuses

Järjestikune ajakava koostamine

Rork Media on uue näituse strateegiliselt Long Beachi üritusega sobitanud, et pakkuda näitusekülastajatele maksimaalset mugavust, eriti neile, kes lendavad kohale välismaalt. Nii see välja näeb:

Long Beach: 30-31 mai 2026

30-31 mai 2026 Atlantic City: 6-7 juuni 2026

See ajakava võimaldab rahvusvahelistel näituseesindajatel lennata USA-sse, külastada Long Beachi, uurida piirkonna poode, suunduda itta Atlantic Citysse ja korrata protsessi enne kojusõitu.

Kas soovite osaleda Scuba Show Atlantic Citys, Long Beachi üritusel või mõlemal? Klõpsake siin. siin rohkem informatsiooni.