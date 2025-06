Sukeldumisnäitus naaseb edukalt Long Beachile

38th Sukeldumisnäitus veetis 31. mail / 1. juunil Long Beachi Californias ja nagu USA suurimale tarbijatele suunatud sukeldumisüritusele kohane, pakkus see igasuguse kogemusega sukeldujatele laia valikut eksponente, seminare ja interaktiivseid elemente.

Tuhanded innukad sukeldujad kogunesid iga-aastasele Long Beachi konverentsikeskusesse Scuba Show – naastes oma vaimsesse koju pärast eelmise aasta lühikest kolimist Los Angelesse – ja tegevust jätkus küllaga kõigile alates algajatest sukeldujatest kuni kogenud veteranideni terve nädalavahetuse vältel.

Sadade eksponentide hulgast, alates koolitusagentuuridest, reisispetsialistidest, turismiinfokeskustest ja ehtemeistritest kuni varustuse tootjate, sukeldumislaevade, tšarterlaevade, sukeldumiskeskuste, jaemüüjate ja kuurortide – ja paljude teiste – hulgast oli külastajatel lai valik, kellega vestelda. Sukeldumisnäitus oli ideaalne koht uue varustuse tutvumiseks, järgmise sukeldumissertifikaadi saamiseks, eelseisva sukeldumisseikluse planeerimiseks või ostuteraapias osalemiseks – kõik see samasuguste entusiastide seltsis. Kahe päeva jooksul, alates hetkest, mil uksed laupäeva hommikul avati, oli tunda käegakatsutavat elevust ning see sõbralik ja külalislahke õhkkond jätkus kuni näituse sulgemiseni pühapäeva pärastlõunal.

Uute toodete esitlus oli varustusehuviliste seas populaarne

Üritus on tuntud nädalavahetusel loosimisele kuuluvate arvukate auhindade poolest ning uksel oli pikk nimekiri auhindadest, alates kuurordimajutustest ja sukeldumisvarustusest kuni pardareisideni ja muuni. Esimesed 25 inimest, kes laupäeval California Diving Newsi boksi külastasid ja hommikuse tervitusshow – mille korraldas nagu ikka Greg Holt Scuba Radiost, et enne uste avamist publikut lõbustada – tunnistusega, said auhinnaks TEKNA Splash-Lite LED-taskulambi.

Laupäeva õhtul toimus näitusepeol heategevuslik loosimine, mille kogu tulu läks väärilisele Zale Parry stipendiumile. Ed Stetsonile anti üle 2025. aasta sukeldumisteenistuse auhind tema sukeldumiskogukonnale osutatud teenistuse eest. Stetson on koolitanud harrastus-, uurimis- ja kommertssukeldujaid üle 45 aasta ning on tuntud mitmete sukeldujatele ja sukeldumistööstusele suunatud suurimate mittetulunduslike ürituste, sealhulgas Hans ja Lotte Hassi Santa Barbara veealuse filmifestivali ning Ernie Brooksi Santa Barbara veealuse filmifestivali vabatahtliku korraldajana.

Ed Stetson võtab Leslie Leaney käest oma auhinda vastu

Nii palju seminare, mille vahel valida

Paljud osalejad kasutasid võimalust osta täispääse, mis andis neile võimaluse osaleda mitmetel seminaridel, mis toimusid otse peasaali all asuvates ruumides. Kokku toimus kuues seminariruumis üle 60 ettekande, ettekande ja demonstratsiooni.

Need ulatusid California sukeldumiskohtade ja muude kohalike huvidega seotud teemade loengutest kuni ülemaailmsete sihtkohtadeni. foto näpunäited ja nõuanded, sukeldumisohutus, oskuste laiendamine ja palju muud.

Dale Sheckler esitleb California sukeldumist

2025. aasta esinejate hulgas olid näiteks Dan Orr, Dale Sheckler, Marty Snyderman, Mark Strickland, Bruce Sudweeks, Andy Sallmon ja Alison Vitsky Sallmon, Karl Huggins, Brett Eldridge, Gretchen M Ashton, Jeffrey Bozanic ja Charlotte Seid.

Interaktiivsus

Kuigi sukeldumisnäitus keerleb eksponentide boksides, on hallis ka palju interaktiivseid elemente, mida külastajad saavad nautida. Nende hulgas oli sukeldumisproovibassein – mis oli avatud kõigile alates 10. eluaastast, et sukeldumist ise kogeda – muljetavaldava 40 meetri pikkuse „Kelp Wallini“ (mitu mereliiki te märkasite?), uute toodete galerii, kus esitleti uusimaid turule tulnud tooteid kõigile sukeldumishuvilistele, Deco Dome'i kaasahaarav teater, mis viis inimesi kaheksasse populaarsesse sukeldumissihtkohta, sukeldumisauto ja jetid Los Angelese maakonna šerifi osakonnast ning kunstitsoon, kus täiskasvanud ja lapsed said oma loovust California Diving Newsi kunstilise juhi Doreen Hanniga proovile panna. Päeva kavas olid ajutised tätoveeringud ja tohutu koostöös valminud kunstiteos.

Kaasahaarava Deco Dome'i sees

Seal oli ka Foto Jaamad kõikvõimalike rekvisiitidega Insta-sõbralike piltide tegemiseks, aga ka populaarne Shark Cage ja Pirate Dive Bar Deco Zone'is olid kohad, kus kohtuda sõpradega, nautida värskendavat jooki ja puhata jalgu enne näitusepõrandale tagasi „sukeldumist“.

. Foto Rekvisiitidega varustatud jaam oli terve nädalavahetuse hõivatud

Teatepulga edasiandmine

Sukeldumisnäituse asutasid juba 1987. aastal Kim ja Dale Sheckler ning nad korraldasid üritust edukalt kuni 2011. aastani, mil nad müüsid näituse – ja California Diving Newsi (mille nad käivitasid 1984. aastal) – Markile ja Ginny Youngile, kes on kasvatanud näituse selliseks, nagu see tänaseni on. Kim ja Dale ning paljud nende sõbrad ja sugulased teevad näitusel vabatahtlikuna tööd tänaseni koos Marki ja Ginny sõprade ja perega. Just see soe ja kaasav olemus läbib sukeldumisnäitust sügavalt igal tasandil ja on üks põhjusi, miks inimesed aastast aastasse osalejatena tagasi tulevad.

Järgmisel aastal võtab Rork Media Limited, dünaamiline meeskond, mis vastutab ülemaailmsete sukeldumisajakirjade (Suurbritannia, Põhja-Ameerika, Austraalia ja Uus-Meremaa ning Saksamaa) ja paljukiidetud GO Diving Show'de eest Suurbritannias ja Austraalias, üle Scuba Show ja California Diving Newsi ohjad. Rork Media on pereettevõte väikese ja kirgliku pühendunud sukeldujate meeskonnaga ning loodab viia ürituse veelgi suurematesse kõrgustesse, pakkudes täiendavat interaktiivsust ja palju muud. Kohtumiseni Long Beachis 2026. aastal!

Fotod Liz Marchiondo Imagingilt