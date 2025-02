Läänemere saladused

Rootsi uurimissukelduja ja tehniline juhendaja Tiffany Norberg arutab Esimese ja Teise maailmasõja vrakkide avastamist Soome lahes, kui ta astub tehnikalavale. GO sukeldumishow märtsis.

Tiffany alustas sukeldumisega 2004. aastal, mil ta armus veealusesse ellu, eriti Skandinaavia jahedamates piirkondades, kus ta valdavalt sukeldub. Tema suureks kireks on vrakid Läänemerel ja Norras ning üleujutatud kaevandused selles piirkonnas.

Ta kutsuti 2015. aastal liituma Soome vrakiuuringute meeskonnaga Badewanne, kes otsib, sukeldub ja dokumenteerib ajalooliselt olulisi vrakke Läänemere idaosas ning avaldab oma leiud teadusajakirjades ja uues raamatus Fog of War.

Omades aastatepikkust kogemust külmas vees sukeldumises ja avastamises kogu Põhjala piirkonnas, on ta üks Skandinaavia parimaid sukeldujaid, kes tutvustab regulaarselt nii sukeldumisprojekte, millega ta töötab, kui õpetab JJ-CCR-i ja tehnilisi sukeldumiskursusi.

Läänemeri on sadu aastaid olnud Põhja-Euroopa merekaubanduses ülitähtis ja sel ajal ulatuslike merekonfliktide piirkond, mille tagajärjel on kaotatud tuhandeid laevu. Tingimuste tõttu on paljud neist säilinud uppumisseisundis ja annavad ülevaate oma aja lugudest ja ajaloost.

Badewanne on pühendunud vrakkide uurijate meeskond, kes on viimase 25 aasta jooksul need kadunud laevad avastanud, dokumenteerinud need ja toonud oma lugusid maailmaga jagamiseks. Tiffany ettekanne annab ülevaate hiljutistest töödest oluliste Esimese ja Teise maailmasõja vrakkide kohta Soome lahes.

Läänemere saladused 2

GO sukeldumisetendus

GO sukeldumisetendus – Ühendkuningriigi ainus tarbijatele mõeldud sukeldumis- ja reisisaade – naaseb NAEC Stoneleigh’sse 1.–2. märtsil 2025, just õigel ajal uue hooaja avamiseks, ning lubab nädalavahetust täis interaktiivset, harivat, inspireerivat ja lõbusat sisu.

Nagu ka Pealava – seekord juhib telestaar, autor ja seikleja Steve Backshall, kes naaseb pärast mõneaastast eemalolekut GO Diving Show’sse koos NASA koolitatud NEEMO Aquanauti ja DEEP Dawni teadusuuringute juhiga. Kernagis, kaassaatejuht, autor ja igavene lemmik Monty Halls, dr Timmy Gambin, kes räägib Malta rikkalikust merendusest ja sõjaajast pärand ning dünaamiline maadeavastajate duo Rannva Joermundsson ja Maria Bollerup, kes räägivad oma hiljutisest Expedition Butengist Indoneesias – seal on taas pühendatud etapid Ühendkuningriigi sukeldumisele, tehnilisele sukeldumisele, veealune fotograafia ja inspireerivad lood. Andy Torbet astub taas Pealavale ning teeb ettekande telesaadete tehnilise sukeldumise väljakutsetest.

Koos lavadega on ka hulgaliselt interaktiivseid elemente – üha populaarsemaks muutuv koobas, hiiglaslik katsesukeldumisbassein, kaasahaarav virtuaalreaalsuse tehniline sukeldumine, hinge kinni hoidmise töötoad ja voodriharjutused ning 2025. aasta uus võimalus proovida kätt vrakkide kaardistamisel koos Nautical Archeology Society ja nende „laevahukuga” – kõik see on hajutatud üha suureneva hulga stendide valik turismibüroodelt, tootjatelt, koolitus agentuurid, kuurordid, live-lauad, sukeldumiskeskused, jaemüüjad ja palju muud.

Sel aastal näeb ka NoTanx Zero2Hero võistlus lava keskpunktis. Sellel algajatele vabasukeldujatele suunatud konkursil osaleb 12 kandidaati koolitus Marcus Greatwoodi ja NoTanxi meeskonnaga Londonis veebruari lõpus. Seejärel võistlevad viis väljavalitud finalisti märtsi nädalavahetusel toimuval GO Diving Show'l, sealhulgas staatilise apnoe seansid basseinis, et leida üldvõitja, kes saab Oonasdiversilt nädalase reisi Marsa Shagra ökokülla. Klõpsake siin registreeruda oma võimaluseks võistlema.

Piletid eelmüügist nüüd saadaval!

Osta kohe oma päevapilet £17.50 + broneerimistasu ja ole valmis harivaks, põnevaks ja inspireerivaks kogemuseks! Või kui kahe päeva jooksul on nii palju esinejaid, pluss kõik interaktiivsed väljapanekud ja eksponendid, mida külastada, siis miks mitte teha sellest nädalavahetus ja osta kahe päeva pilet £25 + broneerimistasu? Grupipiletite hinnad 10+ inimesele on saadaval ka siis, kui tuled oma keskuse/klubiliikmetega. Broneeri piletid siin.

Ja nagu ikka, sisaldab pileti hind tasuta parkimist. Ja alla 16-aastased on tasuta, nii et võtke lapsed kaasa vapustavale perepäevale!