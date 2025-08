Haide kaitse Taylor Ladd-Hudsoniga

at 10: 00 am

Haide kaitsja ja keskkonnakaitsja Taylor Ladd-Hudson on Sydney festivali peaesineja. GO sukeldumissaade ANZ septembris arutleti haide olulisuse, nende kujutavate ohtude ja nendega koos eksisteerimise üle.

Taylor, 16-aastane Sunshine Coastilt pärit tüdruk, on vabasukelduja, snorgeldaja, akvalangiga sukelduja, Noosa Surf Life-saving Clubi patrullliige ja kohalik surfar. Ta veedab peaaegu kogu oma vaba aja ookeanis ja teeb koostööd selliste organisatsioonidega nagu Sea Shepherd Australia, Envoy Foundation, Surfrider, mitmete kohalike eluslooduse päästegruppidega ning teeb praegu koostööd Austraalia ikooni Valerie Tayloriga, et luua idarannikul merekaitsealasid.

Pärast haidele ähvardavate ohtude tundmaõppimist tekkis temas kirg haide kaitsmise ning inimeste ja mereelustiku kooseksisteerimise edendamise vastu. Ta esineb regulaarselt koolides ning konsulteerib kohalike omavalitsuste ja osariikide ministritega, pakkudes alternatiive QLD ja NSW haide tõrje programmidele.

Ainuüksi 2024. aastal esines Taylor enam kui 3,000 õpilasega enam kui 50 koolis, aidates noortel mõista haide olulist rolli tervetes ookeani ökosüsteemides.

Oma sotsiaalmeedia platvormi @taylor_x_ocean kaudu on ta jõudnud enam kui 35 miljoni inimeseni, harides ja inspireerides uut põlvkonda haisid austama, kaitsma ja nendega koos eksisteerima.

GO sukeldumisnäitus toimub Sydney näituseväljakul 6.-7. septembril.

GO sukeldumissaade ANZ

See iga-aastane üritus, mis toimub sel aastal 6-7 september kell Sydney näituseväljak Olümpiapargis, mille eesmärk on esitleda meie veealuse maailma parimaid külgi kõigile alates toores algajatest, kes kaaluvad sukeldumisega tegelemist või on lõpetanud oma algtaseme kursused, kuni edasijõudnud sukeldujateni kuni tehniliste sukeldujate ja veteranide CCR-ni. sukeldujad.

Lavasid on terve rida – Pealava, Foto Stage, Austraalia/Uus-Meremaa lava, Inspiratsioonilava ja Tehnoloogialava –, mis võõrustavad kümneid esinejaid üle kogu maailma ning pakuvad hulgaliselt interaktiivseid funktsioone nii noortele kui ka vanadele, alates VR-sukeldumiskogemustest, demonstratsioonbasseinist, proovisukeldumisbasseinist ja paljust muust.

Lavasid ja objekte ümbritsevad lai valik eksponente, alates turismibüroodest ja reisikorraldajatest kuni kuurortide, lavalaudadeni, koolitus agentuurid, jaemüüjad, tootjad ja looduskaitseorganisatsioonid.

