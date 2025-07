Sheree Marris toob kaheksajala lavale

Merebioloog, auhinnatud autor ja dokumentaalfilmide tegija Sheree Marris on septembris toimuval peamisel laval. GO sukeldumissaade ANZ Sydneys ja ta räägib veidratest, pöörastest ja ebamaisetest eludest kaheksajalg.

Kui Sheree saaks oma tahtmise, vahetaks ta kopsud lõpuste vastu ja jalad sädeleva merineitsi saba vastu – aga kuna evolutsioonil olid teised plaanid, veedab ta oma päevi mulle puhudes ja merekeskkonna kaitses laineid löödes. Ta on tuntud julgete ja uuenduslike projektide poolest, mis loovad silla teaduse ja avalikkuse vahel – mõelge rahvusvahelistele näitustele, IMAX-filmidele ja pealkirju haaravatele kampaaniatele.

Tema publikatsioonide hulka kuuluvad „KamaSEAtra – Secrets of Sex in the Sea“ („Kaheksajalad meres“), mis on vallatu sukeldumine veealusesse paljunemismaailma, ja tema uusim raamat „Octopuses: Underwater Wonders“ („Kaheksajalad: veealused imed“). Sheree, kellel on anne keerulist teadust haaravateks lugudeks muuta, on regulaarne meediakommentaator, James Cooki ülikooli adjunkt ning teda on tunnustatud mitmete Noore Austraalia aasta auhindadega, sajanda aastapäeva medali ja Melbourne'i saavutaja komitee auhinnaga. Oodake kirge, eesmärgikindlust ja näpuotsaga enesekindlust.

GO sukeldumissaade ANZ

See iga-aastane üritus, mis toimub sel aastal 6-7 september kell Sydney näituseväljak Olümpiapargis, mille eesmärk on esitleda meie veealuse maailma parimaid külgi kõigile alates toores algajatest, kes kaaluvad sukeldumisega tegelemist või on lõpetanud oma algtaseme kursused, kuni edasijõudnud sukeldujateni kuni tehniliste sukeldujate ja veteranide CCR-ni. sukeldujad.

Lavasid on terve rida – Pealava, Foto Stage, Austraalia/Uus-Meremaa lava, Inspiratsioonilava ja Tehnoloogialava –, mis võõrustavad kümneid esinejaid üle kogu maailma ning pakuvad hulgaliselt interaktiivseid funktsioone nii noortele kui ka vanadele, alates VR-sukeldumiskogemustest, demonstratsioonbasseinist, proovisukeldumisbasseinist ja paljust muust.

Lavasid ja objekte ümbritsevad lai valik eksponente, alates turismibüroodest ja reisikorraldajatest kuni kuurortide, lavalaudadeni, koolitus agentuurid, jaemüüjad, tootjad ja looduskaitseorganisatsioonid.

