Lõuna-Austraalia vanim teadaolev laevahukk

James Hunter on Austraalia Riikliku Meremuuseumi (ANMM) merearheoloogia tegevjuht ja ta esineb ANZ / Inspiratsioonilaval. GO sukeldumishow septembris Sydneys, kus ta räägib Lõuna-Austraalia teadaolevalt vanima laevahuku avastamisest, dokumenteerimisest ja tõlgendamisest.

James sai doktorikraadi merearheoloogias Flindersi ülikoolist ja magistrikraadi ajaloos ja ajaloolises arheoloogias Lääne-Florida ülikoolist. Ta on tegutsenud ajaloolise ja merearheoloogia valdkonnas kolm aastakümmet ning osalenud mitmete rahvusvaheliselt oluliste laevahukkude uurimisel Ameerika Ühendriikides, sealhulgas Ameerika kodusõja allveelaeval. HL Hunley ja Emanuel Pointi laevahukk, Hispaania galeon, mis hukkus Pensacola lahes Floridas 1559. aastal.

Ta alustas ANMM-is tööd 2015. aastal ja on osalenud mitmes selle merearheoloogia projektis, sealhulgas Austraalia esimese allveelaeva vrakkide uuringutes. AE1 Paapua Uus-Guineas Teise maailmasõja aegse kergeristleja HMAS Perth (I) Indoneesias ning James Cooki HMB vrakikoha otsimine ja tuvastamine Endeavour Ameerika Ühendriikides.

Hiljuti kureeris ta näituse 19. sajandi alguse Inglise immigrantide laeva hukkumispaigast. Lõuna-Austraalia ja juhtis meeskonda, mis avastas 19. sajandi keskpaiga Hollandi kaubalaeva vrakipaiga Willem de Tweede'i kuningas.

