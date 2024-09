Steve Backshall keskendub haidele ja vaaladele

Mitu auhinda võitnud telesaatejuht Steve Backshall – avakõne peaesineja GO sukeldumissaade ANZ 28.-29. septembril toimuv üritus – pöörab oma tähelepanu kahele sukelduja-lemmikule, vaaladele ja haidele.

Kõikide tegevuste kangelane Steve on avastanud planeedi kõige kaugemaid kohti. See koos tema võrratute teadmistega elusloodusest ja loodusmaailmast teeb temast põneva külalisesineja.

Televisiooni ühe hõivatuima saatejuhina, võib-olla kõige tuntum oma fenomenaalse edu poolest Surmav sarjas astub Steve Sydney pealaval koos sukeldumisvalgustite Jill Heinerthi, Richard Harrise, Liz Parkinsoni ja Pete Mesleyga.

Steve reisis hiljuti üle Atlandi ookeani, Vaikse ookeani ja India ookeanide filmimise Vaal Sky TV jaoks – murranguline programm, mis jälgib meie kõige ikoonilisemaid, kuid ohustatud liike. Ta on ka filminud Ekspeditsioon ja hai Sky TV jaoks ja ilmus aastal Meie muutuv planeet Ühendkuningriigi BBC One’i jaoks – ambitsioonikas seitsmeaastane sari, mis dokumenteerib kuus planeedi oma kõige ohustatumad ökosüsteemid.

Shark with Steve Backshall on ilmutuslik sari, mis tähistab haide imet ja lükkab ümber müüdi haidest kui lihtsalt külmaverelistest tapjatest. Foto krediit: Sky UK Limited_True to Nature

Enne seda, jaoks Jagua kadunud maar, tegi ta esimese tõusu Venezuelas Upuigma mäele, magas vertikaalsel kaljuseinal ja leidis tipult tundmatuid loomaliike. Samuti laskus ta Guajaanas Kaiteuri joa põhjast alla leotatud imedemaale.

In Vulkaani kadunud maa, Steve oli esimene autsaider, kes sisenes Bosavi vulkaani mäele – kus meeskond avastas koguni 40 uut liiki, sealhulgas maailma suurima roti! Steve osales ka jõhkral koopauuringute ekspeditsioonil, mis avas Uus-Britias Mageni koopas uue käigu.

Muud sarjad hõlmavad Ekspeditsioon Alaska, kus küürvaalad ta peaaegu alla neelasid ja liustiku sisikonda pühkisid, ja Mürgikütt, kus ta talus initsiatsioonitseremoonial sadade kuuli sipelgate (maailma valusaim torkav selgrootu) nõelamisi.

Teised tema tehtud filmid on muuhulgas St Kilda kõrbes, Extreme Britain – koopad, Springwatch Trackers, Alaska Live, Blue Planet Live ja Undiscovered Worlds koos Steve Backshalliga.

Viljakas kirjanik, Steve'i uusim raamat, Deep Blue, on segu memuaaridest, reisimisest ning mere- ja keskkonnateadusest, mis viib meid ringkäigule paljudes vee-elustiku maailmades: veealustest kõrbetest ja vihmametsadest kuni ookeanikangelaste, nagu merikilpkonn ja suur valgehai, arenguni. valge polaarmere ja korallriffide kiiresti kahanev seisund.

Nagu sellest veel vähe oleks, näitas Steve 2023. aastal üles tohutut vastupidavust, sihikindlust, pealehakkamist ja ambitsiooni, et purustada uus maailmarekord – kiireim aeg Ühendkuningriigis Thamesi jõel aerutamiseks.

Steve kõned pealaval on järgmised:

õppige rääkima "vaal"

Oleme sisenemas vaalamaailma mõistmise kuldajastusse ja lähitulevikku, mil me ei saa mitte ainult vaaladest aru saada, vaid isegi neile vastu rääkida…

Haid - vanemad kui puud

Ninast ninani kohtumisi kõigega, alates pisikestest tutiga vobbegongidest kuni suurte valgete, tiigrite, härgade ja suurte vasarapeadeni.

GO sukeldumissaade ANZ

See iga-aastane üritus, mis toimub sel aastal 28-29 september kell Sydney näituseväljak Olümpiapargis, mille eesmärk on esitleda meie veealuse maailma parimaid külgi kõigile alates toores algajatest, kes kaaluvad sukeldumisega tegelemist või on lõpetanud oma algtaseme kursused, kuni edasijõudnud sukeldujateni kuni tehniliste sukeldujate ja veteranide CCR-ni. sukeldujad.

Lavasid on terve rida – Pealava, Foto Stage, Austraalia/Uus-Meremaa lava, Inspiratsiooni lava ja Tech Stage – mis võõrustab kümneid esinejaid üle kogu maailma, samuti hulgaliselt interaktiivseid funktsioone, mis sobivad nii noortele kui vanadele, alates VR-sukeldumiskogemustest ja proovisukeldumistest. , esitlusbassein, näkid ja palju muud.

Lavasid ja objekte ümbritsevad lai valik eksponente, alates turismibüroodest ja reisikorraldajatest kuni kuurortide, lavalaudadeni, koolitus agentuurid, jaemüüjad, tootjad ja looduskaitseorganisatsioonid.

2024. aasta GO Diving Show UK, mis toimub nüüd viiendat aastat, meelitas nädalavahetusel kohale rohkem kui 10,000 10,000 osalejat ja hõlmas XNUMX XNUMX ruutmeetrit näitusepinda ning Austraalia ja Uus-Meremaa variant pürgib sellele tasemele lähiaastatel.

Sissepääs avaüritusele GO Diving Show ANZ on täiesti tasuta – registreeru siin et saada oma piletid Austraalias toimuvale 2024. aasta sukeldumisüritusele. Kohapeal on palju parkimiskohti ja kohale on lihtne jõuda, kuna on palju transpordivõimalusi, nii et märkige kohe kuupäevad päevikusse ja valmistuge eepiliseks nädalavahetuseks, kus tähistatakse kõiki sukeldumisvorme.