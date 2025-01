Egeuse meri loobub oma saladustest

Marinos Giourgas on aktiivne PADI, TDI ja IANTD tehniline ja rebreather sukeldumise instruktor Kreekas Ateena lõunarannikul ning Otter Drysuits'i kaubamärgi suursaadik ning ta ilutseb Tech Stage'il. GO sukeldumishow märtsis.

Marinos alustas oma sukeldumiskarjääri 1990. aastate alguses ning sellest ajast saadik on tema entusiasm loodusega ühenduse loomisel ning seiklushimu ning Esimese ja Teise maailmasõja vrakkide vastu võimaldanud tal osaleda mitmetel ekspeditsioonidel Kreeka merel, et avastada ja uurida. mineviku veealused säilmed.

Tema teiseks koduks sai Malta saar, kus ta omandas tehnikaalase koolituse ja töötas tehnikainstruktorina. Ta reisis oma sukeldumiskire tõttu erinevates maailma paikades (Indoneesia, Hawaii, Mikroneesia, Tai, Egiptus, Küpros jne) ning töötas paljudes Kreeka sukeldumiskeskustes, kus hindas vrakkide ilu ja ajaloolist väärtust. lamades Egeuse merepõhjas.

Ta on Aegeanteci – kirglike sukeldujate meeskonna – asutaja, kes pakub tehnilist, trimix- ja CCR-sukeldumiskoolitust, mille eesmärk on ohutult külastada sügavaid vrakke. Marinos haldab piirkonna ühe suurima sukeldumiskeskuse tehnilist sukeldumisosakonda, pakkudes väljaõpet ja juhendades tehnikainimesi puutumatutesse sukeldumispaikadesse, mida vaid vähesed – kui üldse – kunagi näevad. Tema baas asub Ateena rannikualal ja pakub kõrgetasemelisi varustust süvasukeldumiseks, gaasi segamisjaama, mis pakub õhu-, nitroksi- ja trimix-gaasi täidiseid, ning on lähedal mitmesugustele laevavrakkidele ja suurepärastele riffidele.

Tundmatu sõjajäänuk Egeuse meres

Marinose kõne Tech Stage'il räägib esimesest sukeldumisest tundmatule ja haruldasele Kriesgmarine reliikviale, mis on pärast kurikuulsat Lerose lahingut 1943. aastal puhkanud sügaval Egeuse meres. Esitlus jaguneb kaheks elemendiks – lugu sukeldujad ja nende jõupingutused laeva positiivseks tuvastamiseks ning selle uppumise ajalugu.

Egeuse meri loobub oma saladustest 2

GO sukeldumisetendus

GO sukeldumisetendus – Ühendkuningriigi ainus tarbijatele mõeldud sukeldumis- ja reisisaade – naaseb NAEC Stoneleigh’sse 1.–2. märtsil 2025, just õigel ajal uue hooaja avamiseks, ning lubab nädalavahetust täis interaktiivset, harivat, inspireerivat ja lõbusat sisu.

Nagu ka Pealava – seekord juhib telestaar, autor ja seikleja Steve Backshall, kes naaseb pärast mõneaastast eemalolekut GO Diving Show’sse koos NASA koolitatud NEEMO Aquanauti ja DEEP Dawni teadusuuringute juhiga. Kernagis, kaassaatejuht, autor ja püsilemmik Monty Halls ning dünaamiline maadeavastajate duo Rannva Joermundsson ja Maria Bollerup, kes räägivad oma hiljutisest Expedition Butengist Indoneesias – seal on taas pühendatud etapid Ühendkuningriigi sukeldumisele, tehnilisele sukeldumisele, veealune fotograafia ja inspireerivad lood.

Koos lavadega on ka hulgaliselt interaktiivseid elemente – üha populaarsem koobas, hiiglaslik katsesukeldumisbassein, kaasahaarav virtuaalreaalsuse tehniline sukeldumine ja 2025. aasta uus võimalus proovida Nauticaliga kätt vrakkide kaardistamisel. Arheoloogia Selts ja nende "laevahukk" – kõik on hajutatud turismibüroode, tootjate, koolitus agentuurid, kuurordid, live-lauad, sukeldumiskeskused, jaemüüjad ja palju muud.

Tehke kohe pakkumine - Varajase tellija kaks ühe vastu piletid on nüüd saadaval, mis on fantastiline hinna ja kvaliteedi suhe.

Ostke pilet enne 31. jaanuari 2025 hinnaga 17.50 naela ja võtke oma sõber, abikaasa või parim sõber täiesti tasuta kaasa! Või miks mitte võtta kaasa ka mittesukelduv kaaslane, et nad saaksid näha kõiki veealuse maailma imesid, millest nad ilma jäävad!

Tegelikult võrdub 2-1 pakkumine sellega, et iga pilet on õiglane £8.75. Ja nagu alati, sisaldab see tasuta parkimist. Ja alla 16-aastased on tasuta, nii et võtke lapsed kaasa vapustavale perepäevale!