Malta ja Gozo iidsed imed

Prof Timmy Gambin on Malta ülikooli klassika ja arheoloogia osakonna merearheoloogia dotsent ning ta on olnud aastaid avastamata vrakkide ja iidsete paikade ekspeditsioonide esirinnas – ta viib teid reisile tagapool. Pealaval tehtud viimaste uuringute stseenid GO sukeldumishow märtsis.

Prof Gambin lõpetas selle ülikooli ajaloo erialal ja omandas seejärel magistrikraadi merearheoloogia ja ajaloo alal Bristoli ülikoolis, kus ta omandas ka doktorikraadi merearheoloogias. Ta on osalenud paljudes koostööprojektides ja kaasjuhtinud arvukaid avamere allveeuuringuid Vahemere erinevates osades.

Virtuaalne muuseum

Timmy on The Virtual Museum – Underwater Malta algataja ja juht. Veealused kultuuripärandi objektid on vaateväljast ja enamasti ka meelest ära. Selle olukorra põhjus on lihtne – mere enda tekitatud füüsiline barjäär. Praeguseks saavad neid ajaloolisi ajakapsleid külastada ainult sukeldujad või allveelaevades viibivad inimesed. Sügavusest, kaugusest ja õigusaktidest tulenevad piirangud on endiselt olemas.

Tegelikult on UNESCO veealuse kultuuripärandi kaitse konventsiooni üks keskseid põhimõtteid, et "osalisriigid edendavad üldsuse teadlikkust veealuse kultuuripärandi väärtusest ja tähtsusest" – põhimõte, mida virtuaalmuuseum täielikult toetab. Veealune Malta. See veebiplatvorm toob veealuse kultuuripärandi pinnale ja avalikkuse kodudesse.

3D-d, virtuaalreaalsust ja muud meediat kasutades on selle veebisaidi eesmärk pakkuda juurdepääsu Malta ainulaadsele veealusele kultuuripärandile ja jagada seda kõigi avalikkusega.

Foiniikia laevahuku projekt

2007. aastal avamere kaugseireuuringu käigus, mille eesmärk oli kaardistada Malta veealust kultuuripärandit, täheldati sonari andmetes väikest kõrvalekallet.

Sellest ajast alates on Malta Ülikool koostöös mitmete rahvusvaheliste partneritega uurinud seda, mis osutus üheks kõige intrigeerivamaks viimase aja veealuseks arheoloogiliseks avastuseks.

Gozol Xlendi lahe lähedal 110 m sügavusel asuv foiniikia laevavrakk koosneb puutumata ja hästi säilinud segalastist, mis pärineb 7. sajandist eKr. Kivist ja keraamilistest esemetest koosnev segasisu heidab valgust Vahemere keskosa majandusajaloole ja kaubandusvõrgustikele arhailisel perioodil.

Lisaks arheoloogilistele eelistele – sealhulgas senitundmatute keraamikatüpoloogiate uurimisele ja paljudele erinevatele teaduslikele katsetele kaevamisjärgsetes etappides – pakub see sait ka muid väljakutseid ja võimalusi seoses metoodikate ja juurdepääsuga, samuti selliste materjalide edastamisega. sait.

Lisateavet saate Foiniikia laevahuku projekti kohta siinja Virtuaalmuuseum siin.

GO sukeldumisetendus

GO sukeldumisetendus – Ühendkuningriigi ainus tarbijatele mõeldud sukeldumis- ja reisisaade – naaseb NAEC Stoneleigh’sse 1.–2. märtsil 2025, just õigel ajal uue hooaja avamiseks, ning lubab nädalavahetust täis interaktiivset, harivat, inspireerivat ja lõbusat sisu.

Nagu ka Pealava – seekord juhib telestaar, autor ja seikleja Steve Backshall, kes naaseb pärast mõneaastast eemalolekut GO Diving Show’sse koos NASA koolitatud NEEMO Aquanauti ja DEEP Dawni teadusuuringute juhiga. Kernagis, kaassaatejuht, autor ja püsilemmik Monty Halls ning dünaamiline maadeavastajate duo Rannva Joermundsson ja Maria Bollerup, kes räägivad oma hiljutisest Expedition Butengist Indoneesias – seal on taas pühendatud etapid Ühendkuningriigi sukeldumisele, tehnilisele sukeldumisele, veealune fotograafia ja inspireerivad lood.

Koos lavadega on ka hulgaliselt interaktiivseid elemente – üha populaarsemaks muutuv koobas, hiiglaslik katsesukeldumisbassein, kaasahaarav virtuaalreaalsuse tehniline sukeldumine, hinge kinni hoidmise töötoad ja voodriharjutused ning 2025. aasta uus võimalus proovida kätt vrakkide kaardistamisel koos Nautical Archeology Society ja nende „laevahukuga” – kõik see on hajutatud üha suureneva hulga stendide valik turismibüroodelt, tootjatelt, koolitus agentuurid, kuurordid, live-lauad, sukeldumiskeskused, jaemüüjad ja palju muud.

Sel aastal näeb ka NoTanx Zero2Hero võistlus lava keskpunktis. Sellel algajatele vabasukeldujatele suunatud konkursil osaleb 12 kandidaati koolitus Marcus Greatwoodi ja NoTanxi meeskonnaga Londonis veebruari lõpus. Seejärel võistlevad viis väljavalitud finalisti märtsi nädalavahetusel toimuval GO Diving Show'l, sealhulgas staatilise apnoe seansid basseinis, et leida üldvõitja, kes saab Oonasdiversilt nädalase reisi Marsa Shagra ökokülla. Klõpsake siin registreeruda oma võimaluseks võistlema.

2-1 piletid nüüd saadaval!

Tehke kohe pakkumine - Varajase tellija kaks ühe vastu piletid on nüüd saadaval, mis on fantastiline hinna ja kvaliteedi suhe.

Ostke pilet enne 31. jaanuari 2025 hinnaga 17.50 naela ja võtke oma sõber, abikaasa või parim sõber täiesti tasuta kaasa! Või miks mitte võtta kaasa ka mittesukelduv kaaslane, et nad saaksid näha kõiki veealuse maailma imesid, millest nad ilma jäävad!

Tegelikult võrdub 2-1 pakkumine sellega, et iga pilet on õiglane £8.75. Ja nagu alati, sisaldab see tasuta parkimist. Ja alla 16-aastased on tasuta, nii et võtke lapsed kaasa vapustavale perepäevale!