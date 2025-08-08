Veealuse filmitegemise hullumeelne maailm koos Tom Parkiga

Tom Park on Austraaliast pärit tunnustatud veealuse filmi operaator ja režissöör, kellel on üle kümne aasta kogemust veealuse filmitööstuses ning ta arutleb „veealuse filmitootmise hullumeelse maailma“ üle, kui ta astub peamisele lavale. GO sukeldumissaade ANZ septembris.

Tom on töötanud mitmesuguste projektide kallal, alates täispikkadest dokumentaalfilmidest kuni loodusfilmideni, pakkudes klientidele, sealhulgas BBC-le, Netflixile, Amazon Prime Videole ja David Attenborough'le, ning tema tööd on tunnustatud auhindadega filmifestivalidel üle maailma, sealhulgas mainekal Wildscreen Festivalil.

Tom on tuntud oma tehnilise asjatundlikkuse poolest veealuste kaamerate ja seadmetega töötamisel, aga ka oma loomingulise nägemuse poolest veealuse maailma ilu ja ainulaadsuse jäädvustamisel. Ta on suure osa oma karjäärist pühendanud Suure Vallrahu ja Austraalia idaranniku filmimisele ning on kirglik ookeanide kaitsmise suhtes ja kasutab oma kunsti teadlikkuse tõstmiseks mereökosüsteemide kaitsmise olulisusest.

GO sukeldumisnäitus toimub Sydney näituseväljakul 6.-7. septembril.

GO sukeldumissaade ANZ

See iga-aastane üritus, mis toimub sel aastal 6-7 september kell Sydney näituseväljak Olümpiapargis, mille eesmärk on esitleda meie veealuse maailma parimaid külgi kõigile alates toores algajatest, kes kaaluvad sukeldumisega tegelemist või on lõpetanud oma algtaseme kursused, kuni edasijõudnud sukeldujateni kuni tehniliste sukeldujate ja veteranide CCR-ni. sukeldujad.

Lavasid on terve rida – Pealava, Foto Stage, Austraalia/Uus-Meremaa lava, Inspiratsioonilava ja Tehnoloogialava –, mis võõrustavad kümneid esinejaid üle kogu maailma ning pakuvad hulgaliselt interaktiivseid funktsioone nii noortele kui ka vanadele, alates VR-sukeldumiskogemustest, demonstratsioonbasseinist, proovisukeldumisbasseinist ja paljust muust.

Lavade ja vaatamisväärsuste ümber on lai valik eksponente, alates turismiametitest ja reisikorraldajatest kuni kuurortide, majutuskohtade, koolitusagentuuride, jaemüüjate, tootjate ja looduskaitseorganisatsioonideni.

Hankige piletid kohe!

GO Diving Show ANZ piletid on nüüd müügil ja saate seda ära kasutada 2-hinna-1 varajase tellija pakkumine kuni 9. septembrini – sina ja su sõber/partner/abikaasa saate külastada vaid $12ja alla 16-aastased lapsed pääsevad tasuta, mis teeb sellest ideaalse perepäeva. Kohapeal on palju parkimiskohti ja toimumiskohta on tänu arvukatele transpordivõimalustele lihtne jõuda, seega pange kuupäevad juba praegu kalendrisse ja valmistuge eepiliseks nädalavahetuseks, mis tähistab kõiki sukeldumisvorme.