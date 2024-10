Merikilpkonnade ime

JOHN CHRISTOPHER FINE tähistab sukeldumissõbralikke roomajaid, kes naasevad jätkuvalt oma Florida Palm Beachi kummituspaikadesse, vaatamata sellele, et kõik võimalused on. Ta tegi fotod

See oli nagu ajakäe tagasi pööramine. Kujutasin ette, et Norine Rouse oma kollase märgülikonna, väikese paagi ja särava naeratusega Roberti juurde ujus. Norine nimega merikilpkonnad. Robert, suur meessoost vaenlane, naasis alati 20 aasta jooksul hooaeg hooaja järel Florida osariigis Palm Beachi äärsetele riffidele.

Norine ujus koos temaga, mõõtes tema seljakilbi pikkuseks 115 cm. Tema kest keset auk tuvastas ta selgelt, ammuse kohtumise tulemus paadi propelleriga. Robert saabus detsembris, abikaasa, siis lahkus, et naasta oma kaugetesse Kariibi mere piirkondadesse – Norine'i nõudlike andmete kohaselt tavaliselt veebruari lõpuks.

Pärast sukeldumisinstruktori koolituse lõpetamist Bahama saartel avas Norine väikese kontori Riviera Beachil, kus ta sildus oma sukeldumispaadi.

Hawksbill puhkab Teardrop Reefi ääres. Pärast pikki ujumisi Palm Beachi jõudmiseks puhkavad kilpkonnad Golfi hoovusest välja. Nende hingamisrütm muutub ja nad võivad pikaks ajaks vee alla jääda

Norine Rouse oli avatud äritegevuseks, viies sukeldujad avastama Palm Beachi riffe. Ta koolitas endist kohalikku linnapead Dottie Campbelli ja neist said kiiresti sõbrad. Dottie investeeringuga avati 1977. aastal Palm Beaches asuv Norine Rouse Scuba Club.

See oli sukeldujate maaklubi, kus oli sügav treeningpaak ja basseini mugavused, mis tähendasid, et märgades supelkostüümides sukeldujad said istuda kõikjal avaras kontoris ja salongis. Norine elas ülemisel korrusel asuvas korteris, mis oli näoga Intracoastal Waterway poole, kus oli sildunud tema uus tipptasemel sukeldumispaat.

Kilpkonnaproua

Norine suri 2005. aastal. Pärast kurvide halvatust oli ta toibunud ja jätkas sukeldumist, kuid oli sunnitud 1995. aastal pensionile jääma. Tema paljude aastate jooksul, pakkudes suurepärast külalislahkust ja koolitust sukeldujatele üle kogu maailma, olid kilpkonnad Norine lemmikud.

Ta teenis hüüdnime "Kilpkonnadaam", esmalt pilkamiseks odakalameeste poolt, keda ta keeldus oma sukeldumispaadile lubamast ja mille vastu ta jutlustas, seejärel pehmendati teda sügava austuseni, kuna tema Scuba Clubist sai sukeldumismaailma pärl.

Varalahkunud Norine Rouse ei lubanud oma tuukripaadist allvee püüda. Iga sukelduja, kes andis pihta odarelva, võis saada tasuta reisi. Ta painutas relvi ja kasutas neid Scuba Clubi skulptuuris

See suurepärane kinnisvara müüdi pärast 38-aastast äritegevust ja buldooseriga tehti arendustööd. Kuid nüüd on kilpkonnad tagasi – ja nii on ka Scuba Club.

Klubi olemus müüdi Shaun Gallantile, kes opereerib klubi Ka Kyalami Riviera Beach Marinast, samuti veel üks sukeldumispaat Jupiterist ja pood Northlake Boulevardi lähedal.

Jätkatakse sama sõbralikkuse, vastutulelikkuse ja odapüügi keelamise reeglit – välja arvatud invasiivsete lõvikalade püügiks mõeldud varraste kasutamine ja hooajal lubatud homaaripüük.

Sukeldumine maha Ka Kyalami kilpkonnade paaritumishooajal meenutas mulle neid imelisi sukeldumisi nii ammusest ajast Norine'iga. Kilpkonnad ei tee Palm Beachi lähedal asuvast Golfi hoovuse vetest tavaliselt alalist kodu.

Metsloomad on lihasööjad. Nad söövad meduusid, molluskeid ja isegi kalu, kui suudavad neid püüda. Mõned liigid söövad ainult kilpkonnarohtu ja käsnasid.

Juno muuli äärde püüdis kalur ühe õnnetu kilpkonna konksu külge, ta toodi päästekeskusesse konksu eemaldamiseks ja lasti hiljem tagasi ookeani.

Valmis paaritumiseks

Ja siin nad on igal aastal Palm Beachil paaritumiseks valmis. Seejärel lähevad emased öösel kaldale, et muneda, naasevad Atlandi ookeani riffidele, paarituvad tavaliselt uuesti, ladestavad veel sada muna ja lähevad koju järgmise hooajani.

Kuidas nad sellesse kohta jõuavad, ujudes sadade, tuhandete kilomeetrite kaugusel oma Kariibi mere kodudest, et jõuda riffidele nende randade lähedal, kus nad koorusid? Teadlased arvasid, et see oli seotud Kuu, Päikese ja Maa pöörlemisega.

Mäletan, et leidsin rannast surnud kilpkonna koorunud. See ei jõudnud oma munast surfata, jäi ereda päevavalguse kätte ja kuivas ära. Ainult üks tuhandest koorunud poegadest jõuab täiskasvanuikka. Võtsin selle üles, panin tassi vette ja keerutasin magnetiga ringi. Kilpkonna aju magnetkristallid jäljendavad kaarti, mis võimaldab neil navigeerida tagasi oma päritolu juurde.

Emased kilpkonnad näevad kaldal vaeva, et kohalikes randades pesa kaevata. Kaldal olevad tuled ajavad nad segadusse ning sageli pöörduvad nad tagasi ookeani poole. Bermid ja rannaerosioon panevad nad munema tõusujoonest allapoole, nii et ookeanilained uhuvad need minema. Monitorid märgistavad kilpkonnade kaitseks pesi

Nagu teistegi roomajate puhul, sõltub kilpkonna soo määramine pesa temperatuurist. Varu on suhteliselt väike: me ütleme lahedad kutid ja ägedad tibid.

Tume liiv tõstab temperatuuri. Seda tead ju asfaldil paljajalu kõndides, võrreldes valge betooniga. Randa uuendavad projektid puistavad randadesse tumedat sügavat süvendatud ookeaniliiva. Kuum, emased kooruvad välja. Temperatuurimuutused loovad soojema kliima, mis tähendab rohkem emaseid. See on tasakaalustamatus, mis jätab tulevased populatsioonid looduse tasakaalust välja.

Kyalami sukeldumisinstruktor Mike Healy viis meid Breakersi hotellist lõuna pool asuvale rifile, mida nad kutsuvad Teardropiks. Nägime ohtralt emasloomi, üks neist lihtsalt jäi voolust välja korvkäsna taha ööbima ja pärast pikka ujumist puhkama jäi.

Mike hoidis end tagasi, kui tema sukeldujad tegid veealuseid fotosid, imetledes vana kilpkonna.

Kyalami Scuba Clubi sukeldumisinstruktor Mike Healy tõukejõuga Breakeri rifi juures, umbes miil kaugusel Palm Beachis

Norinel oli eriluba merikilpkonnadega ujumiseks. Ta salvestas andmed ja tegi vaatlusi igal sukeldumisel. Ta pani kirja käitumise, mida teadlased ihkasid. Teadlased sukeldusid tol ajal harva ja veelgi harvemini jälgisid oma katsealuste käitumist looduses, kindlasti mitte nii sageli kui Norine, kes sukeldus iga päev.

Barnacle koorimine

Pisararahul nähti veel mitmeid naissoost metsloomi. Teisel sukeldumisel Breakers Reefil jäid neli uudishimulikuks ja ujusid sukeldujate juurde.

Mõnikord andis Norine oma regulaatori isegi õhku hingavale roomajale Robertile, et ta ei peaks nende sukeldumist pinnale ujudes lühidalt katkestama. Robert tundis Norine'i ja ujus tema juurde, et lasta tal koorest maha pühkida kõrvitsapadjake, mida naine alati kaasas kandis.

Halvimatel saasteaegadel, kui veekorraldajad avasid paduvihmade ajal kanaliväravad, et vältida läänepoolseid üleujutusi, tuli ookeanisse sodikihte. Norine teatas, et nägi kilpkonni, kes sukeldusid mudasse, et tõugud hapnikust ilma jätta ja nad tapsid. See oli väga ebatavaline intelligentne käitumine, mis sarnanes ahvile tööriista kasutamisega.

Kilpkonnad peavad hingama pinnale tulema ja sageli tabavad nad paate. Selle surnud kilpkonna tappis hiljuti paadi propeller, mis lõikas läbi selle kesta

Merikilpkonnad on kriisis. Vaatamata kaitsele kui ohustatud liikidele USA-s jahitakse neid endiselt toiduks ja paljud hukkuvad õnnetustes. Mõned surevad kannatustes, pärast plastijäätmete allaneelamist on nad ekslikult pidanud meduusid.

Merikilpkonnade populatsiooni statistika on hirmutav. Hinnanguliselt on Kempi Ridleyd 3,000, kaljukid 91,000 30,000, hawksbills 133,000 558,000, nahkseljad 7,000 245,000, oliivid XNUMX XNUMX, Austraalia flatbacks XNUMX ja rohelised XNUMX XNUMX.

Palm Beach on koduks metsnugisele, hawksbill'ile, greenile, nahkselgale ja harva ka Kemp's Ridley'le, millest viimane lihtsalt läbib rannikul põhja poole sõites. Nad ei pesitse seal.

Vananenud metsapea 18 m sügavuselt Pisararahul. Kilpkonnad võivad elada kaua, mõned kuni 90. eluaastani, kui nad ei lange võrkude, plastprügi ega paatidega toimunud õnnetuste ohvriks, kui nad pinnale hingama jäävad.

Kilpkonnad on elus ja heal järjel Palmi rannad. Nii on ka Scuba Club. Uued põlvkonnad sukeldumisinstruktoreid, kes modelleerivad uue omaniku eetikat, kindlustavad nii karide olendite kaitset kui ka akende avamist neile, kes soovivad näha loodusnähtust, mida on veel uuritud, isegi praegu vähe mõistetud. Kilpkonnad on tagasi.

