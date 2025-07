Tehnilise sukeldumise ja tehisintellekti sümbioos

Nays Baghai on filmitegija, allveefotograaf ja tehniline sukelduja Sydneyst, Austraaliast, ning ta naaseb võidukalt Tech Stage'ile ... GO sukeldumissaade ANZ septembris kahe huvitava ettekandega – tehisintellekti ja tehisintellekti sümbioos veealuse loomeinimese vaatenurgast ning vabasukeldumine ja hingamisaparaadid: millised on nende sarnasused ja erinevused.

Filmirežissöörina on Nays oma töö eest võitnud üle 30 auhinna ning mõlemad tema täispikad dokumentaalfilmid on... Laskumine ja Sukeldumine pimedusse, on võitnud Oscarile kvalifitseeruvaid festivale.

Mitmekülgse mainega veealuse kaameramehena on Nays teinud töid Sonyle, Amazonile, Rolexile, Tourism Australiale, SBS-ile ja paljudele teistele.

Tal on üle kümne sukeldumisega seotud kvalifikatsiooni, alates trimix-sukeldumisest kuni edasijõudnute vabasukeldumiseni, ning hiljuti sai temast Explorers Clubi liige.

See iga-aastane üritus, mis toimub sel aastal 6-7 september kell Sydney näituseväljak Olümpiapargis, mille eesmärk on esitleda meie veealuse maailma parimaid külgi kõigile alates toores algajatest, kes kaaluvad sukeldumisega tegelemist või on lõpetanud oma algtaseme kursused, kuni edasijõudnud sukeldujateni kuni tehniliste sukeldujate ja veteranide CCR-ni. sukeldujad.

Lavasid on terve rida – Pealava, Foto Stage, Austraalia/Uus-Meremaa lava, Inspiratsioonilava ja Tehnoloogialava –, mis võõrustavad kümneid esinejaid üle kogu maailma ning pakuvad hulgaliselt interaktiivseid funktsioone nii noortele kui ka vanadele, alates VR-sukeldumiskogemustest, demonstratsioonbasseinist, proovisukeldumisbasseinist ja paljust muust.

Lavasid ja objekte ümbritsevad lai valik eksponente, alates turismibüroodest ja reisikorraldajatest kuni kuurortide, lavalaudadeni, koolitus agentuurid, jaemüüjad, tootjad ja looduskaitseorganisatsioonid.

GO Diving Show ANZ piletid on nüüd müügil ja saate seda ära kasutada 2-hinna-1 varajase tellija pakkumine kuni 9. septembrini – sina ja su sõber/partner/abikaasa saate külastada vaid $12ja alla 16-aastased lapsed pääsevad tasuta, mis teeb sellest ideaalse perepäeva. Kohapeal on palju parkimiskohti ja toimumiskohta on tänu arvukatele transpordivõimalustele lihtne jõuda, seega pange kuupäevad juba praegu kalendrisse ja valmistuge eepiliseks nädalavahetuseks, mis tähistab kõiki sukeldumisvorme.