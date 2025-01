Vickers Wellingtoni projekt

at 10: 00 am

Tehniline sukelduja, süvavrakisukelduja, CCR ja koopasukelduja Yana Stashkevich heidavad pilgu ambitsioonikasse Vickers Wellingtoni projekti, mille eesmärk on esitleda tõelist peidetud pärlit Egeuse mere sügavustest, kui ta astub tehnikalavale. GO sukeldumishow märtsis.

Yana Stashkevich teeb avastussukeldumiste osas endale kiiresti nime. Ta oli Vaggfjellan XI ekspeditsiooni liige, mis uuris põhjapolaarjoonest kaugemal asuvat koopasüsteemi, mille sissepääs oli Norra fjordi nõlval, ning ta oli veealuse filmimise ja uurimise (UFR) projektimeeskonnas taashingaja sukelduja, kes dokumenteeris mõnda maailma kõige paremini säilinud vrakid Kreekas.

Praegu osaleb Yana aktiivselt Egeuse mere sügavate vrakkide uurimisprojektides ja Kreeka vete merepärandi edendamises.

Viimase kümne aasta jooksul on ta sukeldunud enam kui 35 sihtkohas kolmel kontinendil, tasakaalustades samal ajal karjääri täiskohaga ülemaailmse turundajana. Praegu töötab ta maailma kõige väärtuslikuma viskibrändi The Macallan heaks.

Ühendkuningriigis elaval Yanal on nakatavalt palju energiat ja entusiasmi ning ta on regulaarne esineja ja juhendaja – ta on kirglik inspireerida inimesi oma piire nihutama ja oma kirge järgima, mis iganes see ka poleks.

Sõjaaegsed jutud

Yana räägib oma seiklustest Kreekast, kus ta osales paljudel sügaval vraki tuvastamise sukeldumisel, sealhulgas Vickers Wellingtoni pommilennukil – tõelisel ajakapselil, mis arvatakse olevat oma klassi kõige paremini säilinud lennukivrakk.



Kui enamik Teise maailmasõja vrakkidest tuletab meelde, kui habras võib inimelu olla, siis Vickers Wellingtonis on vastupidi jäädvustatud uskumatu ellujäämislugu. Meeskond heitis pärast allatulistamist osavalt lennukist kõrvale ja kohalikud päästsid nad.



Kas olete kunagi mõelnud, kuidas võivad vraki pealtnäha tähtsusetud vihjed ja tunnused aidata ja koondada enne uppumist toimunu? Liituge Yana vestlusega, et sukelduda põnevasse avastamis- ja uurimislugu.

Vickers Wellingtoni projekt 2

GO sukeldumisetendus

GO sukeldumisetendus – Ühendkuningriigi ainus tarbijatele mõeldud sukeldumis- ja reisisaade – naaseb NAEC Stoneleigh’sse 1.–2. märtsil 2025, just õigel ajal uue hooaja avamiseks, ning lubab nädalavahetust täis interaktiivset, harivat, inspireerivat ja lõbusat sisu.

Nagu ka Pealava – seekord juhib telestaar, autor ja seikleja Steve Backshall, kes naaseb pärast mõneaastast eemalolekut GO Diving Show’sse koos NASA koolitatud NEEMO Aquanauti ja DEEP Dawni teadusuuringute juhiga. Kernagis, kaassaatejuht, autor ja püsilemmik Monty Halls ning dünaamiline maadeavastajate duo Rannva Joermundsson ja Maria Bollerup, kes räägivad oma hiljutisest Expedition Butengist Indoneesias – seal on taas pühendatud etapid Ühendkuningriigi sukeldumisele, tehnilisele sukeldumisele, veealune fotograafia ja inspireerivad lood.

Koos lavadega on ka hulgaliselt interaktiivseid elemente – üha populaarsemaks muutuv koobas, hiiglaslik katsesukeldumisbassein, kaasahaarav virtuaalreaalsuse tehniline sukeldumine, hinge kinni hoidmise töötoad ja voodriharjutused ning 2025. aasta uus võimalus proovida kätt vrakkide kaardistamisel koos Nautical Archeology Society ja nende „laevahukuga” – kõik see on hajutatud üha suureneva hulga stendide valik turismibüroodelt, tootjatelt, koolitus agentuurid, kuurordid, live-lauad, sukeldumiskeskused, jaemüüjad ja palju muud.

Sel aastal näeb ka NoTanx Zero2Hero võistlus lava keskpunktis. Sellel algajatele vabasukeldujatele suunatud konkursil osaleb 12 kandidaati koolitus Marcus Greatwoodi ja NoTanxi meeskonnaga Londonis veebruari lõpus. Seejärel võistlevad viis väljavalitud finalisti märtsi nädalavahetusel toimuval GO Diving Show'l, sealhulgas staatilise apnoe seansid basseinis, et leida üldvõitja, kes saab Oonasdiversilt nädalase reisi Marsa Shagra ökokülla. Klõpsake siin registreeruda oma võimaluseks võistlema.

2-1 piletid nüüd saadaval!

Tehke kohe pakkumine - Varajase tellija kaks ühe vastu piletid on nüüd saadaval, mis on fantastiline hinna ja kvaliteedi suhe.

Ostke pilet enne 31. jaanuari 2025 hinnaga 17.50 naela ja võtke oma sõber, abikaasa või parim sõber täiesti tasuta kaasa! Või miks mitte võtta kaasa ka mittesukelduv kaaslane, et nad saaksid näha kõiki veealuse maailma imesid, millest nad ilma jäävad!

Tegelikult võrdub 2-1 pakkumine sellega, et iga pilet on õiglane £8.75. Ja nagu alati, sisaldab see tasuta parkimist. Ja alla 16-aastased on tasuta, nii et võtke lapsed kaasa vapustavale perepäevale!