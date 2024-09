Tipptehniline vestlus GO Diving Show ANZ-il

Tehnikalava avamisel GO sukeldumissaade ANZ sel nädalavahetusel (28.-29. september) Sydney Showgroundil on positiivne smorgasbord rahvusvahelistele tehnilise sukeldumise talentidele ja kodumaistele süvasukeldumisekspertidele.

Ükskõik, kas mõtlete lihtsalt tehnilise sukeldumisega tegelemisele, olete juba kogenud tehnikamees – või isegi kui olete sukeldumisega uustulnuk ja soovite lihtsalt selle väljakutseid pakkuva areeni kohta rohkem teada saada –, on The Tech Stage teie jaoks koht, kus saate tutvuda. nädalavahetus.

Jill Heinerth

Jill Heinerth

Tehnilise rebreather sukeldumise teerajaja, koopasukelduja ja videograaf/fotograaf Jill Heinerth on Kanada Kuningliku Geograafilise Seltsi esimene uurija-asuv ning tema enimmüüdud autobiograafia Into The Planet on Wall Street Journalis kiitnud. New York Times ja Oprah Ajakiri.

Ta on International Scuba Diving Hall of Fame, Women Diver's Hall of Fame, Explorer's Club ning Underwater Academy of Arts and Sciences liige. Tema pilte on tutvustanud BBC, National Geographic, Red Bull, Canadian Geographic, Discovery ja palju muud.

Kanada pikima veealuse koopa uurimine

Ottawa jõe all asuvates koobastes teeb Jill Heinerth olulise bioloogilise avastuse, paljastades looduslike süsteemide tähtsuse valgala kaitses.

NB: Selle kõne laupäeval on Jill Pealaval.

Kanada Truki laguun ja Shackletoni laevaotsingu avastamine

Arvukate Teise maailmasõja ajal toimunud laevavrakkide tõttu on Newfoundlandi nimetatud "Põhja Truki laguuniks", kuid hiljutine Shackletoni viimase laeva Quest avastus on toonud piirkonna rahvusvahelise tähelepanu keskpunkti.

John Kendall

John Kendall

Arheoloogia üleujutatud koobaste pimeduses ja uus Halcyon Symbios CCR on fotogrammeetriaeksperdi ja tehnilise sukeldumise teemadeks juhendaja hindaja John Kendall astub tehnikalavale.

John on maadeavastaja, kes on spetsialiseerunud arheoloogiliste ja geoloogiliste paikade veealusele 3D-modelleerimisele. Ta on osalenud kümnete sukeldumiskohtade uurimisel, kasutades fotogrammmeetrilisi meetodeid, sealhulgas Marsi laevavrakk (1564), MS Estonia (1994), Panarea III vrakk (~300 eKr) ja Luude koobas Brasiilias (~11,000 XNUMX aastat vana).

Ta on ka an Juhendaja Ülemaailmsete allveeuurijate hindaja ja istub nende peal koolitus Nõukogu.

Arheoloogia pimeduses

GUE Juhendaja ja fotogrammeetria ekspert John Kendall räägib fotogrammeetria kasutamisest üleujutatud koobaste arheoloogiliste paikade dokumenteerimiseks. Projektidega Euroopas ja Lõuna-Ameerikas räägib John nende projektide väljakutsetest ja ka suurepärasetest tulemustest.

Halcyon Symbios

Halcyon Manufacturing toob turule oma uue tootevaliku arvutid, eraldiseisvad HUD-id ja nende uus rinnale kinnitatav CCR. Tule ja kuula, kuidas John Kendall annab ülevaate uutest mänguasjadest, samuti saate CCR-i traadita sidet kasutada.

David Strike

David Strike

Tööstuse legend David Strike astub avamisel Tech Stage'ile GO sukeldumissaade ANZ, ning võite olla kindlad meelelahutuslike ja harivate ettekannete osas, kuna ta keskendub maailma sügavaimale sukeldumisele ja pakub tehnikasukeldujatele hoiatavaid lugusid.

Austraalias asuv David Strike, kes sai 1961. aastal sukelduja sertifikaadi ning omab sõjalist, kaubanduslikku, teaduslikku ja tehnilist sukeldumissektorit, ning on avatud ja suletud ahelaga akvalangis ning pinnapealse nõudlusega sukeldumisvarustuses vilunud ja kvalifitseeritud. Juhendaja ja Juhendaja Treener Certifier ja sukeldumisega seotud teemade regulaarne kaastööline sukeldumisväljaannetes üle maailma.

Ta oli ka mitme maailmatasemel sukeldumisürituse korraldaja – rõhuasetusega tehnilisel sukeldumisel – ning on pälvinud mitmeid tööstuse tunnustuse auhindu, samuti ADEXi elutööauhinna ning on Explorers Clubi liige. kohta New York.

Segamine: maailma sügavaim sukeldumine

Kogu 20. sajandi esimesel poolel põhinesid kuningliku mereväe ja USA mereväe poolt läbi viidud helioksi süvasukeldumiskatsed allveelaevade päästmisel ja taastamisel. Sügavuspiiride laiendamisel, milleni sukelduja võib ohutult minna – ja sinna jõudes ikka veel sisukat tööd teha – oli väga praktiline eesmärk.

See jutt keskendub kuningliku mereväe 1956. aasta maailma sügavusrekordi taustale ja sellele järgnevale loole – rekordile, mida pole kunagi varem võrreldud.

Hoiatavad lood tehnikutele: Sukeldumisõnnetused ja väärteod

"Et mehed ei õpi sellest väga palju lugu ajalugu on kõigist kõige olulisem lugu mida ajalugu peab õpetama." – Aldous Huxley.

Isiklik ja kergemeelne anekdootide, lugude ja lõngade kogumik, mis tõstab esile tõsiasja, et „sukeldumisoskus ei ole imerohi puudulike oskuste vastu”; ja see annab väikese ülevaate pidevalt areneva sukeldumismaailma erinevatest tahkudest.

Yana Staškevitš

Yana Staškevitš

Kogenud tehniline CCR-i, koobas-, kaevandus- ja vrakksukelduja Yana Stashkevich teeb endale kiiresti avastussukeldumiste osas nime ning ta teeb kaasahaarava ettekande oma tegevustest Tech Stage'il.

Ta oli Vaggfjellan XI ekspeditsiooni liige, mis uuris põhjapolaarjoonest kaugemal asuvat koopasüsteemi, mille sissepääs oli Norra fjordi nõlval, ning ta oli veealuse filmimise ja uurimise (UFR) projektimeeskonnas taashingaja sukelduja, kes dokumenteeris mõnda maailma kõige paremini säilinud vrakid Kreekas.

Praegu osaleb Yana aktiivselt Egeuse mere sügavate vrakkide uurimisprojektides ja Kreeka vete merepärandi edendamises.

Viimase kümne aasta jooksul on ta sukeldunud enam kui 35 sihtkohas kolmel kontinendil, tasakaalustades samal ajal karjääri täiskohaga ülemaailmse turundajana. Praegu töötab ta maailma kõige väärtuslikuma viskibrändi The Macallan heaks.

Ühendkuningriigis elaval Yanal on nakatavalt palju energiat ja entusiasmi ning ta on regulaarne esineja ja juhendaja – ta on kirglik inspireerida inimesi oma piire nihutama ja oma kirge järgima, mis iganes see ka poleks.

Vickers Wellingtoni projekt: Egeuse mere sügavuse peidetud pärl

Yana jutustab oma seiklustest Kreekast, kus ta osales paljudel sügaval vraki tuvastamise sukeldumisel, sealhulgas Vickers Wellington Bomberil – tõelisel ajakapselil, mis arvatakse olevat oma klassi kõige paremini säilinud lennukivrakk.

Kui enamik Teise maailmasõja vrakkidest tuletab meelde, kui habras võib inimelu olla, siis Vickers Wellingtonis on vastupidi jäädvustatud uskumatu ellujäämislugu. Meeskond heitis pärast allatulistamist osavalt lennukist kõrvale ja kohalikud päästsid nad.

Kas olete kunagi mõelnud, kuidas võivad vraki pealtnäha tähtsusetud vihjed ja tunnused aidata ja koondada enne uppumist toimunu? Liituge Yana vestlusega, et sukelduda põnevasse avastamis- ja uurimislugu.

Mike Mason

Mike Mason

Tehniline sukelduja ja sukeldumise inimfaktorite ekspert Mike Mason arutlevad, mida sukeldumisel lendamisest õppida on ja kuidas olla „sukelduja, keda tahaksid järgida”, kui ta Tech Stage'ile jõuab.

Mike on kogu oma karjääri jooksul (seni 24 aastat) tegelenud sõjaväe hävitajate lendamisega ning on lennanud üle 3,000 tunni erinevat tüüpi hävitajatega ja koolitus lennuk kui an juhendaja. Ta on nüüd an juhendaja koos RAAF-iga, õpetades järgmise põlvkonna hävitajaid.

Mike on veetnud aega lennukikandjatel ja täitnud üle 200 lahingumissiooni. Ta on lennanud lennukitega üle kõikide suuremate mandrite, välja arvatud Antarktika.

Ta on olnud aktiivne sukelduja ligi kümme aastat. Tema logiraamatus on umbes 400 sukeldumist ja ta töötab a sukeldumismeister kohaliku sukeldumispoe jaoks. Ta on aktiivne CCR-sukelduja NSW rannikul ja on kvalifitseeritud kuni 60 meetri kõrgusele normoksilise trimixiga. Ta on sukeldunud nii kaugele põhja kui Islandile ja lõunasse kuni Uus-Meremaal.

Tema lennukarjäär tekitas huvi inimtegurite vastu ja selle vastu, kui olulised need on ohutuse ja jõudluse maksimeerimiseks. Ta liitus The Human Diver meeskonnaga umbes neli aastat tagasi, kuna soovis ühendada oma teadmised ja kogemused inimtegurite kohta lendamisest oma sukeldumiskirega, et aidata teisi sukeldujaid harida.

Kõrgelennulised ideed sukeldujatele

Kogenud hävitajapiloot ja kirglik sukelduja Mike räägib mitmetest kontseptsioonidest, protsessidest ja tehnikatest, mis on aidanud tal oma lennukarjääril edu saavutada ning kuidas need aitavad teil olla parem ja turvalisem sukelduja.

John Garvin

John Garvin

John Garvin on Austraalia stsenarist, kogenud tehniline sukelduja, allveeuurija ja sukeldumisjuhendaja, kes juhtis sukeldumisoperatsioone mitmes James Cameroni filmis, sealhulgas Avatar – The Way of Water, Avatar 3, James Cameroni Deepsea Challenge 3D ja Sanctum. kaunistades Tech Stage'i GO sukeldumissaade ANZ.

John kirjutas tegelikult stsenaariumid Pühak ja James Cameroni süvamere väljakutse 3Dja 2023. aastal jooksis Netflixi funktsiooni kommertssukeldumisseeriad Viimane hingetõmme.

Ta on tehniline sukelduja juhendaja treener, kes on spetsialiseerunud suletud ahelaga hingamissüsteemidele, ja kirjutas rahvusvahelise tehnilise sukeldumise koolitus AP Divingu inspiratsiooni ja evolutsiooni taashingajate juhend.

John on Caicose koobaste projekti asutajaliige, organisatsioon, mis on pühendunud Turksi ja Caicose saarte veealuste koobaste uurimisele ja kaardistamisele..

2002. aastal pakkus tema ettevõte logistika- ja ohutusukeldumistuge Tanya Streeteri maailmarekordi purustamisel 160 meetri kõrgusele.

Ta oli ka sukeldumisohvitser ja projektijuht (all-sisetööd). Deepsea Challenger sukeldatud James Cameroni ajaloolise soolosukeldumise ajal Mariaani süviku põhja.

John on esinenud mitmes filmis ja dokumentaalfilmis, sealhulgas Pühak, James Cameroni süvamere väljakutse 3D, Erakordsed inimesed ja Vabasukeldumine.

Enne sukeldumiskarjääri mängis ta peaosa West Endi rock'n'rolli muusikalis Buddy: Buddy Holly lugu, ning naudib jätkuvalt oma eluaegseid kirge – sukeldumist, filmimist ja rock'n'rolli mängimist.

Avatar: Pandora ookeani projekteerimine

John kirjeldab oma rolli sukeldumismeeskonna eesotsas, koolitus näitlejad, kuidas sukelduda, ja järgedes kasutatud spetsiaalse sukeldumisvarustuse kujundamine.

Kerrie Burow

Kerrie Burow

Koobas- ja tehnikasukelduja Kerrie Burow räägib oma teekonnast läbi koopasukeldumise fotograafia tehnikaid, kui ta astub Tech Stage'ile.

Kerrie on kvalifitseeritud suletud ahela taashingaja (CCR), tehniline ja koopasukelduja, samuti auhindu võitnud allveefotograaf, sealhulgas 2022. aasta allveefotograafi kategoorias ning pälvinud sagedasi paigutusi ja tunnustusi Australasia topis. Emerging Photographer Awards muu hulgas.

Ta on Scuba Diveri regulaarne kirjanik ja fotograaf Ajakiri Austraalia ja Uus-Meremaa ning tema artikleid ja pilte on avaldatud riiklikult ja rahvusvaheliselt mitmetes ajakirjades.

Professionaalselt töötab Kerrie ärimaailmas õppeteaduste konsultandina ja naudib koostööd teemaekspertidega, kes soovivad õpetada oma teadmisi ja oskusi.

Koopasukeldumise fotograafia üle kontinentide: minu esimesed kaks ja pool Aastad – mida ma soovin, et ma teadsin algusest peale

Seda töötuba esitletakse visuaalse päevikuna koopasukeldumise õppimisest fotograafia, algab Austraalias 2022. aasta jaanuaris.

Kaasates olulisi teadmisi ja kogemusi Austraalia, Euroopa ja Mehhiko koobastes ja koobastes, jagavad osalejad kasvuprotsessi, mõistes, et iga kaameraga koopasukeldumine pakub väärtuslikku lugu ja võimalusi pidevaks täiustamiseks.

Käsitletakse ohutuse olulisust, kaamera seadistusi vähese valgusega tingimustes, kompositsiooni, valguse mõistmise olulisust ja pildistamisprotsessi ideest lõpliku monteerimiseni.

Osalejad on võimelised jäädvustama kauneid pilte, minimeerides samal ajal nende mõju õrnale veealusele keskkonnale.

Richard Taylor

Richard Taylor

. GO sukeldumissaade ANZ tervitab tehnilist sukeldumist juhendaja koolitaja ja OZTeki asutaja Richard Taylor avaüritusel Tech Stage'ile.

Richardil on üle 30-aastane kogemus tehnilises sukeldumises Austraalias ja Uus-Meremaal, alates 1990. aastate algusest ja hõlmates mõnda esimest trimix-sukeldumist Austraalias 1994. aastal (enne sertifikaatide olemasolu).

Ta oli TDI/SDI piirkondlik direktor Austraalias ja Uus-Meremaal ning asutas teda Juhendaja Treenerid hindavad neid mitmel tasemel. Ta oli Sydney projekti segagaasituukeldumismeeskonna asutajaliige, Austraalia-Türgi ühismeeskonna ohutus- ja sukeldumisohvitser, kes leidis Austraalia Esimese maailmasõja aegse allveelaeva AE2 Gallipoli lähedal ning oli osa esimesest segagaasukeldumismeeskonnast, kes uuris. Pearce Resurgence Uus-Meremaal 1997. aastal.

1999. aastal asutas ta OZTeK Australasian Diving Technologies Exhibitions & Conferences ning korraldas OZTek99 Sydneys, OZTek2000 Melbourne'is ja OZTek3 Sydneys 2002. aastal, enne kui tegi koostööd David Strike'iga OZTek4 ja OZTek'07 jaoks Sydneys.

Richard on õpetanud sadu tehnilisi sukeldujaid ja instruktoreid üle maailma, ta on innukas vrakisukelduja ja innukas koopasukeldujana on CDAA liige juba 20 aastat. Ta jätkab täna õpetamist SDI/TDI/FRTI jaoks ja on üks väheseid Juhendaja Koolitaja Hindajad ja nende liige koolitus Nõuandepaneel.

Ta on endine sukeldumistööstuse assotsiatsioonide president nii Austraalias kui ka Uus-Meremaal ning on Standards Australia/NZ & ISO komiteede liige. Ta on avaldanud arvukalt artikleid tehnilise sukeldumise ja sukeldumisohutuse kohta ning esinenud sümpoosionidel ja sukeldumiskonverentsidel üle maailma. Kunagise rebreateri sukeldujana ja juhendaja, on ta kirglik eestkõneleja koolitus ja avatud ahelaga tehniliste sukeldumisoskuste säilitamine.

Tema kindel usk on, et kogemuste lisandudes tekib meil kohustus oma teadmisi ja oskusi teistele edasi anda, et need, kes tulevad pärast meid, saaksid turvaliselt uurida veealust valdkonda kaugemal kui meil.

Teie tervise- ja ohutuskohustused sukeldujana õpetades või töötades

Pilk seadustele ja määrustele, mis on nõutavad töötades a Juhendaja või Sukelduja.

Matt Carter

Matt Carter

Merearheoloog, ookeanide kaitsja ja tehniline sukelduja dr Matt Carter on tehnilisel laval. GO sukeldumissaade ANZ.

Alates 2003. aastast on ta töötanud allveearheoloogiliste projektide kallal 13 erinevas riigis, alates 2,800 aasta vanuse foiniikia laevahuku väljakaevamisest Hispaanias kuni ekspeditsioonide juhtimiseni Bikini atolli ja Chuuki laguuni kummituslaevastike 3D-modelleerimiseks.

2009. aastal pälvis Matt Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS) Australasian Rolexi stipendiumi, kus ta tutvustas rebreatheride kasutamist teaduslikul sukeldumisel. Sellest ajast alates on temast saanud teerajaja CCR ja fotogrammeetria kasutamisel merearheoloogias, olles spetsialiseerunud Teise maailmasõja vrakkide uurimisele ja hindamisele Austraalias ja Vaikse ookeani piirkonnas.

Matt on Explorers Clubi rahvusvaheline stipendiaat ja EC50 auhinna laureaat, Austraalia Merearheoloogia Instituudi (AIMA) endine asepresident ja Uus-Meremaa esindaja ICOMOSe rahvusvahelises veealuse kultuuripärandi komitees (ICUCH). Ta on olnud ka spetsialiseerunud saatejuht telesarjas Coast: New Zealand, mis on BBC toodetud Ühendkuningriigi seriaali Coast kõrvalosa, ning on ÜRO ja Rahvusvahelise Looduskaitse Liidu (IUCN) teemaekspert. ), Vaikse ookeani piirkondliku keskkonnaprogrammi (SPREP) sekretariaat ja Austraalia valitsus.

Üle kümne aasta kestnud teaduslikku, kaubanduslikku ja tehnilist sukeldumist ühendanud Matt töötab nüüd Suurprojektide Sihtasutuse uurimisdirektorina, et kaitsta mere ökosüsteeme, kultuure ja elatusallikaid, mida ohustavad Teise maailmasõja laevavrakid üle Sinise ookeani.

Matti kõne GO sukeldumisnäitusel ANZ on:

Sinise Vaikse ookeani kummitusvrakid

Tipptehniline vestlus GO sukeldumisnäitusel ANZ 11

GO sukeldumissaade ANZ

See iga-aastane üritus, mis toimub sel aastal 28-29 september kell Sydney näituseväljak Olümpiapargis, mille eesmärk on esitleda meie veealuse maailma parimaid külgi kõigile alates toores algajatest, kes kaaluvad sukeldumisega tegelemist või on lõpetanud oma algtaseme kursused, kuni edasijõudnud sukeldujateni kuni tehniliste sukeldujate ja veteranide CCR-ni. sukeldujad.

Lavasid on terve rida – Pealava, Foto Stage, Austraalia/Uus-Meremaa lava, Inspiratsiooni lava ja Tech Stage – mis võõrustab kümneid esinejaid üle maailma, samuti hulgaliselt interaktiivseid funktsioone, mis sobivad nii noortele kui vanadele, alates VR-sukeldumiskogemustest, esitlusbassein ja palju muud.

Lavasid ja objekte ümbritsevad lai valik eksponente, alates turismibüroodest ja reisikorraldajatest kuni kuurortide, lavalaudadeni, koolitus agentuurid, jaemüüjad, tootjad ja looduskaitseorganisatsioonid.

2024. aasta GO Diving Show UK, mis toimub nüüd viiendat aastat, meelitas nädalavahetusel kohale rohkem kui 10,000 10,000 osalejat ja hõlmas XNUMX XNUMX ruutmeetrit näitusepinda ning Austraalia ja Uus-Meremaa variant pürgib sellele tasemele lähiaastatel.

Sissepääs avaüritusele GO Diving Show ANZ on täiesti tasuta – registreeru siin et saada oma piletid Austraalias toimuvale 2024. aasta sukeldumisüritusele. Kohapeal on palju parkimiskohti ja kohale on lihtne jõuda, kuna on palju transpordivõimalusi, nii et märkige kohe kuupäevad päevikusse ja valmistuge eepiliseks nädalavahetuseks, kus tähistatakse kõiki sukeldumisvorme.