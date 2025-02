Torbet räägib telekas tehnilisest sukeldumisest

Seikleja, telesaatejuht ja igakülgne märulimees Andy Torbet astub taas pealavale. GO sukeldumishow sel nädalavahetusel, aga ka pühapäevase kõnega tehnilise sukeldumise telerisse jõudmise väljakutsetest.

Andy ei ole Scuba Diveri lugejatele võõras, sest ta on aastate jooksul kirjutanud palju artikleid ning ta on olnud GO Diving Show pealava "nägu" selle algusest peale. Ta ootab pikisilmi naasmist MC selle aasta üritusele.

Kuningliku geograafiaühingu ja The Explorers Clubi liige, endine Briti vägede veteran Andy on esitanud sarju BBC-le, CBBC-le, Discoveryle ja The History Channelile ning on ka trikitegija, olles eelkõige seotud viimase Bondi filmiga Fast. X, Andor ja Netflixi hittsari The Witcher.

Steve Backshall juhib GO sukeldumissaadet

GO sukeldumisetendus

GO sukeldumisetendus – ainus tarbija sukeldumine ja reisima etendus Ühendkuningriigis – naaseb NAEC Stoneleigh'sse 1.–2. märtsil 2025, just õigel ajal, et alustada uue hooajaga, ning lubab nädalavahetust täis interaktiivset, harivat, inspireerivat ja lõbusat sisu.

Nagu ka Pealava – seekord juhib telestaar, autor ja seikleja Steve Backshall, kes naaseb pärast mõneaastast eemalolekut GO Diving Show’sse koos NASA koolitatud NEEMO Aquanauti ja DEEP Dawni teadusuuringute juhiga. Kernagis, kaassaatejuht, autor ja igavene lemmik Monty Halls, dr Timmy Gambin, kes räägib Malta rikkalikust merendusest ja sõjaajast pärand ning dünaamiline maadeavastajate duo Rannva Joermundsson ja Maria Bollerup, kes räägivad oma hiljutisest Expedition Butengist Indoneesias – seal on taas pühendatud etapid Ühendkuningriigi sukeldumisele, tehnilisele sukeldumisele, veealune fotograafia ja inspireerivad lood. Andy Torbet astub taas Pealavale ning teeb ettekande telesaadete tehnilise sukeldumise väljakutsetest. Leiate kõigi esinejate loendi, sealhulgas ajastused siin.

Koos lavadega on ka hulgaliselt interaktiivseid elemente – üha populaarsem koobas, hiiglaslik proovisukeldumisbassein, kaasahaarav virtuaalreaalsuse tehniline sukeldumine, hinge kinni hoidmise töötoad ja vooderdusharjutused, merebioloogia tsoon ning 2025. aasta uus võimalus proovida kätt vrakkide kaardistamisel koos seltsiga Nauticaswtteri ja nende kõigi laevastikuarhitektuuridest. pidevalt kasvav stendide valik turismibüroodelt, tootjatelt, koolitus agentuurid, kuurordid, live-lauad, sukeldumiskeskused, jaemüüjad ja palju muud.

Sel aastal näeb ka NoTanx Zero2Hero võistlus lava keskpunktis. Sellel algajatele vabasukeldujatele suunatud konkursil osaleb 12 kandidaati koolitus veebruari lõpus koos Marcus Greatwoodi ja NoTanxi meeskonnaga Londonis. Seejärel võistlevad viis valitud finalisti märtsinädalavahetusel toimuval GO Diving Show'l, sealhulgas staatilise apnoe seansid basseinis, et leida üldvõitja, kes saab Oonasdiversilt nädalase reisi Marsa Shagra ökokülla.

Piletid eelmüügist nüüd saadaval!

Osta kohe oma päevapilet £17.50 + broneerimistasu ja ole valmis harivaks, põnevaks ja inspireerivaks kogemuseks! Või kui kahe päeva jooksul on nii palju esinejaid, pluss kõik interaktiivsed väljapanekud ja eksponendid, mida külastada, siis miks mitte teha sellest nädalavahetus ja osta kahe päeva pilet £25 + broneerimistasu?

Etenduse nädalavahetusel on päevapilet 25 naela kassas, nii et broneerige ette ja säästke raha!!

Grupipiletite hinnad 10+ inimesele on saadaval ka siis, kui tuled oma keskuse/klubiliikmetega.

Broneerige piletid Go Diving Show veebisaidil.

Ja nagu ikka, sisaldab pileti hind tasuta parkimist. Ja alla 16-aastased on tasuta, nii et võtke lapsed kaasa vapustavale perepäevale!