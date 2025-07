Päästikupunktid ja "enesekaitseks" mõeldud haihammustused

Vahetult enne aastavahetust kohtasid Itaalia snorgeldajad Gianluca Di Gioia ja Peppino Fappani olendit, mille kohta teatati, et tegemist oli tiigerhaiga. Marsa Alami lähedal Lõuna-Egiptuses. Di Gioia suri ning Fappanil hammustati käsi ja jalgu, kui ta üritas oma sõpra aidata, kuigi ta kirjutati peagi haiglast välja.

Umbes kuu aega hiljem kaotas üks Kanada naine mõlemad käed, püüdes pildistada oletatavalt kahemeetrist härghaid. oli snorgeldanud madalas vees Providencialese lähedal Turks- ja Caicosel.

Ja aprilli lõpus Iisraelis Barak Tzach suri ujudes et jäädvustada haisid, nagu ta regulaarselt tegi, Vahemere linna Hadera lähedal, kus elektrijaama soe vesi meelitab igal talvel ligi tuhmi- ja liivaribahaisid.

Pärast Tzachi surma, mille kaadreid sotsiaalmeedias laialdaselt jagati, hoiatasid võimud inimesi Haderas vette mineku eest.

Kuid mõne päeva jooksul teatati veelgi rohkematest inimestest, kes ujusid rannast väljas ja olid valmis võtma riski Instagrami-väärse haikohtumisega. Nagu 2020. aasta uuring kinnitas, sureb selfisid tehes palju rohkem inimesi kui haid tapavad.

Eelmisel aastal oli haihammustuste tagajärjel vaid neli surmajuhtumit ning tasub rõhutada, et akvalangist sukeldujad on väga harva sihtmärgiks. Avavees ujujatel, snorgeldajatel ja surfajatel – veekasutajatel pinna lähedal ja selle lähedal – võib mõnikord olla rohkem põhjust muretsemiseks.

Ühelgi ülaltoodud juhul ei ole ohvrid haisid aktiivselt provotseerinud või nendega suhelnud peale kaamerate suunamise. Aga kes ütleb, kuidas hai tajub inimese kohalolekut oma valdustes, kui ta tabatakse valel hetkel?

Väikesed musttipulised riffhaid Tahitil (Steve Weinman)

Haihammustuse uuring

Tzachi surm langes kokku teadusajakirjas avaldatud teose ajaga. Looduskaitse piirid of Uus uuring haihammustuste kohtaSelle kirjutas prantsuse haide käitumisökoloog professor Eric Clua koos kolleegidega Prantsusmaalt ja USA-st.

Clua erialaks on suurte haide käitumine nende loomulikus keskkonnas ning tema fookuses on inimeste hammustus. Tal on palju öelda mõnede inimeste innukuse kohta haidele – või ohtlikumatele maismaaloomadele – lähedale pääseda lootuses jagada oma seiklusi sõprade, pere või... Internetis kogukondadele.

Haiprofiilide koostaja Eric Clua

Ta juhib tähelepanu sellele, et potentsiaalsed mõjutajad suhtlevad erinevate hailiikidega, teadmata tingimata midagi nende erinevatest käitumismustritest, samas kui maal hindaksid nad kergemini näiteks XL Bully ja Jack Russelli terjeri ohutaseme erinevust.

„Haid vastutavad vähem kui 10 inimese surma eest aastas kogu maailmas, samas kui koerad vastutavad enam kui 10,000 XNUMX surma eest ja neid peetakse positiivselt avalikkuse poolt,” ütleb ta.

Clua sõnul jagunevad haihammustused kuude erinevasse kategooriasse, kuid uus uuring keskendub ainult ühele neist, mida kirjeldatakse kui „enesekaitset“.

Sukeldujate jaoks on intrigeeriv see, et kuigi enesekaitseks tehtud hammustusi võib pidada reaktsiooniks provokatsioonile ning need võivad hõlmata mitte ainult ühte, vaid korduvat lööki, näivad need harva surmavad olevat.

Prantsuse Polüneesia uuringus (Steve Weinman) leiti, et väiksemad riffhaid hammustavad enesekaitseks kõige tõenäolisemalt.

Kas võib olla, et haide hammustused, mida nad teevad, kui usuvad, et inimene kujutab endast otsest ohtu, on vähem kahjulikud kui need, mida mõnikord kogevad veekasutajad, kes ajavad oma asju vales kohas ja valel ajal?

Clua ja tema kolleegide sõnul polnud haide enesekaitse kontseptsiooni varem kunagi detailselt dokumenteeritud. Nad viisid läbi oma mitmekümneaastase statistilise uuringu haihammustuste omaduste kohta inimestel Prantsuse Polüneesias, ammutades kõikvõimalikke andmeid kogemuste ülestähendustest, mis ajalooliselt ei defineerinud erinevaid hammustustüüpe.

Need Vaikse ookeani lõunaosa veed on koduks enam kui 30 hailiigile, kuid nad leidsid, et hammustused olid seal kõige tõenäolisemalt põhjustatud musttipu-, valgetipu- või hallidest riffhaidest või sirppipu-sidrunhaidest, kes on tavaliselt alla 3 meetri pikkused.

Harva surmav

„Teatud inimtegevused merel, näiteks kalapüük ja eriti veealune odapüük ning passiivsete kalalõksude haldamine, on seotud [enesekaitseks] mõeldud hammustusega,“ ütleb meeskond. „See on ebaproportsionaalne, sageli pealiskaudne, minimaalsete liharebimistega ja harva surmav, välja arvatud erandjuhtudel.“

Tüüpiline enesekaitseks mõeldud hammustuse vallandaja võib olla odasukelduja tajutav oht või sukelduja, kes kaldub hai poole parema vaate saamiseks või üritab seda haarata.

Sellel õngenööri järel vedaval hail on eriline põhjus inimeste suhtes ettevaatlik olla (Steve Weinman)

Sellised mittesurmavad hammustused on vastupidised neile, mis kuuluvad kategooriasse nagu „kiskja motivatsioon“. Tõsiselt näljase hai hammustused võivad kaasa tuua ulatusliku koekaotuse ja väga tõenäoliselt surma, mis on põhjustatud järgnevast verejooksust.

Kuid ühelgi Prantsuse Polüneesias uuritud juhul ei peetud ühtegi hammustust toidu otsimisest ajendatud olevat.

Enesekaitseks tehtud hammustused võivad küll põhjustada pigem „pealiskaudseid” vigastusi, kuid need tulevad samuti ootamatult, samas kui teatud tüüpi hammustustele eelneb võitluslik hoiatav ilming, mida kogenud haisukeldujad ära tunnevad.

Nende hulka võivad kuuluda rinnalihaste alaseljavalu uimed, keha värisemine või kiirenev ja tõmblev ujumine ning need on sukeldujatele selgeks signaaliks diskreetse taandumise kaalumiseks.

Tiigerhai annab väiksematele riffhaidele soomuse (Steve Weinman)

Enesekaitseks mõeldud hammustused tulevad ootamatult, kuigi „arvestades elutähtsaid panuseid, mida hai endale tõenäoliselt tajub, tehakse neid hammustusi mõnikord korduvalt,“ öeldakse uuringus.

„Kuid isegi nendel juhtudel eemaldatakse tavaliselt vähe kude. Lisaks ei tundu enesekaitseks tehtud hammustuse raskuse ja vägivaldsuse vahel olevat proportsionaalsust esialgse inimese agressiooni olemuse ja selle vahel.“

Muud tüüpi hammustus

Lisaks enesekaitse/kättemaksu ja kiskja/uurimise hammustuse kategooriatele defineeritakse ülejäänud neli järgmiselt: refleks/kohmakus; ressursside pärast võistlemine; kiskjavastane võitlus; ja territooriumi domineerimine/sissetung. Ainult kaks viimast neist kategooriatest hõlmavad hammustusele eelnevaid hoiatavaid märke.

Aastatel 1942–2023 võis 16-st Prantsuse Polüneesias registreeritud haihammustusest 137 liigitada tõenäoliselt enesekaitseks. Kõik need juhtumid leidsid aset Tuamotul haide harpuunjahi, odapüügi ja haide käsitsemise kontekstis. fotograafia, teaduslik proovide võtmine ja turistidele suunatud haide näitused vabaõhubasseinides. Ja kuigi neid võiks liigitada „provotseeritud” hammustusteks, lõppesid surmaga ainult kaks neist.

Kahjuks nimega Haide rünnaku failid Andmebaas, mis sisaldab andmeid 1800. sajandist pärit ülemaailmsete kokkupõrgete kohta, näitab, et enam kui 300 ajaloolist intsidenti võib liigitada enesekaitseks.

Ja tasub meeles pidada, et mõnel juhul ei pruugi enesekaitseks hammustuse tekitanud loom olla mitte reekviemhai, vaid vähem hirmutav liik, näiteks tuhmima hambumusega vikerhai.

Sukeldujad tiigerhaiga (Steve Weinman)

„Kui inimesed tahavad vältida haide enesekaitseks mõeldud hammustusi, on meie hinnangul põhinev kõige ilmsem soovitus vältida nende liikide ründamist või ahistamist,“ ütleb Clua.

Vahel sekkuvad inimesed haide ellu parimate kavatsustega, kuigi „soovi aidata hädasolevat haid, antud juhul heatahtlikku tegutsemist, ei pruugi loom tingimata positiivselt tajuda,“ juhib haiprofiilide koostaja tähelepanu.

Aprilli lõpus kahlas turist ja tema 11-aastane poeg välja, et aidata kolmel kohalikul mehel päästa Lõuna-Austraalias Ardrossani lähedal liivakünkale jäänud 3-meetrist valget haid. Õnneks õnnestus nende lahke tegu, mis võttis tund aega, ja ilma tagasilöökideta, kuid asjaosalised ei pruukinud teada, et arglik hai võib enesekaitseks 180° pöörde teha.

Kolm peamist päästjat ütlesid, et nad polnud kunagi varem isegi kaldale uhutud haid näinud, rääkimata päästmiskatsetest. See isend oli võimalik, et haige või vigastatud.

„Selline heasoovlik käitumine võib potentsiaalse päästja ohtu seada enesekaitseks mõeldud hammustuse ohvriks, millel puudub nii arukustunne kui ka proportsionaalsus,“ ütleb Clua. „Haide kõige instinktiivsem refleks on end kaitsta ja hammustada.“

Lülituspunktid

Clua sõnul seab enesekaitseks mõeldud hammustuste äratundmine taas kord kahtluse alla tava sildistada kõiki haihammustusi rünnakutena. „Meedial on selles ettekujutuses võtmeroll, kipudes hammustuste korral kujutama haisid agressorina, isegi kui suhtluse algatamise eest vastutavad inimesed.“

„See lihtsustatud lähenemine kahjustab haide mainet ja tegelikult ka nende kaitset, mis sõltub avalikkuse toetusest.“

Eric Clua ja tema kolleegid soovivad, et meedia lõpetaks enesekaitse ja muud tüüpi hammustuste sensatsioonilise kujutamise „rünnakutena“. Nende sõnul võiks ajakirjandus aidata avalikkuse suhtumist parandada, kajastades objektiivsemalt, kuidas inimeste käitumine haide käitumist tõenäoliselt esile kutsub.

Väike hai Prantsuse Polüneesias (Steve Weinman)

Laialdaselt kajastatud stsenaarium, nagu see Haderas aset leidis, ei ole enesekaitseks mõeldud hammustustega kuigivõrd seotud. Clua on väitnud, et Tzach langes ohvriks, kuna oli liiga lähedal toitumishullusele, milles osales tõenäoliselt mitu haid.

„Selle sündmuse teeb nii haruldaseks see, et asjaomane liik – ilmselt tuhmhai – ei ole oma kuni 4 meetri suuruse imposantse suuruse kiuste tuntud oma võime poolest pidada inimesi saagiks,“ ütleb ta.

Meeletu olukorras võib aga iga liik, mida üldiselt peetakse kahjutuks, muutuda röövellikuks, kuna „loomade vahelise konkurentsi dünaamika juurdepääsuks ettenägelikule toidule kaalub üles kõik muud kaalutlused”.

Siiski peab olema esialgne päästik. Tavaliselt on see esimene hammustus, mis võib olla juhuslik ja mitte suunatud inimestele, kuid tekitab stiimuli vees oleva vere ja sellega seotud helide näol.

Clual on aga murettekitavam ettepanek. „Kaamera elektromagnetiline kiirgus võib olla piisav, et käivitada esialgne hammustus, mis tahtmatult ujujat mõjutab – mitte algselt sihtmärgiks olevat –, aga paneb käima halastamatu hulluse protsessi.“

„Kõigil juhtudel on sellise õnnetuse põhjuseks inimlik eksimus.“

