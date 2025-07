Telesaate arvustus: HAIK! Kuulsuste poolt vallutatud veed

Kui sukelduja vaatab uut filmi või telesaadet, mis käsitleb haisid, on tema esimene küsimus järgmine: kas haide vastu tehakse pattu või nad ise teevad seda? Kas see lavastus suhtub tänapäeva haide olukorda kaastundlikult või kasutatakse nende kogukust ja hambaid vaid publiku meelitamiseks? Kas see räägib hai elust või „hairünnakutest”?

Vastus on liiga sageli natuke mõlemat, aga nutikas/teadlik pealkiri... HAIK! Kuulsuste poolt nakatatud veed viitab kohe algusest peale sellele, et tegijatel on õige lähenemine. Suurbritannia ettevõte Plimsoll Productions väidab end olevat maailma suurim sõltumatu loodusloolise sisu tootja ja omab muljetavaldavat kataloogi.

Haikartus on küll sisse ehitatud ja vahel ka pingevaba ekspertide meeskond suurendab seda pisut – „planeedi teine halvim hai” jne –, aga üldiselt hoitakse liialdusi kontrolli all.

Kuulsus ei tähenda haidele midagi (ITV)

Reaalsuskontroll on igal juhul vajalik, et tagada kuulsuste sukeldumiskoolituse piisav tõlikkus, mis tagab nende turvalisuse ettearvamatutes keskkondades.

Ja muidugi vajab iga etendus oma dramaatilist kaaret, mis antud juhul koosneb seitsmest erinevast isikust, kes töötavad trummipõrina poole, suur tiigerhai sukeldumine!

See pole selline etendus, kus vaevu ettevalmistatud staarid haibasseini kastetakse, vaid täieõiguslik kolmenädalane sukeldumisriitus Bahama saartel koos selliste tegijatega nagu Neil Watsoni Bimini sukeldumiskeskus.

Staarid, kelle agendid soovimatult või mitte, kontserdile vabatahtlikult kaasa tegid, peavad omandama PADI avamere sukeldumise kvalifikatsiooni, liikudes samal ajal etappidena puurisukeldumise proovikursusest täieliku Tiger Beachi kogemuseni.

Varajane õpe merebioloogi Danni Washingtoniga (vasakul) (ITV)

Haisid koheldakse austusega (ITV)

Mitte kõik neist ei pruugi tingimata distantsi jääda ja viimase sukeldumiseni jõuda, kuid sukeldujad on kindlasti rõõmsad kuuldes, et selles viieosalises sarjas ei demoniseerita haisid mitte ühelgi hetkel.

Tuttav sõnum, et meie tapame haisid, aga nemad harva meid, kordub regulaarselt ja haide üldine ükskõiksus inimeste vastu räägib enda eest.

Adrenaliinilaksud

Nagu ikka tõsielusarjades, tuleb suur osa publiku rahulolust osalejate kohta rohkem teada saamisest ja nendevahelise keemia arengu jälgimisest.

Paadis (ITV)

Peagi selgub, et koomik Ross Noble, kes on harjunud stand-up esinemisega kaasneva adrenaliinilaksuga, on innukas ja rahuliku peaga sukelduja, samas kui Rachel Riley (Countdown) kipub haide toitmise ajal rõõmsalt kätega vehkides murettekitavalt külmaverelisest vaimustusse minema.

Haide otsa sukeldumise enimnõudjad: Ross Noble ja Rachel Riley (ITV)

Isakuju Sir Lenny Henry võtab kõike väga tõsiselt, nagu ka selgelt looduskaitsele orienteeritud McFly bassist Dougie Poynter. Paraolümpia korvpallur Adepitan seisab jalgade abita silmitsi omaenda väljakutsetega. Sukeldumisest avastatud kaaluta vabadus on tema jaoks oluline ja haid on boonuseks.

Ma olen üsna kindel, et mäletan teda varem telesaatejuhina sukeldumiskogemusi saamas, aga ma arvan, et see on pigem vihjatud kui öeldud, et kõik seitse osalejat... HAIK! on neitsilikud sukeldujad.

Ade Adepitan – boonusraha haid (ITV)

Vähem veendunud, et nad haidega sukeldumise kogemuse üle elavad, on näitlejad Lucy Punch (Amandaland) ja Helen George (Helista ämmaemandale).

Helen eristub algusest peale teistest, väites, et ta kardab lisaks haidele ka pea vee alla panemist, mis on traumaatilise lapsepõlve basseiniintsidendi tagajärg. Kuulsused on muidugi kõik oma „teekonnal“, aga tema oma näib olevat kõige äärmuslikum.

„Teised tunduvad elevil; mina tunnen end natuke nagu Debbie Downer,“ ütleb ta ühel hetkel, kui tema emotsioonid kõiguvad hirmu ja FOMO vahel.

Helen George: "Natuke Debbie-masendaja" (ITV)

Instruktoriteks on tasakaalukad baasi liikmed – haikaitsjad dr Tristan Guttridge ja Danni Washington (alati valmis haidele ökopistikuga) ning Austraaliast pärit endine sukeldumisspetsialist Paul de Gelder, kes ei suuda Heleni enesekindlust tõsta, omistades oma mitme jäseme puudumise härghai tähelepanelikkusele.

Täisnäo maskid

Uute sukeldumisvärbajate seas on pinnal palju nalja („X-Mehed on end käest lasknud“), kuigi vee all on täisnäoga maskid kasutatakse peamiselt sukeldujate aukartust tekitavate roppuste ja OMG-de edastamiseks.

Kuid sukeldujaid ootavad pealtvaatajad naudivad veealuseid võimalusi, mida neile kuulsustele pakutakse. Kümne härghaiga puuris olemine, Gun Cay madalikel raide toitmine ja mangroovides noorte sidrunhaidega kohtumine on vaid maitseelamused. Üks väikestest haidest näpistas Rossi pahkluud: „Tore õpetav hetk,“ märgib Tristan kuivalt.

"Terroriliinil" hängimine (ITV)

Nad liiguvad edasi avamerele Port Royali lähedal kuni 20 ammehaiga. Järgnevad OWD-sukeldumised Turtle Rockis, seejärel jälgitakse haide toitumist pinnalt („õuduse“ joonelt) enne, kui sama kogetakse merepõhjast. Boonuseks on suurepärane vasarhai nägemine.

Staarid läbivad õrna vabasukeldumise sissejuhatuse, teevad sukeldumise, mille käigus ilmuvad kohale tiiger ja kaks härghaid ning mõne jaoks muutub kõik väga reaalseks, rohkem pisaraid ja vähem nalju.

Näitlejatel veab suure haamripeaga (ITV)

Isegi Helen tundub vrakisukeldumise väljavaatest elevil olevat – see on ainult... Sapona, mis paistab veest välja 8 meetri sügavusel asuva alusega, aga nii madal sukeldumine annab hea proovikivi kamba ujuvuse kontrollimiseks. Kõik see hakkab kulgema pearoani – kas Emma, 5 meetri pikkune kuningannatiiger, ilmub oma käsilastega finaali?

Rõõmsalt pulbitsev (ITV)

Olen kindel, et selle pika puhkuse monteerimine pidi olema väga oskuslikult tehtud, aga tulemuseks on kena reklaam haidega sukeldumisele Bahama saartel, mida tutvustatakse maailma haipealinnana (vaidlege omavahel).

Samuti mõned ilusad haikaadrid ja tunnistan, et olin üllatunud, kui liigutavad olid hilisemad episoodid. Haide emotsionaalse mõju jälgimine kuulsustele pani mind meenutama omaenda varaseid kohtumisi erinevate hai- ja raideliikidega ning seda, kuidas see tundus.

HAIK! Kuulsuste poolt nakatatud veed on üks headest. Kõik viis osa võivad olla vaadatud ITVX-is.

