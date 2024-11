'V6' pimedate ja parapleegiliste semu-paari nõuete sukeldumise rekord

Lancashire'ist pärit pime BBC ajakirjanik ja parapleegiline amputeeritu loodavad Guinnessi rekordite raamatu (GWR) tunnustatud sõbrapaarina läbi viia tunniajalise Punase mere sukeldumise maksimaalselt 40 meetri sügavusele.

Blackburnist pärit sõbrad Mohammed Salim Patel, kes on olnud teismeea keskpaigast pime, ja 20-aastaselt autoõnnetuses rinnus halvatud Morecambe'ist pärit puuetega võitleja Shaun Gash hakkasid koos sukeldumisega tegelema alles sel kevadel.

Nad olid aasta jooksul töötanud oma rekordi püstitamise nimel, arvestades, et nende vahel on piisavalt jõudu ja nägemust. "Teil on kellelgi, kelle jalad käivad ära, ja kellelgi, kelle käed käivad ära – ja koos oleme nagu V6 mootorid," ütleb Gash.

Nende varased külmaveekoolituse väljakutsed Lancashire'is salvestati BBC1 uudistesaate praeguseks auhinnatud dokumentaalfilmis. BBC North West täna õhtul.

Dahabi sukeldumisest teatati, kust see kõik alguse sai, BBC North West Tonight (BBC) vahendusel.

Nad tegid oma ühise sukeldumise septembri lõpus Dahabis Um Sidi soojemates vetes, mida juhendas meeskond, keda juhib Egiptuse instruktor Mohamed 'Curly' Mokhtar Elazab, kes töötab MAD (Morecambe Area Divers) sukeldumiskoolis ja oli paari koolitanud alates aastast. algust. "Minu peamine asi pole ausalt öeldes rekord – minu peamine asi on pärast iga sukeldumist nende nägusid näha," ütleb ta.

Sukeldumine oli osa kooli ühest regulaarsest väljasõidust Punasele merele. Väideti, et kaks esimest korda lõid nad Sharm el Sheikhist "intensiivsetel" paadisukeldumistel, sealhulgas Thistlegorm, samuti Dahabi kanjoni ja koobaste alad.

Rekordpakkumise jaoks veetsid nad tund aega vees ja jõudsid maksimaalselt 40 meetri sügavusele, kuid peavad nüüd ootama oma rekordinõude kinnitamist GWR-ilt.

Sukeldumine rekordi poole (Jodie Rawsthorn)

40 m ja 60 min sukeldumisarvutis (Jodie Rawsthorn)

Aasta aruanne

Meeste püüdlusi saada akvalangitreeningut edastas vahetevahel BBC North West täna õhtul suve jooksul. Programmi kavaprodutsent Patel võitis hiljuti Aasia meediaauhindade jagamisel aasta aruande kuueosalise teose eest. Puudega sukeldumise duo sarjas, olles selle esitlenud, produtseerinud, sellele kaasa aidanud ja toimetanud.

"Minu moto elus on, et ma võin olla pime, kuid mul on nägemus," ütles ta auhinda vastu võttes.

Seerias, mida saab näha YouTube'is, teatas Patel, et alguses oli keeruline leida sukeldumiskeskust või juhendajat, kes oleks võimeline paari koolitama, kuni nad kohtusid Curlyga ja MAD sukeldumiskool.

Disabled Scuba Diving Duo (BBC) esimene episood

Keskus oli pakkunud koolitust, samal ajal kui Northern Diver tuli välja kuivülikonnad, modifitseeritud DPV for Gash ja kogu näomaskid koos kommuuniga. Kooli Jodie Rawsthorn teostas kogu veealuse videograafia.

Patel, Curly ja Gash sukeldumise lõpus (Jodie Rawsthorn)

Sarjas saab näha esialgset treeningut Capernwray sisemaal ja paari esimest meresukeldumist Barrow'st. Hiljem suutis Patel heategevuse rahastusel korraldada 10 noorele pimeda sukeldumise maitsmispäeva. Algklubi, mis, nagu teles näidatud, osutus populaarseks kogemuseks.

"Me tahame levitada sõna, et sukeldumine on mõeldud kõigile ja igale võimele," ütleb Gash.

