VIZi asutaja Marco Bordieri arutleb GO Diving Show ANZ-l veealuse kaardistamise üle

Marco Bordieri on VIZ – Sydney Diving Visibility Reportsi asutaja, mis on Austraalia suurim merehuvilistele mõeldud kogukond, millel on nüüdseks 18,000 XNUMX liiget. Ta räägib veealusest uurimisest ja kaardistamisest tarbijaklassi seadmete ja oskustega, kui ta esineb peaesinejal. GO sukeldumissaade ANZ septembril Sydneys.

Marco kolis kümme aastat tagasi Milanost Sydneysse, kaasas logiraamat, mis näitas 30 sukeldumist 30 aasta jooksul, ja ta ei mäletanud kunagi, kummal pool peaks akvaarium selle paigaldamisel olema.

Sydney pakkus aga Marcole ideaalset keskkonda sukeldumisarmastuse taaselustamiseks: rikkalik mereelustik, ligipääsetavad sukeldumiskohad ja vabadus avastada omal moel. Samas esitas siin sukeldumine ka väljakutseid – ettearvamatu nähtavus, veealuste kaartide nappus ja rannikulained, mis võisid muuta tingimused ohtlikuks.

Soovides muuta Sydney veealuse maailma ligipääsetavamaks, oli Marco teerajajaks sellistes algatustes nagu sukeldumisreporterite võrgustiku loomine, veealuste kaartide loomise tehnika väljatöötamine ja iganädalaste sukeldumisvõimaluste prognooside koostamine.

Tänu nendele pingutustele on sukeldumine Sydneys muutunud turvalisemaks, kättesaadavamaks ja vähem elitistlikuks.

VIZ on enamat kui Facebooki grupp – see on sukeldujate heategevuslik algatus sukeldujatele. Selle visiooniks on olla tunnustatud kui juhtiv näide kohalikust kogukonnast veealuste entusiastide seas, luues omaenda eakaaslaste ressursse, mis keskenduvad ohutusele, naudingule, teadmistele ja jätkusuutlikkusele.

VIZ usub kogukonnalt pärit ideedesse ja pro bono kaasamisse nende elluviimiseks – neil ei ole rikkaid sponsoreid, nad ei kogu annetusi ega taotle toetusi.

Kogukond on inspireerinud ideid ja arendanud tasuta teenuseid – täpsed veealused kaardid, sukeldumiskohtade prognoosid, kodanikuteadus, infokeskus, iganädalane saade ABC raadios, koostöö ja teavitustegevus akadeemilistele ringkondadele, tööstusele ja valitsusele.

VIZ-i asutaja Marco Bordieri arutleb GO sukeldumisnäitusel ANZ 2 veealuse kaardistamise üle

GO sukeldumissaade ANZ

See iga-aastane üritus, mis toimub sel aastal 6-7 september kell Sydney näituseväljak Olümpiapargis, mille eesmärk on esitleda meie veealuse maailma parimaid külgi kõigile alates toores algajatest, kes kaaluvad sukeldumisega tegelemist või on lõpetanud oma algtaseme kursused, kuni edasijõudnud sukeldujateni kuni tehniliste sukeldujate ja veteranide CCR-ni. sukeldujad.

Lavasid on terve rida – Pealava, Foto Stage, Austraalia/Uus-Meremaa lava, Inspiratsioonilava ja Tehnoloogialava –, mis võõrustavad kümneid esinejaid üle kogu maailma ning pakuvad hulgaliselt interaktiivseid funktsioone nii noortele kui ka vanadele, alates VR-sukeldumiskogemustest, demonstratsioonbasseinist, proovisukeldumisbasseinist ja paljust muust.

Lavasid ja objekte ümbritsevad lai valik eksponente, alates turismibüroodest ja reisikorraldajatest kuni kuurortide, lavalaudadeni, koolitus agentuurid, jaemüüjad, tootjad ja looduskaitseorganisatsioonid.

GO Diving Show ANZ piletid on nüüd müügil ja saate seda ära kasutada 2-hinna-1 varajase tellija pakkumine kuni 9. septembrini – sina ja su sõber/partner/abikaasa saate külastada vaid $12ja alla 16-aastased lapsed pääsevad tasuta, mis teeb sellest ideaalse perepäeva. Kohapeal on palju parkimiskohti ja toimumiskohta on tänu arvukatele transpordivõimalustele lihtne jõuda, seega pange kuupäevad juba praegu kalendrisse ja valmistuge eepiliseks nädalavahetuseks, mis tähistab kõiki sukeldumisvorme.