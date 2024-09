Mis, ei mingit tagaajamise paati? Põhiline ettevaatusabinõu

Juulis paar elas üle pika paadiga lahusoleku Mehhiko lahes, nagu sel ajal teatati Divernet. Üks intsidendi põhiaspekt jääb selgitamata, nagu JOHN BANTIN hiljuti USA uudiskirja jaoks kirjutas. Põhjavool

In Põhjavoolaugustinumbris rääkisime ahistavast jutust Kim ja Nathan Makerist, Oklahoma paarist, kes elasid ellu 39 tundi merel pärast seda, kui nad eraldati oma sukeldumissõidukist. Paiskama, mida haldab Texas Caribbean Charters.

Nad päästis USA rannavalve valvsus tänu sellele, et tegijad kandsid toimivaid sukeldumistulesid, mida nad kasutasid otsivale helikopteri meeskonnale signaali andmiseks.

Pärast seda, kui nad olid eraldatud nende paadi sildist, kui äkilise tuisu ajal tekkis segadus teiste sukeldujate vahel ja merepinna nähtavus kadus, pühkis vool nad paadist eemale. Meeskond kaotas nad silmist.

Meil ei ole õnnestunud juhtumit arutada kellegagi, kes oleks sellest vahejuhtumist esmalt teadlik. Oleme püüdnud Tegijatega ühendust võtta, kuid pole vastust saanud. Oleme püüdnud reisil olevate inimesteni jõuda, kuid edutult.

Kim ja Nathan Maker (Charles Owen)

Keegi Texas Caribbean Chartersist pole meile vastanud. Ja me pole leidnud ühtegi uudist, mis viitaks sellele Paiskama nime järgi. Siiski nägime osa intsidendist arenemas vees allpool Paiskama GoPro videos võttis üks selle sukeldujatest ja Internetti postitatud. Võib-olla jätab kohtuvaidluste tont kõik vaikseks.

Aga tagaajamise paat?

. Paiskama on tagaajamispaat, kuid ükski meie loetud lugu ei käsitle selle kasutuselevõttu. Kas see oli töökorras? Kas ilm tegi kasutamise võimatuks? Kas see oli vees ja meeskond jälgis sukeldujaid, kui nad pinnale tõusid? Kas see võeti kasutusele pärast seda, kui triivivaid sukeldujaid oli kaugelt märgatud, kuid meeskond ei näinud ilmastiku ja avamere tõttu?

Oleme lugenud, et Paiskama otsis piirkonda, kuid me pole näinud selle tegevuse kirjeldust.

Kogu maailmas on tavaline, et liveaboardidel on vees teine ​​paat, mis patrullib sukeldujate jaoks, kes ujuvad emapaadist kaugel avaookeanis või kellel on raskusi tagasitulekuga. Kummalisel kombel näivad USA ja Kariibi mere vetes elavad lauad seda ilmset ohutusmeedet eiravat.

Sama suured paadid kui Paiskama ei ole hoovuses ja avamerel kergesti manööverdatavad ning ei tohiks kunagi oma propellereid sisse lülitada, kui sukeldujad on vees. Valvas meeskonnaliige tagaajamispaadis, mis on valmis sukeldujaid peale võtma, on sukeldujate ohutuse tagamiseks hädavajalik.

The Makers vahetult enne kättesaamist (USA rannavalve)

. Paiskama, siiski ebaõnnestus. Nagu Kim Maker Oklahoma Channel 9 TV-le teatas: "Me ei näe paati üldse, kuid kogu aeg mõtlesime, et nad saadavad kummipaadi, nad saadavad kummipaadi, kuid neil oli erinevad asjaolud paadis.

"Natuke raske rääkida. Me ei olnud kohal, seega saame erinevatelt inimestelt erinevaid teateid. Nad ei saatnud kunagi kummipaati.

Kas nad pole kunagi paati saatnud? Mõistusetu. Kas see oli lagunenud? Kas kapten keeldus? “Kas keegi ei sõidaks sellega kareda mere tõttu? Kas nad olid kaotanud Tegijate suuna?

See on midagi, mida me kõik väärime teadma. Meie artiklis sukeldumisvigade kohta praeguses numbris Põhjavool, selgitame, et vigade avalik arutamine on ülioluline, et aidata teistel samu vigu vältida. Sellepärast väärime me kõik teadma kogu lugu selle kohta Paiskamavastuseks oma kadunud sukeldujatele.

Anname uuesti teada, kui saame rohkem teada. Kui sa olid pardal Paiskama või tead kedagi, kes oli, võtke meiega ühendust aadressil Alusvool.

