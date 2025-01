Teie ülemaailmne sukeldumisetenduse juhend 2025. aastaks

Varsti algab Saksamaa saapanäitus, kuid kas leiate end Ühendkuningriigist (kus seal on ainult üks saade!), mujal Põhja-Euroopas, Vahemeremaades, Aasias, Austraalias või USA-s on siin akvalangistide massikogunemiste kalender, mis aitab teil 2025. aastal kogukonnaga seotuna hoida.

Mõnel juhul, eriti hiljem aasta jooksul, ei ole sissepääsutasud veel välja kuulutatud.

18.-26. JAANUAR: Boot Düsseldorf (rahvusvaheline paadinäitus)

Toimumiskoht: Messe Düsseldorf, Düsseldorf, Saksamaa

(Messe Dusseldorf / C Tillman)

Sukeldumine on vaid osa sellest laiaulatuslikust iga-aastasest messist, mis hõlmab kõike alates paatidest ja jahtidest kuni veespordini ning pakub interaktiivseid väljapanekuid ja näitusi.

Kompleksis on 12. saalis asuv sukeldumisosa, kus on võimalik tutvuda sukeldumisvarustusega. veealune fotograafia käik, koolitus ressursid ja sukeldumiskohad.

Külastajad saavad osaleda praktilistes töötubades, vaadata uusima sukeldumistehnoloogia reaalajas demosid ja sukelduda sisebasseini. Blue Innovation Zone on ala, mis on eraldatud uutele ideedele jätkusuutlikkuse ja merekaitse vallas. Sissepääs on 21 eurot päev.

1.-2. VEEBRUAR: Duikvaker

Toimumiskoht: Expo Houten, Holland

(Duikvaker)

Kahepäevane Duikvaker on Hollandi suurim sukeldumisüritus, mis tähistab sel aastal 33. korda sukeldumisvarustuse ja -sihtkohtade väljapanekute ning inspireerivate esitlustega. Saatejuhid esinevad neljal laval ja kahel “teemalaual” ning tegutseb kino- ja taskuhäälingusaadete kohvik. Päeva sissepääs on 17.50 eurot.

21.-23. VEEBRUAR: European Dive Show (EUDI)

Toimumiskoht: Bologna Fiere, Bologna, Itaalia

Oma 30. aastapäeva tähistav Itaalia üritus lubab esitleda rohkem kui 250 eksponenti, alates sukeldumisvarustuse tootjatest ja tarnijatest kuni sukeldumisreisikorraldajateni, ning see on kõik sukeldumisega seotud asjad ühest kohast. Töötoad ja seminarid hõlmavad kõike alates veealune fotograafia sukeldumistehnoloogia uusimatele edusammudele.

Eksperdid jagavad oma teadmisi ja kogemusi paljudel teemadel, interaktiivsete tsoonidega, mis võimaldavad külastajatel praktilisi kogemusi, sealhulgas proovisukeldumisi ja komplektide demosid.

Kolme päeva jooksul on lubatud korraldada enam kui 200 üritust, mis on pühendatud tugeva kogukonnatunde edendamisele sukeldujate seas ning merekaitse ja jätkusuutlike sukeldumistavade edendamisele. Sissepääs maksab internetis 14 eurot, uutele sukeldujatele tasuta.

21.–23. VEEBRUAR: Sukeldumiskuurortide reisinäitus (DRT), Malaisia

Toimumiskoht: Kuala Lumpuri konverentsikeskus, Malaisia

Aasia suurim sukeldumisnäituste platvorm DRT väidab, et sellel on 2,500 eksponenti ja 350,000 65 eksponenti enam kui 21 riigist. See ei ole üks sündmus, vaid kaheksa jaotub aasta peale – teised on Shanghais (23.–11. märts), Taiwanis (13.–27. aprill), Shenzhenis (29.–8. juuni), Pekingis (10.–5. august), Filipiinid (7.–10. september), India (11.–12. oktoober) ja Hongkong (14.–XNUMX. detsember)

Külastajad ootavad erinevaid sukeldumisvarustust, veealune fotograafia käik ja sukeldumisreisid teenuseid, sukeldumistööstuse ekspertide seminare ja reaalajas esitlusi. Uuri rohkem.

1.-2. MÄRTS: GO Diving Show (The UK Dive Show) Toimumiskoht: NAEC Stoneleigh Park, Coventry, Ühendkuningriik (Jason Brown / Sukeldumine) GO Diving Show on Ühendkuningriigi sukeldujate iga-aastane tippsündmus ning see muutub aasta-aastalt aina suuremaks ja populaarsemaks. See on täis kaasahaaravat kogemust, sealhulgas interaktiivseid eksponaate, paljude tunnustatud sukeldumisekspertide esitlusi ja praktilisi töötubasid. Tutvustame sukeldumisvarustuse uusimaid edusamme, koolitus ressursid ja puhkus sihtkohtadesse pakub GO Diving platvormi potentsiaalsetele, uutele ja kogenud sukeldujatele, olgu see siis meelelahutuslik või tehniline sukelduja. Main, Tech, UK ja Photo / Inspiration Stages on esinejate nimekiri täis, selle aasta sädeleva koosseisu eesotsas on telelemmikud Steve Backshall ja Monty Halls ning NEEMO Aquanaut Dawn Kernagis. (Jason Brown / Sukeldumine) Külastajatele, kes ostavad enne 2. jaanuari (iga inimese pilet maksab ainult 1 naela), kehtib 31-10.19 piletite pakkumine, samuti tasuta parkimine ning kuna NAEC asub nii kesklinnas ja seetõttu ligipääsetav, pakub see märkimisväärselt soodsat kogemust. Uuri lisa ja broneeri siit.

15.–16. MÄRTS: ADEXi ookeanifestival / OZTek Austraalia

Toimumiskoht: Sydney rahvusvaheline konverentsi- ja näitustekeskus, Austraalia

ADEX (Asia Dive Expo) sukeldumis- ja reisishow teeb koostööd Austraalias toimuva OZTek Advanced Diving Conference'iga avaüritusel, mis on mõeldud erinevatele maitsetele. ADEX ütleb, et see tervitab kõiki alates algajatest ja peredest kuni edasijõudnute sukeldujateni spetsiaalselt kureeritud programmide ja pidustustega, mis on loodud inspireerima kirge ookeani vastu, samas kui OZTek pakub selget tehnilist sukeldumist. Hinnakujundus hõlmab keerulisi valikuid, kuid algab 10 dollarist.

28.-30. MÄRTS: Vahemere sukeldumisnäitus

Toimumiskoht: Fira de Barcelona, ​​Hispaania

(Vahemere sukeldumisetendus)

See kolmepäevane, tänaseks 25. etendus, pakub erinevaid sukeldumisvarustust, reisisihtkohti ja töötubasid. Basseinis on ees lai valik kõlareid ning proovisukeldumisi ja demosid. Sissepääsutasu on 12 eurot.

4.-6. APRILL: Asia Dive Expo (ADEX)

Toimumiskoht: Suntec Singapuri konverentsi- ja näitustekeskus, Singapur

ADEX tähistab 31. aastal oma 2025. aastapäeva, keskendudes merekaitsele ja veealuse pildistamisele. Üks suurimaid sukeldumisetendusi Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas, see hõlmab laia valikut sukeldumishuvisid, alates akvalangivarustusest ja reisimisest kuni veealuse pildistamise, merebioloogia, tehnilise sukeldumise ja vabasukeldumiseni.

Oodata on live-esinemisi, filmilinastusi, paneeldiskussioone ja praktilisi tegevusi koos veealuste droonide ja sukeldumissimulaatoritega.

ADEX rõhutab ka keskkonnakaitset ja jätkusuutlikkust oma algatuse Voice of the Ocean ja sellega seotud teemade kaudu Foto- ja videovõistlus kajastab selle aasta teemasid "Peajalgsed" ja "Loomade käitumine". Lisateavet leiate siit.

22.–25. MAI: Tai sukeldumisnäitus (TDEX)

Toimumiskoht: Queen Sirikiti riiklik konverentsikeskus, Bangkok, Tai

(TDEX)

TDEX väidab end olevat "Aasia tõeline sukeldumiskeskus" ja on tegutsenud alates 2004. aastast. See paneb rõhku sukeldumisturismile, kuid sellel on lai valik eksponente alates reisikorraldajatest kuni sukeldumisvarustuse tarnijateni. Samuti on olemas veealune fotograafia konkurss ja näitused ja erialased loengud. Lisateavet leiate veebisaidilt.

31. MAI – 1. JUUNI: Scuba Show

Koht: Long Beachi konverentsikeskus, Long Beach, California

(Scuba Show)

Scuba Show on üks suurimaid ja kauem kestnud sukeldumisnäitusi USA-s. Rohkem kui 6,500 ruutmeetri suuruse näitusepinnaga on sadu stende, mis tutvustavad uusimaid sukeldumisvarustust ja reisisihtkohti. Seal on seminare ja kliinikuid, mida korraldavad USA-s tuntud valdkonnaeksperdid ja mis käsitlevad laia valikut teemasid, mis on mõeldud nii algajatele kui ka edasijõudnutele.

Kohapeal on 68,000 10-liitrine bassein proovisukeldumiseks ja muudeks tegevusteks XNUMX-aastastele ja vanematele lastele ning laupäevaõhtune pidu, mis pakub külalistele võimalust suhelda kaassukeldujatega. Lisateavet leiate siit.

13.–15. JUUNI: Malaisia ​​rahvusvaheline sukeldumisnäitus (MIDE)

Toimumiskoht: Malaisia ​​rahvusvaheline kaubandus- ja näitustekeskus (MITEC), Kuala Lumpur

Malaisia ​​sukeldumistööstusele pühendatud MIDE sisaldab foorumeid, näitusi ja võrgustike loomise võimalusi. Teemad ulatuvad merekaitsest sukeldumishariduseni ja neid on veealune fotograafia võistlused, sukeldumisõppetunnid ja uusimate sukeldumisvarustuse väljapanekud. Sissepääsutasu on 8 ringi (1.45 naela).

6.-7. SEPTEMBER: GO Diving ANZ Show Toimumiskoht: Sydney Showground, Sydney, Austraalia (GO Diving ANZ) See näitus tegi 2024. aastal suure debüüdi ja 5,000 ruutmeetri suuruse näitusepinnaga on selle teisel väljasõidul tipptasemel sukeldumisvarustus, allveefotograafia ja niigi kiiresti kasvav kõlarite valik. Interaktiivsed kogemused hõlmavad suurt proovi-sukeldumisbasseini ja mitmeid praktilisi töötubasid. Esinejate hulgas on tunnustatud eksperdid kõiges alates pildi loomisest ja tehnilisest sukeldumisest kuni mereelu ja -kaitseni. Austraalia ja Uus-Meremaa kohalike esileeditega liitub hulk rahvusvahelisi isiksusi, kellest paljud on tuttavad telest ja filmidest. Kõlari kaliibrist aimu saamiseks peate vaatama ainult eelmise aasta staarilist koosseisu. Selle peresõbraliku saate eesmärk on inspireerida igas vanuses sukeldujaid, pakkudes tegevusi nii algajate kui ka kogenud sukeldujate kaasamiseks ja harimiseks. See sobib ideaalselt sukeldumiskogukonna ühendamiseks ning sukeldumise viimaste edusammude ja suundumuste jagamiseks. Uuri rohkem.

17.-19. OKTOOBER: Sukeldumisvestlused

Toimumiskoht: Cordoaria Nacional, Lissabon, Portugal

(Sukeldumiskõned)

See pole niivõrd näitus, kuivõrd inspireerivate esinejate koosviibimine – silmapaistvad sukeldujad, uuendajad ja allveeuurijad, kes jagavad murrangulisi projekte ja avastusi. Selle aasta koosseis pole veel avalikustatud, kuid see meelitab suuri nimesid.

Üritusel toimuvad esitlused, arutelud ja praktilised töötoad, mis võimaldavad osalejatel õppida tööstuse ekspertidelt ja sukelduda tipptasemel sukeldumistehnoloogiasse. Korraldaja Dive Portugal soovitab kombineerida kohalviibimist sukeldumisretkega, kui jõuate ükskõik millisele kaugusele. Päevapiletid maksavad 35 eurot ja nädalavahetuse pääse 50 eurot.

11.-14. NOVEMBER: DEMA Show

Toimumiskoht: Orange County konverentsikeskus, Orlando, Florida

(Nehrams 2020)

DEMA on iga-aastane sukeldumistööstuse võrgustike loomise üritus, kus on välja pandud seminarid, töötoad, harivad sessioonid ning uusim sukeldumisvarustus ja -tehnoloogia.

Diving Equipment & Marketing Association korraldab see sukeldumistööstuse jaoks üks olulisemaid rahvusvahelisi kaubandusüritusi, kuigi aastate jooksul on see muutunud nii reisimiseks kui ka uute toodete tutvustamiseks.

See on suur sündmus, mis on täis harivaid seminare, töötubasid ja eksponaate, mis sisaldavad uusimat sukeldumisvarustust, tehnoloogiat ja reisisihtkohti. Peamiselt tööstuse professionaalide jaoks meelitab see rohkem kui 9,000 osalejat ja üle 500 tootja. Üksikasju ei ole veel avaldatud selle kohta, mis on aasta sukeldumisnäituste kalendri haripunkt, kuid saate jälgi selle edenemist siin.