Groundtruth + PADI pigi sukeldatavad Unda drybags

reisimine- varustuse tootja Groundtruth on loonud ühenduse sukeldujaga koolitus agentuur PADI turustab kolme sukelaparaati kotid nimega Unda (ladina keeles 'laine').

Tavaline kuivkott, mille hind on 285 naela, on väidetavalt "tulevikukeskne". reisima kaaslane”, mis seab esiplaanile ookeani- ja keskkonnakaitse.

Nimega Unda 25-liitrine Roll-Top Dry Seljakott, see sisaldab eraldiseisvat 20-liitrist Day Tote'i sisekest oluliste asjade kandmiseks.

Põhiline kott sellel on kahesuunaline sulgemissüsteem, kaks välist veepudelitaskut, eesmine õhukindel lukuga tasku ja benji-nööriga eesmine puurisüsteem. Nagu teinegi kotid Unda piirkonnas on see ookeaniroheline ja sügavmust.

10-liitrine Cross Body Dry kott76-naelase hinnasildiga, sellel on neopreenist tõmblukuga eesmine tasku ja küljes süsteem täiendavate esemete kinnitamiseks, millel on kaks D-rõngast. Õlarihm on reguleeritav.

Sarja täiendab Unda 1-liitrine Cross Body Dry Sling. Sellel on õhukindel tõmblukuga ava, millel on IP67 reiting, mis tähendab, et see jääb veekindlaks, kui see on sukeldutud kuni 1 m sügavusesse vette vähemalt pooleks tunniks. Reguleeritava rihma ja välise D-rõngaga väikese koti hind on 73 naela.

Groundtruthi moodustas uuriva dokumentaalfilmi tegijate kolmik, õed Georgia, Sophia ja Nina Scott.

Nende valmistamiseks kasutatud materjalid kotid on toodetud 100% ringlussevõetud plastijäätmetest, sealhulgas kummitusvõrkudest, tarbimisjärgsetest nailon- ja plastpudelitest ning Groundtruthi patendiootel olevast GT-OCO-CO2 riistvaraseeriast, mis on valmistatud ringlussevõetud plastist ja kogutud süsinikdioksiidist. 2 heitkoguseid.

"Kummituspüügivõrgud moodustavad üle 50% meie ookeanide plastijäätmetest, põhjustades pöördumatut kahju ülemaailmsetele mereökosüsteemidele," ütleb tegevjuht Georgia Scott. "Ühendades oma teadmised uuendusliku disaini vallas PADI pühendumusega ookeanide kaitsele, on meie eesmärk avaldada nende kahjulike plastide taaskasutamise kaudu märkimisväärset positiivset mõju."

Järgi PADI kogu maailmasEttevõtte kasvu- ja turunduse asepresident Lisa Mincklin, agentuuri partnerlus Groundtruthiga on muutnud pöörde viisi, kuidas sukeldujad saavad kaasas kanda oma olulisi asju, suurendades samal ajal oma pühendumust armastatud koha kaitsmisele. See on tõeliselt sukeldujate loodud tootesari sukeldujatele, ”ütleb ta.

UNDA kotid saab tellida läbi Põhitõde kohas.

