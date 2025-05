SeeDeep liigutatavad prillid pakuvad sukeldujatele paindlikkust

SeeDeep prillide idee, mis sobivad tavalise sukeldumisprillide peale...mask võeti kasutusele et Divernet lugejatele 2023. aasta keskel, kui Hollandi leiutajad olid alles ühisrahastuse etapis, kuid ettevõte soovib sukeldujatele teada anda, et nende toode on nüüd turul saadaval.

Need veealused prillid pakuvad alternatiivi retseptiprillidesse investeerimisele mask neile kaugelenägelikele sukeldujatele, kes vajavad sukeldumise ajal suuremat paindlikkust, ütleb SeeDeep.

Kasutajad saavad prillid vee all lähedalt nägemiseks pähe panna või ära võtta, hoides neid reguleeritava kummipaela abil kindlalt paigal. Kui prillid on pähe pandud, saab neid prillide peal üles ja alla liigutada. mask, olenevalt sellest, kas sukelduja soovib vaadata üles, alla või ette.

Prillide tagaküljel asuvatele kahele pehmele padjale kantud kleepuv silikoonpind kinnitab need väidetavalt hõõrdumise abil valitud asendisse.

Läätsed on valmistatud polükarbonaadist, millel on kriimustuskindel kate, ja raam on anodeeritud alumiiniumist. Kasutaja saab nüüd valida seitsme dioptri vahel algse nelja asemel: +1, +1.25, +1.5, +1.75, +2, +2.5 ja +3 ning SeeDeep saab nüüd vajadusel pakkuda ka kahte neist dioptritest ühes prillipaaris.

Kui 25g prillid ei ole kasutuses, hoitakse neid pehmes neopreenist ümbrises, mis on kinnitatud karabiini külge.

Valikuline SeeDeep reisima Juhtum on Diverneti lugejatele tasuta saadaval

SeeDeep prillid on saadaval sinises või antratsiithallis värvitoonis jaemüügihinnaga 70 naela ja on saadaval alates SeeDeep sukeldumisoptikaLisaks pehmele ümbrisele on olemas valikuline kaitseümbris. reisima ümbris hinnaga 8 naela, kuigi see on tasuta prillide ostjatele, kes mainivad sõna "DIVERNET' ostu sooritades.

