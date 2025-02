StingBlade koorib ära meduusid

StingBlade on uus kraapimistööriist, mis on loodud mõne sukelduja elu häda – meduuside nõelamise – raviks.

Tootja sõnul surub naha katmata alale nõelamise korral selle instinktiivselt puudutamine või kätega hõõrumine juba nahka haakunud nõelad lihtsalt edasi kehasse, vabastades ja ajades toksiine ka seestpoolt.

Ettevõte suhtub tõrjuvalt ka aegunud ideedesse kasutada äädikat või uriini erakorralise ravina. Selle asemel öeldakse, et selle tööriista saab rakendada sihtpiirkondadele, et neutraliseerida mikroogad, eemaldada need enne aktiveerimist ja vältida sekundaarset nõelamist ja valu.

Niipea kui võimalik pärast seda võib kahjustatud ala kasta kuuma vette või külma soolasesse vette, kui see pole saadaval – kuigi mitte kunagi külma mageda veega, mis vabastab rohkem toksiine, ütleb StingBlade.

Toode on Mark Dyeri idee, kes kuulub teratootjate perekonda, kes tulid välja Wilkinson Swordi Bonded Edge pardlitega. See on valmistatud säästvalt, kasutades taastatud kalavõrke ja on kaalutud neutraalse ujuvuse jaoks.

Põhiline rohelise värvi StingBlade Personal kaabits maksab 30 naela ja kasutaja saab seda kanda kõikjal, kus seda vaja läheb, samas kui 55 naela eest tasuv punane Super Blade Professional versioon on mõeldud rannas või sukeldumisel üksikasjalikumaks raviks. keskus.

Vahetatav titaanist teramehhanism võimaldab terad vahetada, et säilitada nende terav täpsus. StingBlade on Suurbritannias toodetud ja seda saab osta tootjalt veebisait või Amazon.

