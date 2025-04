Aqualung kinnitab HEADi sõbralikud ülevõtmiskõnelused

at

at 10: 17 am

Sukeldumisvarustuse tootja Aqualung on kinnitanud, et peab "eksklusiivseid arutelusid" USA-Austria HEAD Groupiga seoses võimaliku 100% Aqualung Groupi osaluse omandamisega. nagu selgus on Divernet kohta 2 aprillis.

Tehing vajab endiselt regulatiivset heakskiitu ja nõuetekohast juriidilist menetlust, kuid Aqualung Groupi nõukogu liige ja ettevõtte nõunik alates eelmisest aastast Victor Vadaneaux on määratud tegevjuhiks "tagamaks sujuvat üleminekut ja integratsiooni".

Uus Aqualungi tegevjuht Victor Vadaneaux

Prantsusmaal asuva Aqualung Groupi kaubamärkide hulka kuuluvad Aqualung, Apeks ja Aquasphere ning väidetavalt tugevdaks see samm "märkimisväärselt HEADi kohalolekut veespordi segmendis".

Algselt talve- ja reketispordi poolest tuntud HEAD-i enda portfelli on aastast 1971 kuulunud Itaalia sukeldumisvarustuse tootja Mares, samuti Belgias asuv rEvo rebreathers, online-broneerimisplatvorm liveaboard.com ja 2020. aastal ostetud Austraalia ujumisriiete bränd Zoggs.

HEAD võttis 2014. aastal üle ka SSI ja Aqualung ütleb, et sukeldujate koolitusagentuur on sellest ajast alates oma tulusid rohkem kui kahekordistanud.

Aqualung Group ütleb, et tema tooteid turustatakse enam kui 90 riigis ja et omandamine looks "maailmatasemel liidri ülemaailmsel veesporditurul, mis ühendab kahte ikoonilist mängijat, keda juhivad ohutus, tehniline tipptase, innovatsioon, mugavus ja disain, jõudlus ning kirg spordi ja veeuuringute vastu."

Aqualungi sõnul kavatseb HEAD säilitada ja arendada Aqualungi kontserni, tugevdada oma strateegilist ja kasvavat sõjalise ja professionaalse osakonda ning arendada oma tootmisvõimekust.

"Kahe ettevõtte kombineeritud teadmised looks tugeva sünergia, kiirendaks turuliidri rolli ja avaks uusi võimalusi laiendada juurdepääsu veespordialadele kogu maailmas," öeldakse selles.

Aqualung Group kuulub varahaldusettevõttele Barings alates 2023. aastast ning on viimasel ajal loobunud kaubamärkidest, rajatistest ja töötajatest, püüdes lahendada oma pikaajalisi finantsprobleeme.

Samuti Divernetis: HEAD näib olevat valmis Aqualungi ostma, Barings kavatseb omandada Aqualung Groupi, Müüa US Diversi viimane samm Aqualungi uuenduses