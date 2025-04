Värvikas reisija: Scubapro Navigator Lite BC

Scubapro on tutvustanud kerget tagasipumbatavat BC-d, mida ta nimetab Navigator Lite'iks ja mis on mõeldud meelelahutuslikele reisivatele sukeldujatele, kes eelistavad lihtsal, kuid jõulisel kujul tagasi ujumist – ja ka võimalusi värvide kohandamiseks.

Army Greeni kaanega vaade BC-le, mis näitab kohandatavaid taskuid

Uus BC on ehitatud Airnet softi ümber seljakott, mille eesmärk on muuta see kergeks ja kokkupandavaks lihtsaks pakkimiseks ja mugavaks hoiustamiseks.

Õhuelement on valmistatud kõrgsageduslike keevisõmblustega 420D nailonist, mille tõstevõime on 17.3 kg. Voolujoonelise profiili säilitamiseks on kolm lamedat benji-rihma.

Navigator Lite'i sinised ja korallid (Fabrice Dudenhofer)

Tootja sõnul on Navigator Lite mudelitel Scubapro BC-de uus funktsioon selle vahetatavad õhuelemendi katted. Valikus on kuus värvivalikut, mille peab paigaldama volitatud Scubapro tehnik.

BC-l on valikus kolm standardvärvi katet (must, sinine ja korall) ning kolm lisavärvi (Navy Blue Camo, Army Green ja White).

Meresinine kamakas õhuelemendi kate

Scubapro sõnul on Quick Cinchi paagipandla süsteem ühendatud 50 mm konksu ja silmuse paagi rihmaga, mis on loodud hõlpsaks reguleerimiseks ja paagi "kindlaks" stabiliseerimiseks kõigis sukeldumistingimustes.

Cummerbundil on kaks eemaldatavat taskut, millest igaühel on kaks pehmet D-rõngast. Need võivad asuda nii, et ava on suunatud ülespoole, et kanda vee all esemeid, millele võiksite juurde pääseda, või allapoole, et võimaldada ballasti kiiret vabastamist (iga taskusse mahub 2.5 kg raskust).

BC volditakse kokku kompaktseks vormiks (Fabrice Dudenhofer)

Väidetavalt võimaldab Navigator Lite'i modulaarne disain kahjustuste või kulumise korral hõlpsalt vahetada seljapolstreid, õlarihmasid, paagi kinnitusi, õhuelemente ja taskuid.

Navigator Lite on saadaval kahes laiendatavas suuruses, XXS-M ja M-XXL, nende vahel "pisut kattudes", et aidata sukeldujatel tagada ideaalne sobivus. Uue BC hind on Scubapro hinnaga 469 eurot (420 naela), valikulistes värvitoonides õhuelemendi katted maksavad 49 eurot (45 naela).

