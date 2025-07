Parimad sukeldumiskotid sukeldumisreisideks 2025. aastal

Rahvusvahelisele sukeldumisreisile pakkides tavaline kohver lihtsalt ei sobi. Sukeldumised on vaieldamatult märjad, varustus on mahukas ja miski ei riku puhkust kiiremini kui kahjustused. regulaatorid või märjad kalipsod. Seal on parim sukeldumiskoht kotid reisimiseks tulevad sisse. Need sukelduvad kotid on spetsiaalselt loodud märja varustuse käsitsemiseks, pakuvad panipaiku regulaatorid, voolikud, kaamerad ja kohtuvad sageli lennufirmadega Jätka või märgitud kott spetsifikatsioonid. Ja ei, sukeldumisreisid ei ole mõeldud ainult suveks. Olenemata sellest, kas jahid külma vee elukaid või talvel troopilisi riffe, on õige varustuse logistika oluline.

Meie reisisõbralike sukeldumiskohtade nimekiri pagas ulatub Jätka-sõbralikud valikud ja suuremad ruudulised pagas valikuvõimalusi. Saadaval on esmaklassilised disainid, jätkusuutlikud konstruktsioonid, ühega lennates-kott seadistused ja isegi boonussukeldumine-foto spetsialiseeritud lahendus.

Oleme vaadanud kotid alates eelarvesõbralikust kuni ballistilise klassi, kaaludes selliseid omadusi nagu vastupidavus, drenaaž, vedamise lihtsus ja regulaator/salvestusruumi. Lõpuks teate, milline kott on parim üldiselt, parim pikamaalendudeks, parim Jätka, parim eelarve ja parim veealuste fotograafide jaoks, lisaks võite saada paar nutikat näpunäidet oma pakkimiseks regulaatorid, maskidja lennureisideks mõeldud tugisidemed (BCD-d).

Aqualung Explorer II reisikott – 70 £ / 89 $

Spetsiaalselt liikuvatele sukeldujatele loodud Aqualung Explorer II Duffel on vastupidav ja mitmekülgne 46–60-liitrine kott. kott Valmistatud 1680D polüestrist ja loodud nii märja kui ka kuiva varustuse jaoks. Sellel on veekindel sisevooder, mitu sektsiooni ja polsterdatud sisetald. seljakott rihmad käed-vabad vedamiseks liivastes dokkides või rahvarohketes terminalides. See sobib isegi mõne (mitte-eelarvelise) lennufirma käeulatusse. pagas nõuetele.

Selle avar U-kujuline ava muudab juurdepääsu kiireks ja lihtsaks ning vastupidav põhjapaneel hoiab selle tugevana, kui asjad raskeks lähevad. Ideaalne modulaarse lisandmoodulina või kompaktse põhielemendina. kott minimalistide jaoks.

Plussid:

Mitmed kaasaskandmisvõimalused reisimise paindlikkuse tagamiseks

Vastupidav kangas ja põhjakaitse

Miinused:

Rattaid pole

Võib-olla ei ole Jätka ühildub täispakitud või eelarveliste lendudega



Subea 90 L ratastega sukeldumiskott – 129 £ / 170 $

Enamik inimesi teab Decathloni soodsa hinnaga ja hästi arvustatud spordivarustust, aga kas teadsite, et neil on ka korralik sukeldumisvarustuse valik? Decathloni sukeldumisspetsiifilisest Subea tootesarjast pärit 90-liitrine ratastel... kott pakub märkimisväärset mahutavust üllatavalt soodsa hinnaga. Tugevdatud õmbluste ja vetthülgava sisemusega on see ideaalne täisvarustusega reisijatele lühematel reisidel.

Lai ava ja U-kujuline tõmblukk muudavad BCD-de laadimise lihtsaks. uimedja kalipsosid, samas kui selle äravooluavad aitavad asju värskena hoida. Sisseehitatud surverihmad ja tugevad käepidemed muudavad varustuse lennujaamades või sukeldumispaatidel kaasaskandmise imelihtsaks. kott on ideaalne valik algajatele sukeldujatele või neile, kellel on piiratud eelarve.

Plussid:

Suurepärane hinna ja kvaliteedi suhe ratastel sukeldumiseks kott

Suur mahutavus sukeldumisvarustuse täiskomplektide jaoks

Miinused:

Rattad võivad ebatasasel maastikul raskusi tekitada

Puudub spetsiaalne regulaator või kaamera polsterdus

Mitte alati saadaval väljaspool Ühendkuningriiki ja EL-i



DynamicNord LTR-110 kärudega kott – 235 £ / 280 $

See esmaklassiline rull kott on loodud sukeldumisekspeditsioonide jaoks, selle kolossaalne mahutavus on 110 liitrit. DynamicNordi Skandinaavia disainitundlikkus kohtub siin tõsise funktsionaalsusega. Mõelge kulumiskindlale TPU-kestale, ülisuurtele vastupidavatele ratastele, teleskoopkäepidemele ja välisele märg-/kuivvarustuse ligipääsule. Eemaldatav sisemine... kott Lisab paindlikkust päevasukeldumiste või niiske varustuse eraldamiseks.

see kott Tühjana pole see kerge, üle viie kilogrammi, kuid selle eeliseks on kaitse, läbimõeldud paigutus ja mahukus. Ideaalne pikamaasukeldujatele, kes kannavad kaasas täielikku varustust pluss lisavarustust, näiteks kaameraid või kuivülikondi.

Plussid:

Tohutu mahutavus sisemise modulaarse kuivatiga kott

Vastupidav ja vastupidav lennureiside kuritarvitamiseks

Miinused:

Raske, isegi tühi

Kõrgem hind, kui sukeldumisreisid on haruldased



SeaLife Photo Pro seljakott – 115 naela / 150 dollarit

SeaLife on loodud veealuste fotograafide jaoks. Foto Pro Seljakott Pakub teie kaamerale, välklampidele, tuledele ja lisatarvikutele tõsist kaitset, paljastamata sisu. Selle vastupidav ja veekindel nailonist välispind on ühendatud pehmete polsterdatud kohandatavate vaheseintega, mis sobivad ideaalselt õrnade asjade kaitsmiseks lendude ja paadisõitude ajal.

Tagasihoidliku 26-liitrise mahutavusega sobib see ideaalselt Jätka kaaslane või teine kott teie peamise kõrval pagasMitmed sisemised sahtlid hoiavad väikesed asjad korras ja tagumine sahtel mahutab hõlpsalt 13-tollise sülearvuti.

Plussid:

Suurepärane kaitse õrnale kaameravarustusele

Käruümbris rulliga hõlpsaks sidumiseks kotid

Miinused:

Liiga väike üldise sukeldumisvarustuse jaoks

Mitte veekindel – ainult vetthülgav



Scubapro SPORT Mesh95 – 61 naela / 90 dollarit

Sukeldujatele, kes soovivad kiiret kuivamist ja hõlpsat ligipääsu, on see 95-liitrine võrgust rull just see, mida vajad. Scubapro disainil on suur võrgust korpus, mis laseb märjal varustusel hingata ja kuivada, kui seda liivastel kaidel või kuurortide fuajeedes kanda.

Sport Mesh ei ole lend kott, kuna kaitse on üsna piiratud, aga kui teil on ruumi, siis kott Saab väikseks kokku voltida, kui plaanid puhkusel palju sukelduda. See sobib ideaalselt sooja vee reisideks igapäevaste sukeldumistega, mis tähendab, et kuurordis on paksem.

Plussid:

Tühjendab ja õhutab varustust liikvel olles

Lihtne puhastada ja sukeldumiste vahel pakkida

Miinused:

Ei ole ideaalne habras varustuse jaoks peale päevasukeldumise

Piiratud sisemine korraldus



Cressi Moby 3 käru kott – 179 £ / 210 $

Cressi Moby 3 on kompaktne liige läbiproovitud ja testitud klassikalises Moby sarjas. See pakub robustsel rullmaterjalil 100-liitrist ruumi. Valmistatud vastupidavast 300/400 denierkangast, tasakaalustab see vastupidavust ja kaalu muljetavaldavalt, kaaludes alla viie kilogrammi. Suured rattad, teleskoopkäepide ja mitu polsterdatud käepidet muudavad selle manööverdamise lihtsaks isegi täiskoormaga.

Peamises sahtlis saab hõlpsalt veekindlaid kostüüme ja kalipsosid hoiustada, samas kui mitmed lukuga välistaskud pakuvad ruumi aksessuaaridele. maskidvõi reisidokumente. On isegi spetsiaalseid uim taskud mõlemal küljel. See pole küll toretsev, kuid on stiilne, funktsionaalne, usaldusväärne ja spetsiaalselt sukeldumismissioonideks loodud.

Plussid:

Kindel ehituskvaliteet ja palju ruumi

Suurepärane hinna ja kvaliteedi suhe pikkadeks sukeldumisreisideks

Miinused:

Eraldi märg-/kuivtsoonid puuduvad

Natuke mahukas, kui see pole täielikult pakitud



Stahlsac Steel 22″ käsipagas – 300 £ / 280 $

See 40-liitrine vedelik on ehitatud vastavalt lennufirmade spetsifikatsioonidele. Jätka ühendab vastupidava raami ja tipptasemel sukeldumiskeskse disaini. Sisemised sektsioonid on eraldatud märg- ja kuivkambriteks, mistõttu sobib see ideaalselt hoiustamiseks. regulaatorid, lühikesed püksid ja sukeldumisarvutid koos oma nädalavahetuse riietega.

Stahlsaci „Steel” tootesari on tuntud oma veekindlate ja vastupidavate tõmblukkude, pommikindlate rataste ja ... Jätka Nõuetele vastavus isegi täispakendatuna. Käsitsi kandmise hind on küll kõrge, aga sama kehtib ka vastupidavuse kohta ja seda toetab kindel maine. Samuti saate raami ja rattad välja vahetada, mis pikendab veelgi eluiga!

Plussid:

Optimeeritud lennureisideks ja habras varustuseks

Professionaalne välimus ja tunne

Miinused:

Käeshoitavaks raskemal küljel

Kallis juhuslikuks kasutamiseks



Neljanda elemendi ekspeditsiooniseeria reisikott – 120 naela / 195 dollarit

Keskkonnasõbraliku Fourth Elementi jätkusuutlikult disainitud sukeldumiskott. See 90-liitrine kott on valmistatud taaskasutatud polüestrist ning minimalistliku, kuid samas väga funktsionaalse disainiga. See on veekindel, purunemiskindel ja üllatavalt kerge, muutes selle keskkonnateadlike sukeldujate lemmikuks, kes soovivad kaalu ja ruumi kokku hoida.

Välised kettkinnitused võimaldavad moodulpakkimist ja U-kujuline tõmblukk tagab hõlpsa juurdepääsu varustusele. Kuigi see pole nii vastupidav kui kõvakohvriga kärud, muudab selle madala profiiliga disain, polsterdatud seljakoti kanderihmad ja kvaliteetsed klambrid selle ideaalseks sukeldumisreisideks või minimalistlikuks sukeldumisreisiks.

Plussid:

Kerge, pakitav ja jätkusuutlik

Suurepärane mitmekülgsus märjal/kuivplatsil

Miinused:

Ei rattaid ega jäika raami

Sobib kõige paremini pehmetele varustusele, mitte kõvadele kohvritele



Eagle Creek maasturi kahe rattaga 2-tolline pakiruum – 30 £ / 380 $

Mitte sukeldumisspetsiifiline, aga USA-s reisivate sukeldujate armastatud oma pommikindla konstruktsiooni, eluaegse garantii ja kindla sisemahu tõttu. ORV pagasiruum on 110-liitrine koletis vastupidavate rataste, kinnituspunktide, väliste märgade taskute ja tugevdatud nurkadega. Sellel on isegi oma pudeliavaja!

Kuigi sellel puudub võrgust äravool või sukeldumisbränding, kasutavad paljud profid seda sukeldumisvarustusena pagas tänu oma töökindlusele ja ilmastikukindlusele. Ideaalne neile, kes toovad kaasa mahukaid esemeid, näiteks kuivülikondi. uimedvõi kaamerakomplekte pikematel rahvusvahelistel reisidel.

Plussid:

Piisavalt vastupidav aastatepikkuseks väärkohtlemiseks

Suurepärane organisatsiooniline paigutus

Miinused:

Ei ole spetsiaalselt sukeldumisvarustuse jaoks loodud

Sisemine polster puudub reg või kaamerad



Mares Cruise seljakott Pro – 249 £ / 299 $

Marese kruiis Seljakott Pro on ülisuur 140-liitrine sukeldumisreisipudel kott mõeldud neile, kes reisivad palju ja ootavad oma pagas sellega toimetulekuks. Sellel on tugevad rattad, teleskoopkäepide ja tugevdatud nurgad, et rasketel sõitudel suurem koormus vastu pidada.

Integreeritud käigukastid, eraldi uim Taskud, äravooluavad ja kompressioonrihmad hoiavad teie varustuse turvaliselt ja organiseerituna. Ideaalne ruuduline variant rahvusvahelisteks sukeldumispuhkusteks ja tehnikasukeldujatele, kellel on mahukam varustus. See on valmistatud isegi jätkusuutlikust r-PET-ist keskkonnasõbralikkuse huvides.

Plussid:

Tohutu rahvusvaheliste reiside mahutavus

Spetsiaalselt loodud täielike sukeldumiskomplektide jaoks

Miinused:

Liiga suur lühikesteks reisideks või Jätka

Maksimaalselt pakituna võib raskeks minna



Kokkuvõtlikud valikud

Parim üldineDynamicNord LTR-110 käru – Hea mahutavusega ja eemaldatava sisemusega kott mis katab ka päevasukeldumise kuurordis.

Parim pikamaalendudeksMares Cruise Seljakott Pluss – Tugev konstruktsioon, mis mahutab hõlpsalt kaks varustust

Parim käsipagasStahlsac Steel 22-tolline – lennukimõõdus, kaitsev, viimistletud ja vastupidav.

Parim eelarve: Subea 90 L ratastel – rahakotisõbralik ja piisavalt suur neile, kes ei soovi lisavarustusele kulutada. pagas.

Parim päevaseks sukeldumiseksScubapro SPORT Mesh95 – Hästi tehtud, kuid kerge ja kokkupandav. Ideaalne igapäevaseks edasi-tagasi reisimiseks hotelli ja sukeldumispaadi vahel.

Viimane sõna

Korralik sukeldumisreis kott on riffikalades oma kaalu väärt. Kaitse oma regulaatorid polsterdatud varrukatega, tühjendage oma BCD ööseks ja hoidke kaameraid polsterdatud sisetaskutes. Isegi minimalistlikud sukeldumiskomplektid – mask, tavaline, snorgeldamisvarustus – kasutage spetsiaalset kott et vältida nugade ja raskuste tekitatud kahjustusi või lõikehaavu. Nutikas pakkimine (rullige kalipsod kokku, eemaldage patareid, kasutage silikageelipakikesi) hoiab ära ka hallituse ja lennufirma tasud.

Õige sukeldumisreis pagas Hoiab teie varustuse korrastatuna, kuivana ja lennuvalmis, et saaksite keskenduda veealuse maailma uurimisele, mitte vaevleda märja logistikaga.

Korduma kippuvad küsimused

1. Kas ma võin sukeldumisvarustuse kaasa võtta? regulaator minu käsipagasis pagas?

Mitte alati – kuigi enamasti on kõik korras, kui see läbib röntgenikiirguse. Turvatöötajad võivad paluda selle eemaldada. regulaator seega on sul kott mis võimaldab hõlpsat eemaldamist ja kontrollimist. KUID kontrollige alati lennufirmaga, mõned riigid (näiteks Filipiinid) ei luba regulaatorid käes pagas riigist algavate lendude puhul.

2. Kuidas pakkida BCD kahjustuste vältimiseks?

Tühjendage õhk, rullige rulli ja asetage see välimisse sahtlisse või seljakott Kasutage täispuhumisvoolikute ja pandlate ümber polsterdusena riideid, et minimeerida kahjustuste ohtu. Need võivad küll tugevat koormust taluda, kuid lennujaama töötajad ei kontrolli, kui hästi olete pakkinud.

3. Kuidas on kõige parem oma varustust koju minnes kuivatada?

Tooge võrk kotid või ventileeritav rull kotid et aidata varustusel sukeldumiste vahel ja päeval sukeldumiselt koju jõudes õhu käes kuivada. Pakkige varustus lahti ja riputage see üles niipea kui võimalik pärast viimast sukeldumist JA koju jõudes. Märg varustus lisab kaalu ja liiga kauaks seisma jäetuna tekitab isegi väikseimgi niiskusekogus hallituse ohtu.