Parimad sukeldumisregulaatorid 2025. aastal

at 10: 28 am

Scuba regulaatorid on Jacques Cousteau nõudmise algusaegadest saadik pika tee läbinud regulaator. Tänane regulaator Turul on täiustatud kolb- ja diafragmakonstruktsioonid tasakaalustatud, tasakaalustamata ja isegi üle tasakaalustatud süsteemidega. Diafragmaastmed kipuvad külmas vees külmumiskindlad olema, samas kui kolbastmed pakuvad suuremat õhuvoolu ja vastupidavust. Tasakaalustatud esimesed astmed tagavad ühtlase hingamispingutuse olenemata paagi rõhust või sügavusest, samas kui tasakaalustamata valikud sobivad hästi ka eelarveteadlikele sukeldujatele. Seega, nagu kõige muuga elus, sõltub ideaalne valik täpselt sellest, mida te otsite.

Parimad sukeldumisregulaatorite valikud 2025. aastal

Meie 2025. aasta tootevalik hõlmab nii algtaseme kui ka professionaalseid seadmeid regulaatorid, hinnad Suurbritannia naelsterlingites ja USA dollarites. Oleme vaadanud 12 praegust mudelit hingamisvõime, külma vee töökindluse, kaalu, reisisõbralikkuse ja hoolduse lihtsuse põhjal. Brändide hulka kuuluvad Scubapro, Apeks, Atomic Aquatics, Mares, XS Scuba, SEAC, Aqualung, Dive Rite, Cressi ja Halcyon. Oodake valikut tasakaalustatud ja diafragmaga aeraatoreid. regulaatorid, intuitiivsed teise astme hingamisregulaatorid ja pöörlevad pordid vooliku takistusteta paigutamiseks.

Olenemata sellest, kas valmistute külma vee matkadeks, tehniliseks sukeldumiseks või kergeks reisivarustuseks, leiate sellest nimekirjast midagi endale. Iga valik rõhutab nii esimese kui ka teise astme jõudlust: pingutuseta hingamine, töökindlus ja praktiline disain sukeldujatele reaalsetes tingimustes.

Scubapro MK25 EVO + S620 Ti – 880 £ / 1185 $

Scubapro MK25 EVO ja S620 Ti on kindel süsteem, mis on loodud nõudlike tingimuste ja kogenud sukeldujate jaoks. Meie 2024. aasta parimaks universaalseks seadmeks valitud MK25 EVO on tasakaalustatud kolbmootoriga esimene aste, mis tagab ülikiire õhuvoolu ja ühtlase hingamise igal sügavusel ja paagirõhul. Sellel on viis madalrõhuporti pöörleval tornil, mis sobib ideaalselt tehniliste või küljele kinnitatavate konfiguratsioonide jaoks, lisaks kaks madalrõhuporti.

Scubapro MK25 ja S620 Ti

Koos S620 Ti teise astmega, millel on kerge täistitaanist korpus, reguleeritav sissehingamistakistus ja Venturi juhtseade, on see regulaator suurepärane nii külmas kui ka soojas vees. Scubapro laiendatud soojusisolatsioonisüsteemiga (XTIS) jääb see jääkindlaks, säilitades samal ajal tipptasemel hingamisvõime. See on kindel pikaajaline investeering sukeldujatele, kes eelistavad sujuvat ja pingutuseta sissehingamist ning vastupidavust.

Plussid:

Suurepärane õhuvool ja külma vee jõudlus

Titaanist kergus

Miinused:

Premium hind

Mitte just kõige ilusam süsteem üldse

Apeks EVX200 – 792 naela / 1099 dollarit

2024. aasta lõpus välja antud Apeks EVX200 asendab kuulsat XTX200-t, pakkudes olulisi täiustusi tõsistele ja tehnilistele sukeldujatele. Selle kroomitud messingist esimeses astmes on integreeritud soojusvahetusribid, ribiline membraaniga klamber ja täielik keskkonnatihend automaatse sulguriga (ACD), mis muudab selle erakordselt vastupidavaks külmas või mudase veega vees. Ülimalt tasakaalustatud membraanitehnoloogia kiirendab keskmise rõhu edastamist ümbritsevast rõhust kiiremini, tagades pingutuseta hingamise isegi sügavuses.

Apex EVX200 Regulaator komplekt

Teisel astmel on reguleeritav sissehingamistakistus, Venturi juhtimine ja vahetatavad väljalasketorud mulli suuna muutmiseks, mis on mõlemad eriti kasulikud fotograafidele. regulaator hingab sujuvalt isegi nõudlike sügavuste ja õhutarbimise korral ning selle moodulkonstruktsioon võimaldab lihtsat hooldust ja seadistamist. Olenemata sellest, kas sukeldute Põhjameres, mudasel vrakil või kristallselgetes külmades koobastes, pakub see register järjepidevat jõudlust ja enesekindlust surve all.

Plussid:



Äärmine külma vee töökindlus

Modulaarne ja hooldatav

Tehniline valmisolek

Miinused:



Raskemad kui minimalistlikud reisimisvõimalused

Kallim kui algtaseme varustus

Atomic Aquatics T3 titaan – 2049 naela / 2370 dollarit

Jah, Atomic Aquaticsi sarja lipulaevana on see küll kallis, aga kui kaal, korrosioonikindlus ja hingavus on teie nimekirjas esikohal, siis on Atomic T3-le raske vastu pidada. See peaaegu täielikult titaanist valmistatud ülikerge... regulaator (ainult 771 g) on mõeldud tõsistele sukeldujatele, kes reisivad sageli ja sukelduvad erinevates keskkondades. Esimene aste on tasakaalustatud läbivoolukolb suletud kambriga külmas vees kasutamiseks.

Atomic Aquatics T3 Regulaator komplekt

Teisel astmel on Atomicule omane AFC (automaatne voolukontroll), mis reguleerib Venturi toru vastavalt sügavuse muutumisele. Samuti on sellel käsitsi nupp sissehingamise peenhäälestamiseks. Eluaegsed hooldusintervallid (iga 3 aasta või 300 sukeldumise järel) lisavad selle pikaajalist väärtust ja aitasid muuta selle meie 2024. aasta nimekirja parimaks pikaajaliseks valikuks. Ehituskvaliteet on erakordne, kuigi hind teeb sellest mõtlemisainet, kui sukeldumine pole teie elus prioriteet.

Plusse:



Uskumatult kerge

Korrosioonikindel titaan

Suurepärane jõudlus

Miinused:



Kallis ettemaksuga

Varuosad ja hooldus võivad olla kallid

Mares Ultra 62X + Ultra ADJ – 320 naela / 495 dollarit

Parim reis regulaator meie nimekirjas alates 2024. aastast on nii kompaktne kui ka külmakindel. Mares Ultra 62X + Ultra ADJ teine aste on lemmik sukeldujate seas, kes soovivad suurepärast jõudlust kerges ja reisisõbralikus pakendis. 62X on Marese väikseim ja kergeim esimene aste, millel on vee sissetungimise vältimiseks automaatse tihendamise tehnoloogia (AST).

Mares Ultra 62X + Ultra ADJ komplekt

Paaritatud Ultra ADJ teine aste pakub pehmet puhastust, hingamistakistuse reguleerimist ja Marese Twin Power süsteemi õhuvoolu suurendamiseks vastavalt vajadusele. Kaaluga veidi alla 1 kg on see ideaalne lennureisideks, kuid üllatavalt vastupidav külmemates tingimustes. Suurepärane tasakaal jõudluse, kaasaskantavuse ja hinna vahel, eriti sukeldujatele, kes kipuvad hüppama troopiliste ja parasvöötme vete vahel.

Plussid:



Kerge ja reisikindel

Kindlad külmavee omadused

Miinused:



Polükarbonaadist korpus on vähem vastupidav

Kinnastega on reguleerimisnupud väikesed

Scubapro MK17 EVO2 + 370 eurot – 465 naela / 789 dollarit

2024. aasta lõpus turule tulnud Scubapro MK17, millel on C370 teine aste, sobib ideaalselt sukeldujatele, kes hindavad külma vee töökindlust ilma ülekulutamata. Uusim versioon ühendab endas vastupidavuse ja voolujoonelise disaini. MK17 EVO 2 on tasakaalustatud diafragmaga esimene aste, mis on saasteainete ja külmumise eest kaitstud. See teeb sellest parima valiku nii parasvöötme kui ka külma vee sukeldumiseks.

Scubapro MK17 EVO2 + C370 teine aste

C370 teine aste on kompaktne ja kerge, pakkudes sujuvat hingamist tänu tasakaalustatud klapile ja reguleeritavale sissehingamispingutuse nupule. Kuigi sellel puudub S600 titaanist ja Venturi juhtseade, jääb üldine jõudlus hinna kohta muljetavaldavalt lähedale. Selle otsekohene disain ja suurepärane ehituskvaliteet muudavad selle komplekti ideaalseks nii algajatele sukeldujatele, kes soovivad oma varustusega koos areneda, kui ka professionaalidele, kes otsivad varuregulaatorit, mis on endiselt võimas.



Plussid:

Täielikult suletud

Kerge ja soodne

Sujuv töö

Miinused:

Vähem häälestamisvõimalusi

Teisel etapil puudub tipptasemel tunne

XS Scuba Xplore – 275 £ / 365 $

XS Scuba Xplore on hea hinnaga tasakaalustatud membraan. regulaator mis pakub oma hinna kohta üllatavat jõudlust. Sellel on teisel astmel nii Venturi kui ka hingamistakistuse reguleerimine, mis on selles hinnaklassis haruldus. Tasakaalustatud membraaniga esimene aste tagab ühtlase õhuvoolu olenemata sügavusest või paagi rõhust, olles samal ajal külma vee kaitseks suletud.

XS Scuba Xplore Regulaator komplekt

Selle kompaktne disain ja intuitiivsed juhtnupud teevad sellest nutika valiku sukeldujatele, kes otsivad usaldusväärset varustust ilma kõrgema hinna eest. Kuigi sellel võib puududa Apeksi või Scubapro kaubamärgi prestiiž, asetavad jõudlustestid selle kallimate mudelitega võrdväärsele tasemele. Kindel universaalne sukeldumisvarustus harrastussukeldujatele, kes hindavad funktsionaalsust säravama välimuse asemel.

Plussid:



Great value

Reguleeritav hingamispingutus

Külma veega suletud



Miinused:



Piiratud tugi väljaspool USA-d

Teenindusringkondades vähemtuntud kaubamärk

SEAC IT500 jää – 669 £ / 659 $

SEAC IT500 Ice on elegantne ja moodne regulaator mis tasakaalustab stiili reaalse jõudlusega. Tasakaalustatud membraaniga esimene aste pakub suurepärast hingamist erinevatel sügavustel ning on keskkonnakindlalt suletud, et hoida eemal muda ja külma. Selle madala profiiliga disain hõlmab ainulaadset T-kujulist paigutust vooliku hõlpsaks paigutamiseks.

SEAC IT500 jäärehvide komplekt koos kaheksajalaga

Teine aste on kompaktne, kuid sellel on sellised omadused nagu suur puhastusnupp ja reguleeritav Venturi juhtseade. IT500 eristub oma sujuva ja kuiva õhuvoolu poolest isegi suure koormuse või kiire koormuse korral. Testisukeldujad hindavad seda järjepidevalt mugavuse ja hingavuse poolest, eriti mõõdukalt külmas vees. See on kindel valik nii harrastus- kui ka edasijõudnutele sukeldujatele, kes soovivad midagi usaldusväärset ja veidi erinevat tavapärastest kaubamärkidest.

Plussid:



Vaikne, sujuv hingamine

Hind sisaldab teist etappi kaheksajalg

Külma vee hinnatud

Miinused:



Veidi vähemtuntud kaubamärk

Varuosi võib olla rahvusvaheliselt raskem leida

Aqualung Helix Pro – 413 naela / 649 dollarit

Aqualung Helix Pro on loodud sukeldujatele, kes vajavad töökindlust nii soojas kui ka külmas vees, ilma et see oleks tippmudelite raskuse või hinnaga. Ülimalt tasakaalustatud membraaniga esimene aste on keskkonnasõbralik ja kompaktne, tagades, et Aqualungi automaatse sulguriga jääb kõik täiesti kuivaks. Selle kompaktne suurus muudab pakkimise lihtsaks, pakkudes samal ajal sujuvat jõudlust.

Aqualung Helix Pro Regulaator komplekt

Helixi teises astmes on soojusvaheti ja hingamistakistus on madal isegi sügaval. Tänu ülisuurtele juhtnuppudele on seda lihtne kasutada ka kinnastega. Sukeldujatele, kes uurivad külmas vees sukeldumist või plaanivad sukelduda aastaringselt, pakub Helix Pro meelerahu ja jõudlust. See on eriti ahvatlev algajatele sukeldujatele, kes soovivad külmakindlat varustust ilma pankrotti minemata.

Plussid:



Suurepärased külma vee omadused

Kompaktne ja hästi ehitatud

Keskmine hind

Miinused:



Mitte nii kerge kui titaanist valikud

ACD lisab hooldusele veidi keerukust

Dive Rite FT1 + XT2 – 490 naela / 650 dollarit

See tehnoloogiasõbralik süsteem on Dive Rite'i vastus nõudlikele sukeldumistele ja mitmesugustele konfiguratsioonidele. FT1 tasakaalustatud membraaniga esimeses astmes on viis madalrõhuporti ja pöörlev torn painduva vooliku paigutamiseks, mis sobib ideaalselt küljele ja taha paigaldamiseks. See on keskkonnasõbralik, mistõttu sobib see külma või mudase keskkonna jaoks.

Dive Rite FT1 ja XT2 teine etapp

XT2 teine aste on kerge, vastupidav ja tagab sujuva, reguleeritava õhuvoolu: loodud koobas-, vrakk- ja tehnilise sukeldumise jaoks. Dive Rite regulaatorid on tuntud oma modulaarsuse ja välitöödeldavuse poolest ning remondikomplektid on laialdaselt saadaval. Kuigi XT2/FT1 kombinatsioon pole nii glamuurne kui mõned tavapärased kaubamärgid, on instruktorite ja kogenud sukeldujate seas hinnatud oma praktilise disaini ja töökindluse poolest äärmuslikes keskkondades.



Plussid:



Vastupidav ja tehnoloogiavalmis

Külmtihendatud

Kas on olemas parema välimusega regulaatorit?

Miinused:



Vähem peavoolu tunnustust

Raskem kui reisimiseks mõeldud mudelid.

Cressi MC9 SC + Compact Pro – 330 naela / 390 dollarit

Cressi MC9-SC koos Compact Pro teise astmega on kerge ja reisivalmis. regulaator mis ei värise külmas ega mudases vees. Esimene aste on tasakaalustatud membraaniga disain, millel on täielik keskkonnakaitse („SC” tähistab suletud kambrit), mis teeb sellest hoolimata kompaktse suuruse tõttu tõsise kandidaadi külmas vees või parasvöötme sukeldumiseks. Kahe kõrgsurve- ja nelja madalrõhupordiga pakub see voolikute paigaldamiseks kindlat paindlikkust kerges kroomitud messingist korpuses.

Cressi MC9 SC ja Compact Pro

Teine aste on pneumaatiliselt tasakaalustatud Compact Pro, mis pakub sujuvat sissehingamist, Venturi lülitit vaba õhuvoolu piiramiseks ja üllatavalt kuiva hingeõhku nii väikese tavalise ballooni kohta. See on ülikerge ja valmistatud külmumisvastastest materjalidest, mistõttu on see lemmik reisivate sukeldujate seas, kes soovivad paremat jõudlust, kui enamik troopilistes oludes kasutamiseks mõeldud komplekte pakub.

Plussid:



Täielikult suletud külma vee jaoks

Peegel on kerge

Excellent value

Miinused:



Kergelt plastiline tunne

Pole ideaalne tehnoloogia- või süvasukeldumise töökoormuste jaoks

Halcyon H-75P + Halo teine etapp – 720 naela / 950 dollarit

Minimalisti unistus vastupidava ja külmakindla konstruktsiooniga Halcyon H-75P ja Halo teise astme kombinatsioon on tipptasemel valik nii tehnikahuvilistele kui ka puristidele. H-75P on suure jõudlusega ja tasakaalustatud kolbmootoriga esimene aste, millel on keskkonnakindlalt suletud kamber ja pöörlev torn voolikute puhtaks suunamiseks.

Halcyon H-75P ja Halo teine etapp

Halo teine aste on suur, kuid väga reageeriv, terava sissehingamise ja Venturi juhtimisega, pakkudes usaldusväärset õhuvoolu isegi mudarohketes või jäistes tingimustes. Kõik on ehitatud vastupidavust silmas pidades – vähem liikuvaid osi, vastupidav konstruktsioon ja ühilduvus DIR-süsteemidega. Kuigi see pole uhke ega kergekaaluline, on selle maine koobastes ja vrakkide kogukondades vankumatu. Ideaalne töötavatele sukeldujatele või kõigile, kes eelistavad... regulaator mis teeb ühte asja erakordselt hästi.



Plussid:



Pommikindel külmas/sogases vees

Lihtne vooliku paigutamine

Välitöödeldav

Miinused:



Mahukas teine etapp

Piiratud peavoolu populaarsus väljaspool tehnoloogiaringkondi

Mares Rover 2S – 180 naela / 199 dollarit

Ükski parimate nimekiri poleks täielik ilma Mares Rover 2S-ita. See regulaarkomplekt pakub algajatele sukeldujatele või neile, kes vajavad lihtsat varuseadet, tõestatult muljetavaldavat kvaliteeti tagasihoidliku investeeringu eest. Kolvipõhine esimene aste on lihtne, usaldusväärne ja praktiliselt kuulikindel. Selle kompaktne teine aste sisaldab Vortex Assisted Designi (VAD), mis aitab vähendada hingamispingutust isegi ilma kasutajapoolsete seadistusteta.

Mares Rover 2S

See pole tasakaalustatud ega suletud, mistõttu sobib see paremini sooja vee ja harrastussukeldumise jaoks, kuid hingab palju paremini, kui selle hinna eest oodata võiks. Minimaalne liikuvate osade arv tähendab madalamaid hoolduskulusid ja vähem rikkekohti. Sukeldumiskeskused üle maailma kasutavad Roveri tootesarja oma renditööhobustena väga mõjuval põhjusel.

Plussid:



Odav ja usaldusväärne

Lihtne hooldada

Hea hingavus oma hinna kohta

Miinused:



Ei sobi külma vee jaoks

Piiratud õhuvool suure nõudluse korral

kokkuvõte

Parim üldine: Scubapro MK25 EVO + S600 Ti – Mitte kõige odavam, aga parim kokkuvõttes olla ei saa. Jõudlus, külmakindlus ja lihtsus teevad sellest silmapaistva paketi.



Parim külma vee jaoks: Halcyon H-75P + Halo teine etapp – Tehnikahuvilised usaldavad seda põhjusega. Ülima külma- (ja kuulikindla) disainiga.

Parim töötavatele professionaalidele: Apeks EVX200 – Tänu suurepärasele teenindusele, usaldusväärsele nimele ja kindlale töökindlusele on Apeks loonud kindla igapäevase tööhobuse.

Parim reisimiseks: Mares Ultra 62X + Ultra II – Ülikompaktne, isesulguv, suurepärase jõudlusega – Ultra on reisimiseks valmis samamoodi nagu sina.

Parim eelarve: Mares Rover 2S – Kindel jõudlus, lihtne hooldus ja suurepärane hind. Register, mis lihtsalt annab edasi.

Viimane sõna

Õigete valimine regulaator tähendab tasakaalustatud sukeldumiskoha, sukeldumisviisi ning regulaatori hooldusaja ja -koha vahel. Kas vajate keskkonnakaitset, pöördporte, titaani või lihtsalt usaldusväärset igapäevast kuulikindlat regulaatorit? Hästi valitud... regulaator mitte ainult ei paranda mugavust ja hingavust, vaid võib ka aastaid teiega reisida.

Järgige alati tootja hooldusgraafikut, mis on tavaliselt iga-aastane või iga sukeldumise järel logitav, kuna hooletus võib põhjustada rikkeid, mitte ainult ebaefektiivsust. Lisaks hingamise ja töökindluse parandamisele annab hooldus teile vee all meelerahu ja see on hindamatu väärtusega.

Korduma kippuvad küsimused

Tasakaalustatud vs tasakaalustamata: kumma peaksin valima?

Tasakaalustatud regulaatorid Säilitage järjepidev pingutus olenemata paagi rõhust või sügavusest, mistõttu on need investeeringut väärt, kui teil on tõenäoliselt regulaarselt tegemist nõudlike või sügavate sukeldumistega.

Kas kolb või membraan on parem?

Kolb regulaatorid pakuvad suuremat vooluhulka ja vastupidavust, samas kui membraanmoodulid peavad külmumisele ja saastumisele paremini vastu. Valik sõltub suuresti teie sukeldumiskeskkonnast.

Kui tihti peaksin oma registrikaarti hooldama?

Enamik tootjaid soovitab hooldust iga-aastaselt või umbes iga 100 sukeldumise järel (kuigi see on erinev). Külma vee, tehnilise sukeldumise või rendilaevade puhul on ohutuse ja edasimüügivalmiduse tagamiseks vaja sagedasemaid kontrolle. Samuti, nagu iga liikuvate osadega seadme puhul, on tegevusetus teie vaenlane, seega kui kasutate oma reg vähemalt korra aastas puhkusel olles lase need enne lahkumist üle vaadata.