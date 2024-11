Descent X50i: Garmini esimene "suur" sukeldumisarvuti

Garmin tutvustas oma esimest suureformaadilist sukeldumisarvutit Descent X50i. See on endiselt randmel kandmiseks, kuid sellel on 3-tolline värviline puuteekraan (ainult pinnale kuvatav) ning sellised funktsioonid nagu varusukeldumise valgustus, õhuintegratsioon ja sukelduja-sukelduja sõnumivahetus.

200 m-reitinguga X50i-l on tugevuse tagamiseks safiirlääts, lekkekindlad metallnupud, 3D-kompass ja sukeldumisvalgusti, mis on väidetavalt piisavalt eredad praktiliseks veealuseks kasutamiseks, kui esmane valgus pole mingil põhjusel saadaval. Algoritmiks on Bühlmann ZHL-16c gradientteguritega.

SubWave sonari tehnoloogiat kasutades saavad ühendatud sukeldujad kasutada X50i, et suhelda vee all kuni 30 m kaugusel asuvate inimestega, kasutades eelseadistatud sõnumeid. Samuti saavad nad jälgida üksteise paagi rõhku, sügavust ja kaugust piiratud nähtavuse korral – seade on mõeldud töötama kuni kaheksa sukelduja jaoks kuni 10 m kaugusel, kasutades Descent T2 transiivereid.

X50i tõususukeldumisprofiil aitab sukeldujatel visualiseerida plaani naasta pinnale läbi Projected Ascent andmevälja. See näitab prognoositavat sügavusprofiili, mis on seotud praeguse pinnani jõudmise (TTS) ajaga. Diagramm kujutab ka sügavust aja jooksul ning kuvab dekompressioonipeatused ja gaasilülitid.

"Uus Descent X50i on ideaalne sukeldumiskompuuter tehnilistele sukeldujatele ja suurepärane võimalus harrastussukeldujatele, kes soovivad veealust maastikku uurides selgelt näha põhistatistikat ja olulist teavet," ütleb Garmini ülemaailmse tarbijamüügi asepresident Dan Bartel.

Kuival maal võimaldab X50i sukeldumislogi kasutajatel Garmin Dive'i kaudu andmeid vaadata, varustust jälgida, märkmeid teha ja üksikasju jagada. rakendus. Sügavusajalugu saab vaadata reaalajas, et paremini mõista juba külastatud asukohti ja seda, kuidas need dekompressiooniplaani mõjutavad.

Eelseisvaks sukeldumiseks valmistumiseks saab sisseehitatud GPS-i kasutada navigeerimiseks enam kui 4,000 eelsalvestatud sukeldumiskoha asukohta üle maailma või lisateabe, näiteks huvipakkuvate punktide lisamiseks kohtadele DiveView kaartidega.

Need hõlmavad batümeetrilisi sügavuskontuure ja on eellaaditud TopoActive kaartide laiendus. Surface GPS-i saab kasutada ka selleks, et aidata kasutajatel jälgida sukeldumiskoha sisenemis- ja väljumispunkte.

Arvutit hoiavad küünarvarrel kaks elastset riba, millel on noolepea kinnitusega pandlad, mis on loodud lihtsaks ühe käega sulgemiseks ja reguleerimislukk, mis takistab libisemist.

Õhu integreerimine on saadaval, kui Garmin X50i on ühendatud Descent T2 transiiveriga. Seadme soovituslik jaehind on 1,330 naela, samas kui transiiveri jaemüügihind on 430 naela.

