Galileo 3 titaan saabub suviste tehisintellekti allahindlustega

Scubapro lansseeris oma Galileo 3 sukeldumiskella stiilis seadme.arvuti eelmise aasta augustis ja nüüd on see välja toonud titaankorpusega versiooni, G3 Ti, mis on loodud selleks, et seade oleks nii vastupidav kui ka 99 g kaaluga ligi 40% kergem kui G3.

G3 Ti soovituslik jaehind on 529 naela, võrreldes originaalse G449 hinnasildiga 3 naela.

Samas on saadaval ka suvine pakkumine traadita õhku integreeritud (AI) seadmetele, mille puhul saatjaga komplekteeritud G3 TI on saadaval hinnaga 649 naela ja saatjaga G3 maksab 559 naela.

Scubapro Smart+ saatjad lisavad tavaliselt hinnale 233 naela (ja Smart+ Pro versioon 280 naela). arvuti, seega neile, kes otsivad õhuga integreerimist, tasub seda kaaluda. Soodushinnad kehtivad selle aasta septembri lõpuni.

Mõlemal mudelil on kriimustuskindla safiirklaasi all sama kontrastne täisvärviline ekraan ning Ti-l on sügavsinine (erinevalt G3 mustast) roostevabast terasest pööratav raam, millel on isehelendavad numbrid ja markerid, mis koos taustvalgustusega parandavad nähtavust igas olukorras. Raami abil saab mõõturirežiimis sukeldumisaega seadistada ja jälgida.

Intuitiivne menüüdisain ja neli nuppu võimaldavad navigeerida kuue sukeldumisrežiimi vahel, valida algoritmide, ekraanistiilide, värviteemade ja muude isikupärastatud sukeldumishaldusvõimaluste vahel. Andmete esitust saab kohandada heleda või klassikalise ekraanivalikute abil.

Režiimid on Nitrox, Trimix, CCR, külgmine paigaldus, gabariit ja vabasukeldumine, alternatiivseteks algoritmideks on ennustav mitme gaasiga Bühlmann ZHL-16 ADT MB PMG ja ZHL-16 GF (gradientfaktorid).

aeg Temperatuur

Pinna intervall Ohutuspeatus

Laetav liitiumaku pakub kuni 30 tundi sukeldumisaega ühe laadimise kohta ja kuni 10 päeva aku tööaega kellarežiimis, ütleb Scubapro.

Juhtmevaba õhuintegratsiooni valimisel jälgib see paagirõhku ja annab tegeliku järelejäänud põhjaaja (RBT) näidu, võimaldades dekompressiooniarvutustes arvestada gaasitarbimist.

Scubapro sõnul saab ennustava mitme gaasi lisavarustusega kaasa võtta kuni kaheksa nitroksi/trimiksi paaki, lisaks lahjenduspaagi suletud ahelaga hingamisaparaadil ja ponipudeli, et tulla toime mis tahes harrastus- või tehnilise sukeldumise stsenaariumiga.

Personaalsed sukeldumishaldusfunktsioonid hõlmavad PDIS-i (profiilist sõltuvaid vahepeatusi) ja mikromullide konservatiivsuse tasemeid, mis vastavad sukelduja kogemusele, vanusele ja füüsilisele vormile.

kompass

Maksimaalne sügavus Pulss (valikuline)

3D digitaalne Kaldekompensatsiooniga kompass on spetsifikatsiooni lisatud, samas kui pulsisageduse jälgimine on valikuline funktsioon, mis võimaldab jälgida kasutaja südamelööke nii sukeldumise ajal kui ka pinnal olles. Just see uuendus äratas tähelepanu, kui algne Galileo 18 aastat tagasi turule toodi (täisvärviline ekraan ilmus G2-l 2017. aastal).

Bluetooth Low Energy liides võimaldab sukeldumisi üles laadida mis tahes iOS-i või Androidi seadmesse või PC/Mac-arvutisse, samas kui püsivara saab kasutaja uuendada LogTrak 2.0 iOS-i rakenduse abil, mis võimaldab üles laadida ka kohandatud kella sihverplaate, või Androidi rakenduse kaudu.

Ujumiseks pakub Sport-säte jooksurežiimi, ujumistõmbete loendurit, sammulugejat ja stopperit. Nutikad märguanded e-kirjade, tekstisõnumite, meediapleieri juhtnuppude ja teadete kohta on saadaval, kui G3 Ti on ühendatud ühilduva iPhone'iga. Kohandatud kella sihverplaate saab üles laadida LogTRAK 2.0 rakenduse abil.

G3 Ti, mille maksimaalne töösügavus on 120 m, on varustatud 22 mm musta silikoonrihmaga ning saadaval on ka teistes värvides vahetatavad rihmad. Lisateavet leiate Scubapro saidil.

Samuti Divernetis: SEALIFE SPORTDIVER SILMAD TELEFONID 30 MÕÕDI KAUDU, VÄRVIKAS RÄNDUR: SCUBAPRO NAVIGATOR LITE BC, SCUBAPRO LISAB VÄRVI MASKILE JA SNORKLILE, AVASTA UUSIM SUKELDUMISVARUSTUS: SCUBAPRO S-TEK UIMEDE ÜLEVAADE