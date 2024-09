„Laastatud”: Go Dive kustub aeglaselt

Derbys asuv Go Dive Scuba Store suletakse pärast 32 aastat raskete kauplemistingimuste tõttu äritegevuseks, kuid kavatseb järgmise kuu jooksul proovida allahinnatud varustust maha müüa ning austada olemasolevat koolitus- ja teenindusettevõtet, enne kui see uksed lõplikult sulgeb.

Sukeldumisinstruktor Mark Hudson asutas 1992. aastal Derby kesklinnas Go Dive'i, et toetada juba loodud PADI koolituskooli.

Ettevõte muutis oma asukohta mitu korda, asudes 2008. aastal elama oma praegusesse avarasse Nottingham Roadi müügisalongi ja Ühendkuningriigi ühe suurima sukeldumispoodina, kus esineb regulaarselt Sukelduja Autasustab jaemüügi võitjaid. Samuti on see ühendatud aktiivse sukeldumisklubiga.

2018. aastal loodi uus partnerlus Mark & ​​Alison Jamesi ja kaupluse juhataja James Parsonsi vahel, kes liitusid ettevõttega 2003. aastal, kuna nemad võtsid üle poe omandi ja juhtimise, veebimüügi ja koolituse. James on ka kaubanduslike sukeldumisettevõtete direktorid MSDS Marine ja MSDS Heritage.

"Oleme laastatud, et selleni jõudsime," ütlesid omanikud sulgemise seletuskirjas Go Dive'i veebisaidil. Nad võtsid vastu otsuse korraldada sulgemismüük nüüdsest kuni 6. oktoobrini, klientidel paluti kasutada koodi GODIVE40, et saada toodetelt 40% allahindlust.

Samuti loodavad nad lõpetada juba broneeritud kursused ja seadmete hoolduse ning jätkavad õhutäite pakkumist, kuigi kliente hoiatatakse lahtiolekuaegu kontrollima.

Ühendkuningriigi sukeldumine on muutunud

"Go Dive on olnud osa Ühendkuningriigi sukeldumismaastikust üle 30 aasta, kuid selle jätkamine on muutunud meie jaoks lihtsalt jätkusuutmatuks," ütlevad omanikud. „Suurbritannia sukeldumine on selle ajaga oluliselt muutunud ning me oleme olnud nii kõrgete kui ka mõõnade jaoks… me mõistame, et see on kallis hobi ajal, mil inimestel pole kasutada sissetulekut ega luksust sellele pühendada… ”

„Brexiti ja seejärel Covidi puhul ei vähenenud tohutult mitte ainult tulud, vaid ka kliendid, kuna inimesed ei suutnud sukeldumise juurde naasta isegi pärast sulgemiste lõppu.

"Varsti pärast Covidi põhjustas Ukraina sõda elukalliduse kriisi ja tohutud energiaarved, millel kõigil on olnud laastav mõju. Oleme pikka aega seda ettevõtet edasi kündnud ja toetanud, kuid kahjuks ei saa see igavesti kesta.

"Facebook Marketplace'il ja eBayl on kahtlemata oma roll, kuid kiirus, millega inimesed on lõpetanud uute seadmete ostmise, on meile tohutult mõjutanud. Oleme näinud, et kasutatud varustuse teenindamine on hüppeliselt kasvanud, kuid sellest sissetulekust üksi ei piisa, et säilitada kauplus, kus on palju erinevaid seadmeid, mida sukeldujad saaksid sirvida ja proovida.

Go Dive'i meeskond ütleb, et nad on aidanud toetada väiksemaid sukeldumispoode ja sukeldumispaatide kippereid ning loodavad, et Ühendkuningriigi sukeldujad jätkavad seda. “Kui sa ei saa õhutäit, siis sa ei saa sukelduda; kui tuukripaati ei saa, siis on vraki juurde pääsemine jube raskem.

"Soovime tõesti julgustada kõiki kasutama teie kohalikku sukeldumispoodi ja sukelduma koos kohaliku kipriga või kui me ei ole ettevaatlikud, ei toimu tulevikus Ühendkuningriigi sukeldumist."

