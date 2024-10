Hammasseadmete tootja DynamicNord siseneb Ühendkuningriigi turule

Ei juhtu nii sageli, et uus sukeldumisvarustuse bränd koos täieliku tootesarjaga lavale jõuab, kuid just seda Saksamaal põhinev DynamicNord 2023. aasta alguses Düsseldorfis toimuval BOOT-näitusel, tutvustas ta oma valikut. Nüüd on edumeelne ja uuenduslik ettevõte Ühendkuningriigi turule tungimas.

DynamicNord võib olla "uus" bränd, mis loodi 2018. aasta esialgsest ideest, kuid selle taga olevatel inimestel eesotsas tegevjuhi Martin Kuschega on sõna otseses mõttes aastakümnete pikkune kogemus sukeldumisvarustuse tootmises, kuna nad on varem olnud seotud mitme olemasoleva suurtegijaga. . Nii et seal on kindel pärand, kuid samavõrra toovad nad sukeldumisturule värske väljavaate ning on pühendunud kaubamärgi ja toodete loomisele, mis on esteetiliselt meeldivad, funktsionaalsed ja vastupidavad, kuid samas ka jätkusuutlikud ja keskkonnasõbralikud.

DynamicNordi peakorter asub Baieri linnas Bruckmuhlis, Rosenheimi lähedal Saksamaa lõunaosas. Lisaks juhtkonnale asuvad selles teadus- ja arendustegevuse, turunduse, müügi- ja logistikaosakonnad ning kõik haldusüksused ning oma terviklik teeninduskeskus.

DynamicNord pakub täielikku valikut sukeldumisvarustust

Üldiselt on Saksa tooteid nende koostekvaliteedi, leidlikkuse ja stiili eest kiidetud juba aastaid – vaadake vaid mootorsõidukibrände, nagu Mercedes Benz, Audi ja BMW, mis on oma maine sellele kuvandile rajanud – ja DynamicNord kasutab seda kõike. oma riigis projekteeritud ja konstrueeritud sukeldumisvarustusest.

Saksa teadus- ja arendusmeeskond arendab tooteid, mis põhinevad sukeldujate vajaduste ja soovide sügaval mõistmisel, lähtudes missioonist „Innovatsioon – Usaldusväärsus – Funktsionaalsus” – st iga uuendus peab olema usaldusväärne ja selleks, et olla usaldusväärne, peab see olema funktsionaalne.

As mentioned earlier, DynamicNord came to market with a complete line-up of products, from regulaatorid, sukeldumisarvutid, BCDs, wetsuits, rash guards, maskid, snorkels and fins to drysuits, kotid, dive watches, and other accessories. The company also offers a complete technical diving and freediving/spearfishing line, as well as a swimwear series.

DynamicNord pakub tootevalikus mitut värvivalikut

DynamicNordis töötab kogu meeskond iga päev selle nimel, et vähendada keskkonnamõju kõigis tootmisprotsessides ja kogu toote eluea jooksul.

Tooraine, tootmismeetodid ja asukohad valitakse väga hoolikalt. Oma tarnijate valikul pöörab meeskond tähelepanu täisautomaatikale, mille tulemuseks on väiksem elektri- ja veekulu ning 80% kõikidest toodetest toodetakse Euroopas.

DynamicNord offers various buoyancy options, from jope-style BCDs to wings

DynamicNord already recycles all plastic and glass parts of its maskid, the inserts of the fin foot pocket are made from PP and TPR waste, and the suspension hooks are made from PC waste.

Ettevõte toetab ka arvukaid keskkonnakaitseorganisatsioone, nagu ElasmOcean ja CRAM, samuti keskkonnakaitseprojekte, mida juhib Kataloonia sukeldumisföderatsioon.

NB: DynamicNordi meeskond esitleb kogu oma valikut GO sukeldumishow märtsil 1 toimuval NAEC Stoneleigh'l.