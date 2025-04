HEAD näib olevat valmis Aqualungi ostma

Arvatakse, et läbirääkimised HEAD Groupi üle Aqualung Groupi ostmiseks varahaldusettevõttelt Barings on lõppemas.

USA-Austria HEAD omab paljude teiste sporditarvete kaubamärkide hulgas sukeldumisvarustuse tootjaid Mares ja rEVO ning koolitusagentuuri SSI.

Arvatakse, et Aqualungi tegevjuht Michel Abaza ja tema meeskond võõrustasid sel nädalal Lõuna-Prantsusmaal asuvas Sophia Antipolise baasis HEADi ja Maresi juhtkonda ning on tööstusharu allikate sõnul põhimõttelises lepingus kokku leppinud.

Väidetavalt oli Aqualung jätkuvalt hädas rahavoo probleemidega, mis mõjutasid tarnijatele tehtavaid makseid ning piirasid toodete ja osade kättesaadavust klientidele.

Olukord on avaldanud survet töötajatele, kes väidavad, et Montagu ja Baringsi järjestikused ülevõtmised viimase üheksa aasta jooksul ei ole andnud rahasüste, mida peeti vajalikuks raskustes oleva ettevõtte kasvamiseks.

"Oleme olnud hädas väga pikka aega ja HEAD suudab palju neid probleeme lahendada," rääkis Aqualungi töötaja. Divernet. „Oleme põnevil, et HEAD-iga on meil raha, et laoseisu hankida.

"Eelmisel nädalal pidime oma klientidele ütlema, et me ei saa neid tarnida paljude asjadega, kuna meil pole raha tarnijatele maksta. Paljud kliendid on selle peale üsna vihased, nii et loodetavasti see nüüd peatub ja saame oma kliente tagasi kaitsta."

Ettevõtte päritolu

Aqualung on vanim akvalangiga seotud tootmisnimi, mis peegeldab murrangulist veealust hingamisseadet, mille töötasid välja prantsuse sukeldujad Jacques-Yves Cousteau ja Emile Gagnan 1940. aastatel. HEADi enda arendus põhines uuenduslikul metallist komposiitmaterjalist suusadisainil, millega ta kerkis 1950. aastal välja talispordivarustuse ettevõttena.

Erakapitaliettevõte Montagu ostis 2016. aastal Air Liquide'ilt Aqualungi ja Baringsist sai osa laenugruppi, mis loodi võlgadest koormatud tootjale rahalise toetuse pakkumiseks.

Kuid 2022. aastaks oli Prantsuse kohus andnud Aqualungile tähtaja oma jätkuvate tegevus- ja finantsraskuste lahendamiseks. Barings võttis omandiõiguse 2023. aasta lõpu poole, nagu on teatatud Divernet, mis lubab "märkimisväärset kapitali arengut", et võimaldada ettevõtte ambitsioonikat Horisont 2027 laienemisprojekti.

Selle sõnul annaks see müügile uue tõuke, kuid olukorda ei aidanud kaasa Covidi pandeemia järgselt üldise sukeldumisvarustuse turu ebaühtlane taastumine.

tulevikuplaanid

Eelmisel aastal sulges Aqualung oma California ja Hawaii rajatised, viis oma USA turustuskontori idarannikule, sulges Itaalia Technisubi rajatise ja heitis oma USA sukeldujad ja Stohlquisti kaubamärgid. Laialdaselt eeldati, et Barings hakkab oma investeeringuid ettevõtte müügiga tagasi teenima.

Ei ole veel teada, kas Aqualung, selle tütarettevõtte kaubamärgid Apeks, ujumisriiete käsivars Aquasphere ja selle sõjaväe- ja kutseosakond jätkavad iseseisvalt või nende suhtes kohaldatakse HEAD-i raames ümberstruktureerimisprogrammi. Kaks rühma pole veel lisateabe nõudele vastanud, kuid peagi on oodata ametlikku teadaannet tehingust.

Samuti Divernetis: Barings kavatseb omandada Aqualung Groupi, Müüa US Diversi viimane samm Aqualungi uuenduses, APEKS DSX: ideaalne kaaslane tehnilistele sukeldujatele