Väljalülitamine: Light & Motion sulgub

at 9: 54 am

USA sukeldumisvalgustite tootja Light & Motion lõpetab oma tegevuse pärast 35 aastat tegutsemist, viidates selle otsusele kaasa aidanud paljude tegurite hulgas poliitikale.

"Oleme tarninud hämmastavaid tooteid ja nautinud uuendusi, et lahendada klientide probleeme USA-s toodete valmistamisel," ütles tegevjuht Daniel Emerson sulgemisest teatades. "USA tootjaks olemise väljakutsed on märkimisväärsed ja poliitilised tuuled on kõnedest hoolimata olnud USA tootmise vastu, mis jätkab langust."

Ettevõte valmistas jalgratta-, foto- ja video- ning sukeldumistulesid. "Me kujundasime oma tuled nii, et need saaksid neid aastaid kasutada," ütles Emerson. "Me ei saa teenust pakkuda, kuid mõned meie edasimüüjad suudavad tulesid parandada, sealhulgas Tagasihajumine. "

. ettevõte asus California rannikul Marinas, projekteerides, arendades, turustades ja toetades oma tooteid endises helikopterite remondi- ja teeninduskeskuses.

