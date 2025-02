Märgülikonna pesu neopreeni värskendamiseks

Soolane vesi lagundab aeglaselt märgülikonnad, kuivülikonnad ja ujumisriided, pleekib värvid, vähendab materjali vastupidavust ning tekitab hallituse ja hallituse lõhna. Nagu sukeldujad teavad, pole ka meri ainus oht neopreenist lõhnale.

Suurbritannias asuv järelhoolduslahenduste tootja Grangers ütleb, et on loonud keskkonnasõbraliku lahenduse Wetsuit Wash, et eemaldada neopreenipõhistelt ja sarnastelt esemetelt plekid ja lõhnad ning hoida need värskena ja vastupidavana.

Pärast korgitäie Wetsuit Washi valamist 8-10 liitrisse vette leotatakse eset 30 minutit, seejärel loputatakse ja lastakse kuivada.

Grangers ütleb, et Wetsuit Wash on bluesign-kinnitatud, mis viitab standardile, mis valmistoote testimisele keskendumise asemel analüüsib iga elementi alates toorainest kuni keemiliste komponentideni enne tootmise algust. "See akrediteering tähendab, et võite olla kindel, et Grangeri tooted on puhtamad, ohutumad ja keskkonnasõbralikumad," ütleb tootja.

Grangersi sõnul on selle konteinerid valmistatud 100% ringlussevõetud ühekordselt kasutatavatest materjalidest, nagu näiteks plastist joogipudelid, mida tavaliselt prügilatesse visatakse, ja väidetavalt kulub nende tootmiseks 60% vähem energiat.

Grangers, mis on tegutsenud alates 1937. aastast, ütleb, et on hiljuti sõlminud kolmeaastase partnerluse Royal National Lifeboat Institutioniga (RNLI), et pakkuda oma komplekti kaitset iga ilmaga päästepaatide meeskondadele.

Grangeri oma Wetsuit Washi hind on 9.95 naela 500 ml pudeli eest.

