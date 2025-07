10 parimat sukeldumiskompuutrit alla 500 naela/650 dollari 2025. aastal

at 11: 48 am

Sukeldumisarvutid on arenenud ekstravagantselt hinnalistest ja kohmakatest seadeldistest elegantseteks ja intelligentseteks kaaslasteks, mis annavad veealuse ohutuse ja mugavuse uue tähenduse. 1980. aastatel loodud varased mudelid olid sageli ebausaldusväärsed ja ebatäpsed ning lisaks üsna suured. Nüüd aga aastasse 2025 ja tänapäeva... sukeldumisarvutid edastama reaalajas sügavust, dekonservatsiooni staatust, tõusukiirust ja gaasisegu infot vähemalt! Asjad lähevad sealt edasi ainult keerulisemaks ja põnevamaks ning kõik see toimub kompaktsetel randmeekraanidel... mõnikord täies tehnikolorilises hiilguses.

Tasub rõhutada, et see nimekiri parimatest sukeldumisarvutid Alla 500 naela hind asetab meid harrastussukeldumise turu teravamasse otsa. Enamikul tootjatel on selle hinnaga saadaval mitu mudelit ja seetõttu oleme püüdnud katta kõik vajadused ja valida parima nende erialadelt. Kõik... sukeldumisarvutid Selles nimekirjas olevad tooted on hinna poolest alla 500 naela/650 dollari, seega ei pea te meelerahu nimel pankrotti minema. Ja kuigi saate kindlasti meelerahu, kui palju väärtust oma raha eest saate?

Suunto Zoop Novo – 235 £ / 300 $

Suunto Zoop Novo on klassikaline algtaseme nutikell. sukeldumisarvuti mis pälvib jätkuvalt kiidusõnu oma töökindluse ja kasutusmugavuse eest. Erksa taustvalgustusega ekraani ja ühe nupuga liidesega sobib see ideaalselt algajatele sukeldujatele või lihtsaks varukoopiaks edasijõudnutele. Seade toetab kuni 50% nitroksi segusid, sisaldab kasutaja poolt vahetatavat akut ja suudab mällu salvestada kuni 140 sukeldumist.

Suunto Zoop Novo Sukeldumisarvuti

Kuigi sellel puudub õhuintegratsioon ja Bluetooth-ühenduvus, pakub see kaljukindlat töökindlust ja otsekohest dekompressiooni jälgimist. Samuti on sellel selge visuaalne ja kuuldav tõusukiiruse indikaator, mis on dekompressioonihaiguse riski minimeerimise võtmeks. Üks omadus, mida harrastussukeldujad sageli eiravad, on selle mõõturirežiim. See teeb Zoop Novo sobivaks põhjataimeriks tehnikasukeldujatele.

Kui otsite lihtsat ja kuulikindlat seadet ilma pankrotti minemata, jääb Zoop Novo 2025. aastal tippkonkurendiks.

Plusse:

Kasutajasõbralik ja kuulikindel

Suurepärane algtaseme hind

Nitroksi ja gabariitrežiimid

Miinused:

Bluetoothi ega õhuintegratsiooni pole

Mahukas võrreldes kellastiilis arvutid!

Tormilind – 500 naela / 575 dollarit

Olgu, see on küll hinnaklassi ülemises otsas, aga Peregrine on suure jõudlusega, täisvärviline... sukeldumisarvuti See on loodud peamiselt harrastussukeldujatele, kes ihkavad selgust, võimsust ja tehnoloogiamaailma. Sellel on ere 2.2-tolline värviline LCD-ekraan, vibratsioonihoiatused, juhtmevaba laadimine ja mitu kohandatavat kuvarežiimi. See on intuitiivne, kuid samas täis Shearwaterilt oodatavat profitaseme DNA-d.

Shearwater Peregrine Sukeldumisarvuti

See töötab Bühlmann ZHL-16C algoritmil gradientfaktoritega, mis võimaldab täiustatud konservatiivset häälestamist, mis on selle hinna juures haruldus. Toetatud on õhk ja nitroksi kuni 100% ulatuses, samuti kolme gaasiga nitroksi režiim. See ei ole algajatele mõeldud. sukeldumisarvuti, aga see on ideaalne kõigile, kes soovivad tutvuda algtaseme tehnoloogiaga ilma üle kulutamata. Sukeldumisi logitakse Shearwater Cloudi kaudu Bluetoothi kaudu. Kompassi ega õhuintegratsiooni pole, aga enamiku mitte-tehnika sukeldujate jaoks on see vastuvõetav tehingu.

Plusse:

Suurepärane ekraan ja intuitiivne liides

Laetav ja Bluetooth-toega

Tehnikaklassi algoritm meelelahutuslikuks kasutamiseks

Miinused:

Kompassi ega õhuintegratsiooni pole

Meelelahutuslikuks kasutamiseks üsna mahukas

Garmin Descent G1/G1 Solar – 399 £ / 549 $ või 499 £ / 649 $

Nutikell, mis töötab kuuvalguses nagu sukeldumisarvuti, või on see vastupidi? Descent G1 valikud koondavad GPS-i, sukeldumislogi ja mitme spordiala funktsioonid ühte vastupidavasse pakendisse. Tegevuseks loodud... Garmin Descent G1 jälgib sügavust, aega, dekopeerimise staatust ja pinnaloleku intervalle ning lisaks on see ka teie igapäevane aktiivsusmonitor.

Garmin Korralik G1 Sukeldumisarvuti

Mõlemad mudelid toetavad õhu-, nitroksi-, manomeetri-, apnoe- ja CCR-režiime. Aku tööiga sukeldumisrežiimis ulatub tavalise G25 puhul üle 1 tunnini ja seda saab Solar-mudelile uuendades oluliselt pikendada. Ekraan on lihtne mustvalge ja mitte kõigile meelepärane, kuid kui olete piisavalt vana, et hinnata „retro Casio“ välimust, saate sukeldumise ajal boonuseks ka „suurte numbrite režiimi“. Kuigi Descent G1 navigeerimine pole alati kõige lihtsam, on selle mitmekülgsus alla 500 naela eest võrratu.

Plusse:

Fitnessi, sukeldumise ja nutikella kombinatsioon

GPS- ja Bluetooth-ühenduvus

Suurepärane reisimiseks ja pinnase jälgimiseks

Miinused:

Väike, mustvalge ekraan

Õhu integreerimine puudub

Suunto D5 – 455 naela / 649 dollarit

Teine käekell sukeldumisarvutiSuunto D5 hägustab piiri elustiili aksessuaari ja tõsise sukeldumisvahendi vahel. Täisvärviline ekraan on terav, päikesevalguses loetav ja kohandatav. Vee all toetab D5 õhu-, nitroksi-, mõõturi- ja vabasukeldumise režiime, sealhulgas võimalust sukeldumise ajal gaaside vahel vahetada. Pärast sukeldumist sünkroonib see Suunto rakenduse kaudu teie telefoniga juhtmevabalt ja salvestab asukoha (kuigi tuleb märkida, et rakendus salvestab telefoni asukoha, mitte D5 asukohta).

Suunto G5 Sukeldumisarvuti

Kuigi õhu integreerimine on saatja kaudu valikuline (müügil eraldi), maandub see ilma selleta mugavalt ja eelarve piires. Laetav aku kestab ühe laadimisega kuus kuni 12 sukeldumist. Elegantne disain tähendab, et saate seda pärast sukeldumist õhtusöögile kaasa võtta.

Plusse:

Täisvärviline käekella kuju

Rakenduste sünkroonimine ja laetav

Stiilne ja reisisõbralik

Miinused:

Saatja lisab õhuintegratsiooni maksumuse peaaegu kahekordseks

Lühem aku tööiga kui lihtsamatel mudelitel

Oceanic Veo 4.0 – 360 £ / 380 $

Veo 4.0 ühendab endas elegantse esteetika ja tõsise aju. Sellel on kõrge kontrastsusega ekraan ja Bluetoothi sünkroonimine ning see toetab kahte algoritmi – DSAT ja Pelagic Z+ –, mis võimaldavad teil profiile oma sukeldumiskaaslase või instruktoriga sobitada. Kaks gaasisegu kuni 100% hapnikuga muudavad selle ideaalseks nitroksisukeldujatele ja isegi leebemate elektriliste sukeldumismeetoditega sukeldujatele.

Ookeani VEO 4

Püsivara saab logida ja uuendada DiverLog+ rakenduse kaudu ning kasutaja poolt vahetatav aku peab vastu 200–300 sukeldumist. Kuigi see sukeldumisarvuti Kuigi see ei paku õhuintegratsiooni ega kompassi, on see uskumatult paindlik mitmetasemeliste sukeldujate jaoks.

Plusse:

Kahe algoritmi paindlikkus

Rakenduste tugi ja gaasi vahetamine

Õhuke, sobib spetsiaalselt randmele kinnitamiseks arvuti

Miinused:

Õhuintegratsiooni või kompassi pole

Liidese õppimine võtab hetke

Cressi Leonardo 2.0 – 210 £ / 260 $

Lihtne, taskukohane ja tõhus. Cressi Leonardo on ideaalne sukeldumisarvuti Sukeldujatele, kes hindavad praktilisust kellade ja vilede asemel. Servast servani segmenteeritud LCD-ekraan on selge ja loetav ning taustvalgustusega. Vee all toetab Leonardo õhu-, nitroksi- (kuni 50%) ja gabariitrežiimi ning võimaldab ka valikulist süvapeatust täiendava konservatiivsuse tagamiseks.

Cressi Leonardo 2 Sukeldumisarvuti

Cressi kasutab modifitseeritud RGBM algoritmi, mida saab kohandada vastavalt „ohutustegurile“. Sellel on ka selged visuaalsed ja kuuldavad alarmid. Nagu enamiku algtaseme seadmete puhul sukeldumisarvutid Tänapäeval on Leonardol ühe nupuga liides ja arusaadav sukeldumislogi. Bluetoothi, GPS-i ega kompassi pole, aga seda ei tohiks selle hinnaklassi puhul oodata. See arvuti lihtsalt suurepärane vastupidavuse ja hõlpsasti kasutatava tööhobusena nii algajatele sukeldujatele kui ka varuseadmena.

Plusse:

Uskumatult lihtne liides

Suurepärane ekraani selgus

Suurepärane hind

Miinused:

Traadita funktsioone pole

Piiratud funktsioonide komplekt

Aqualung i330R – 308 naela / 399 dollarit

i330R pakub oma hinnaklassis üht parimat ekraani: eredat, täisvärvilist TFT-ekraani, mis püsib nähtav igas olukorras. Vees toetab see nelja režiimi: õhk, nitrox, gabariit ja vabalt sukeldumine. Sukeldumise ajal saab vahetada ka kuni kolme gaasisegu vahel. i330R on USB kaudu laetav ja pakub Bluetoothi sünkroonimist Aqualungi DiverLog+ rakendusega.

Aqualung i330R Sukeldumisarvuti

Vastupidava ja praktilise konstruktsiooniga on see lemmik külma vee ja öisukeldujate seas, kes hindavad selget vaadet. Sellel pole õhuintegratsiooni ega digitaalne kompass, aga sellel on rohkem funktsioone kui paljudel konkurentidel. Sellel on ka meie arvates parim kohe karbist võttes saadaval olev rihm nimekirjas, millest ei räägita piisavalt!

Plusse:

Terav, täisvärviline ekraan

Laetav ja Bluetooth-toega

Mitme gaasiga ühilduv

Miinused:

Kompassi ega õhuintegratsiooni pole

Vähem elegantne kui käekella stiilis disain

Mares Puck 4 – 240 £ / 350 $

Mares Puck 4 on armastatud Puck-seeria uusim edasiarendus, säilitades ühe nupuga juhtimise lihtsuse, kuid lisades elegantse ja kontrastse punktmaatriksekraani ning moderniseeritud sisemise tehnoloogia. Puck 4 toetab õhu-, nitroksi- (kuni 99%) ja mõõturirežiime, lisaks sügava peatuse võimalus ja mitme gaasi vahetamine.

Mares Puck 4 Sukeldumisarvuti

Puck 4 puhul on uus Bluetooth-ühenduvus, mis võimaldab sukeldumisi Marese rakenduse kaudu sünkroonida, nii et enam pole vaja kaablitega jännata. Paigutus on puhas, hõlpsasti loetav isegi hämaras ja loodud kestma. Kasutaja poolt vahetataval akul on ka kindel 100 sukeldumise tööiga. Ja kuigi see pole moeavaldus, on see kindel, funktsionaalne ja usaldusväärne sukeldumisvahend, mida selles hinnaklassis on raske ületada.

Plussid:

Bluetoothi sukeldumislogi sünkroonimine

Pikk aku tööiga (kasutaja poolt vahetatav)

Lihtne, vastupidav ja tõhus

Miinused:

Õhuintegratsiooni või kompassi pole

Mitte kõige ilusam kogu seltskonnast

SEAC ekraan – 265 naela / 335 dollarit

SEAC ekraan on moodsa välimusega ja lihtne kasutada. sukeldumisarvuti See on loodud loetavust ja lihtsust silmas pidades. Selle lai ristkülikukujuline LCD-ekraan pakub kontrastset paigutust, mis muudab sukeldumisandmete kiire ülevaate lihtsaks. See on ka taustvalgustusega, mis on abiks halva nähtavuse või öise sukeldumise korral. Boonusena on see värskendavalt moodne välimus. arvutiKui olete vette jõudnud, toetab ekraan õhu-, nitroksi- (kuni 99%) ja mõõturirežiimi ning sisaldab visuaalseid ja kuuldavaid alarme sügavuse, tõusukiiruse ja dekompressioonipeatuste kohta.

Õhuintegratsiooni ega Bluetoothi siit ei leia, aga vahetatav aku on tore lisa ja lubab keskmisel sukeldujal kuni kolmeaastast kasutusaega. Liides on juhitav kahe esiküljel asuva nupuga, mis pakub hõlpsat juhtimist isegi paksude kinnaste kandmisel külmas vees.

Plusse:

Suur ja üliselge ekraan

Hästi disainitud külma vee sukeldujatele

Lihtsalt kasutatav liides

Miinused:

Rakendust ega traadita ühendust pole

Spetsiaalne USB-kaabel ei kuulu komplekti

Scubapro Aladin A2 – 400 £ / 480 $

Scubapro Aladin A2 on loodud sukeldujatele, kes soovivad kompaktset võimsust, pakkudes tõhusaid funktsioone sujuvas käekella formaadis. See toetab sukeldumis-, mõõte-, apnoe-, trimix-, külgkinnitus- ja CCR-funktsioone, muutes selle uskumatult mitmekülgseks. Täispunktmaatriks-ekraan on terav ja selge ning kasutajaliides on paigutusega tutvudes intuitiivne.

Scubapro Aladin A2 Sukeldumisarvuti

See sisaldab 3D kaldekompensatsiooni digitaalne kompass, mis on selles hinnaklassis haruldane, ja kuigi õhuga integreerimine on võimalik, nõuab see valikulist saatjat. Integreerimisest rääkides ühildub see ka Scubapro HRM-vööga, et lugeda pulssi ja nahatemperatuuri. A2-l on ka Bluetooth-ühendus, mis hõlbustab sünkroonimist Scubapro LogTRAK rakendusega. Tehnilised sukeldujad võivad soovida rohkem kohandamisvõimalusi, kuid tõsiste harrastus- ja spordisukeldujate jaoks on Aladin A2 ideaalne valik.

Plusse:

Sisseehitatud kompass ja Bluetooth-ühendus

Mitu sukeldumis- ja vabasukeldumisrežiimi

Elegantne ja kompaktne käekella kuju

Miinused:

Täiendava integreerimise jaoks on vaja mitut saatjat

Järsem õppimiskõver uutele kasutajatele

Kokkuvõte – silmapaistvad valikud

Parim üldine SukeldumisarvutiScubapro Aladin A2 – täis sukeldumisfunktsioone kindla eelarve piires

Parim hind SukeldumisarvutiMares Puck Pro – vastupidav, lihtne ja õpilaseks valmis

parim Sukeldumisarvuti kogenud sukeldujaleShearwater Peregrine – täisvärviline, hästi paigutatud ekraan ja tehniliselt selge pilt

Parim krossover Sukeldumisarvuti: Garmin Descent G1/G1 Solar – nutikella kohtumine sukeldumisarvuti, tõeline igapäevane rõivas kindla sukeldumisfunktsionaalsusega

Lõppsõna sukeldumiskompuutrite kohta

Sinu sukeldumisarvuti peaksid kajastama teie sukeldumisstiili, mitte ainult teie eelarvet. Olenemata sellest, kas soovite lihtsat ja usaldusväärset valikut, moodsat tehnoloogiat kõigi kellade ja viledega või ristseadet, mida saate iga päev kanda, pakuvad ülaltoodud kümme mudelit usaldusväärset ohutust ja funktsionaalsust ilma 500 naela ületamata.

Muidugi, sukeldumisarvutid ei kontrolli sukeldumist sinu eest, nad lihtsalt annavad sulle fakte. Isegi harrastussukeldujana on need tööriistaks ja seetõttu peaksid sa juba mõistma rõhu, ujuvuse ja dekompressiooni põhitõdesid, et neist maksimumi võtta. Kui oled juhiste põhitõed omandanud, saad oma nitroksi segu sisse lülitada, sukelduda riffidele või uidata vrakkide ümber enesekindlalt ja oma... sukeldumisarvuti teeb jälgimise teie eest ära.

Ja pidage meeles… kui te pole õppinud seda kasutama, siis teie sukeldumisarvuti pole tegelikult üldse kasu, eriti kui mängu tulevad need informatiivsed alarmid ja vilkuvad numbrid. Lugege alati kasutusjuhendit ja värskendage seda kiiresti, kui te pole seda mõnda aega kasutanud.

KKK – sukeldumiskompuutri ostmine alla 500 naela

1. Kas mul on vaja Bluetoothi oma? sukeldumisarvuti Või on USB-ga kõik korras?

Bluetooth pakub telefonidega juhtmevaba sünkroonimist, mis on ülimugav. Kuid ka USB-sünkroonimine töötab hästi ja säästab peaaegu alati kulusid.

2. Kas õhuga integreerimine on seda väärt?

Ballooniga ühendamine annab reaalajas gaasirõhu, mis on eriti hea tehniliste sukeldumiste jaoks. Kuid harrastussukeldujatele on konsoolil olev SPG üldiselt enam kui piisav.

3. Kui oluline on algoritmi tüüp (nt Bühlmann vs DSAT)?

Miljoni dollari küsimus. Konservatiivsed mudelid (nagu DSAT) kalduvad ohutuse poole, st lühemad sukeldumisajad ja vähem sügavuti sukeldumise aeg korduvatel sukeldumistel. Bühlmanni-põhised ja kohandatavad algoritmid (Buhlmann GF) pakuvad tavaliselt pikemaid sukeldumisaegu baasis ja võimaldavad teil konservatiivsust sealt edasi reguleerida. Valik sõltub tegelikult sellest, kui liberaalselt või ettevaatlikult teile meeldib sukelduda ja millist kontrolli taset te oma sukeldujalt soovite. sukeldumisarvuti.