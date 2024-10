Müüa 3 Rolexi koos Giddingsi / Cousteau linkidega

Kaks Rolex Submarineri käekella, mis kuuluvad praegu allveeoperaatorile ja -produtsendile Al Giddingsile ning saatsid teda 12-l tema 17-st laskumisest Titaanlik, minge lähinädalatel haamri alla – nagu teeb ka teine ​​Cousteau perekonda kuulunud Submariner.

Sotheby's New York kavatseb Giddingsi allveelaevad müüa detsembri alguses ja nende erakordse "veealuse kokkupuute rekordi" tõttu arvab oksjonimaja, et need on "võib-olla kõige autentsemad tööriistakellad, mis oksjonile ilmuvad".

40-aastase karjääri jooksul sai nüüd 87-aastane Giddings neljakordse Emmy auhinna võitjaks ja jäädvustas palju ikoonilisi veealuseid pilte, sealhulgas unustamatu kaadri Titaanlik's vibu.

Tema 1680. aasta "punane" allveelaev, mis pärineb umbes 1976. aastast, on 40 mm roostevabast terasest 1570 kaliibriga automaatkell, millel on must sihverplaat ja keeratava korpuse tagaküljel graveeritud "Al Giddings". Selle sügavus on 200 m.

Al Giddingsi punane allveelaev (Sotheby's)

USA sukelduja oli tuntud oma uuenduslike kaamerate, valgustuse ja optiliste süsteemide väljatöötamise poolest, töötades koos National Geographicu, BBC ja ookeaniuurijatega, nagu Titaanlik avastaja Robert Ballard. Suurte Hollywoodi stuudiote nõudlus tähendas, et teda seostati ka James Bondi filmidega, sealhulgas For Your Eyes Only ja Never Say Never Again ja James Cameroni lavastatud klassikud nagu Sügavus, sügavus ja Titaanlik.

Seistes 1986. aastal Titanicule sukeldunud Alvini allveealusel (Sotheby's)

Giddings missioonil Titanicul, seljas Rolex Red Submariner (Sotheby's) Helikopterist filmimine (Sotheby's)

Sotheby's ütleb, et Giddingsi fotodel on näha, et ta kannab kella „võttel koos Sean Connery ja Kim Bassingeriga, õpetab James Cameronile, kuidas vee all suhelda, ronib välja ALVINist, allveelaevast, mida avastas Titaanlikja kopterite kaamera käes rippumas.

See oli ka IMAXi dokumentaalfilmi filmimise ajal tema randmel Titanic: Sügavuse aare aastal 1992, mis viis tema koostööni Cameroniga.

"Sobiv sukeldumiskell oli vajalik ja see kell toimis veatult kõigi nende aastate jooksul,“ ütles Giddings, „nii vee all erineva rõhuga keskkondades kui ka erinevatel sukelaevadel: Titaanlik, peal Andrea Doria, Truki laguuni, Bikini atolli, põhjapooluse, Antarktika laevavrakid. Konkurentsi tõesti ei olnud; see oli lihtsalt parim."

Kuldne Rolex

Al Giddingsi kuldne Rolex Submariner umbes aastast 1984 (Sotheby's)

Teine müügiks pakutav Giddingsi ajanäitaja on 1680/8 "Nipple Dial" Submariner, 18-karaadine kollakaskuldne Rolex koos sobiva käevõruga umbes aastast 1984, mis on ekraanil näha Titaanlik.

Rolexis töötanud sukelduja T Walker Lloyd oli Giddingsi sõber ja küsis temalt, kas bränd võib kasutada mõnda tema fotot dr Sylvia Earle'ist reklaamikampaanias, kui temast sai Rolexi suursaadik. Giddings oli merebioloogi ja okeanograafi tööd dokumenteerinud mitu aastat.

Kui Lloyd hiljem Giddingsilt küsis, mida Rolex talle piltide eest võlgneb, vastas ta, et toetab Earle'i ja tema tööd hea meelega. "Möödus umbes kuu ja postiga tuli kast, millel oli lihtsalt kirjas: "Naudi, T Walker Lloyd"," ütles Giddings. "Ja see oli see kuldne Rolex. Ma olin šokis. Ma arvan, et sel ajal olid need 10,000 XNUMX dollarit!

Giddings kandis kella mõõdukalt, kuid 1997. aastal, töötades samal ajal veealuse fotograafia kaasprodutsendi ja režissöörina. Titaanlik, kohustas ta seda, kui Cameron tundis, et kuldne Rolex näeb näitleja Bill Paxtoni randmel sobiv välja sukeldumisrežissööri Brock Lovetti rollis.

Kuu aega hiljem hakkas Giddings mõtlema, mis tema kellaga juhtus, ja helistas Cameroni kontorisse. "Ja nädal või kaks hiljem tuli see posti teel Foxi tänukirjaga," ütles ta.

Neid kahte kella müüakse koos valiku allkirjastatud mälestusesemetega, sealhulgas filmiplakatid, Titaanlik, DVD ja raamat. Red Submariner on hinnanguliselt 20,000 40,000–15,400 30,800 USA dollarit (30,000 60,000–23,000 45,900 naela) ja kuldse Rolexi hind 6 XNUMX–XNUMX XNUMX (XNUMX XNUMX–XNUMX XNUMX naela). Need kaks lähevad XNUMX. detsembril Sotheby'sis haamri alla.Tähtsad kellad” müük.

Cousteau allveelaev

See Rolexi allveelaev kuulus kunagi Philippe Cousteau'le (Dallase oksjonigalerii)

Enne Giddingsi kellade müügile tulekut näib, et teisel pool USA-d Texases tekitab huvi ka 1665. aastast pärit 1969. aasta Rolex Sea-Dweller Submariner, mis kuulus Jacques Cousteau kadunud pojale Philippe Cousteaule. Seda mitte ainult sellepärast, et omanik oli omaette kuulus sukelduja, vaid ka seetõttu, et tema isal oli allveelaeva projekteerimisel käsi.

Philippe Cousteau oli sarnaselt Giddingsile oma paljude muude saavutuste hulgas ka filmioperaator ja spetsialiseerunud keskkonnaküsimustele. Ta suri 1979. aastal 38-aastaselt, kui tema lendav paat Portugalis Tejo jõkke kukkus.

Philippe Cousteau (Earth Echo International)

610 m reitinguga käekell kuulus algselt Cousteau'le ja alates 1973. aastast on see praeguse omaniku valduses, kes sai selle kingituseks, et tähistada sügavat sukeldumist Vahemeres.

Seda tuntakse kui "topeltpunase joonega" mudelit roosa tooni tõttu, mis tuleneb asjaolust, et varasemaid mudeleid ei trükitud valge taustaga. Alles hiljem trükiti need topelttrükki, et punane silma paistaks. Ka seda, et tegemist on varase mudeliga, on kellal väike heeliumivabastusklapp.

Dallase oksjonigalerii on 50,000. novembril müügile jõudval ajanäitajale määranud hinnanguliselt 75,000 38,500–57,400 12 USA dollarit (2014 183,750–XNUMX XNUMX naela). XNUMX. aastal müüdi Philippe Cousteau’le kuulunud Rolex Sea-Dweller New Yorgis XNUMX XNUMX dollari eest.

