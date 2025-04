Õhuline uustulnuk on seni kergeim sukeldumiskell

at 9: 50 am

Kergeim mehaaniline sukeldumiskell, mis eales tehtud – nii väidab sõltumatu Šveitsi kellatootja Ulysse Nardin (UN) oma uue 200m Diver [AIR] läbipaistva mudeli kohta.

Sukeldujate ajanäitajad kipuvad olema kohmakamad kui kleitkellad ja vähesed akvalangistid kaotavad une iga sellise instrumendi raskuse tõttu, mida nad võivad vee alla võtta, kuid ÜRO tehnoloogiline saavutus pakub kõneainet – ehkki sellisel, mille hind on 33,000 XNUMX naela.

UN Diveri kollektsiooni uusim täiendus ületab „üle ootuste ja isegi arvatust võimalikuks”, ütleb ettevõte, lisades, et uus kell esindab kombinatsiooni „kõrgest kellaajast, kõrgtehnoloogiast ja suurest jõudlusest”.

Ulysse Nardin valmistas oma esimese veekindla instrumendi juba 1893. aastal, esimese sukeldumiskella 1964. aastal ja 2001. aastal tuli välja Aqua Perpetual, ainus 200 m veekindel kell, millel on püsikalender. Kakskümmend aastat hiljem tutvustas see Diver X Skeletoni ja just sellel mudelil põhines see uus versioon, mis väidetavalt on poole võrra tugevam, kuid elegantsem ja kergem.

Grammide maha raseerimine

Kui ÜRO 44. aasta 2019 mm sukelduja kaalus 120.5 g ja Diver X Skeleton 106 g, siis Diver [AIR] kaalub suletaoliselt 52 g – või ilma rihmata 46 g.

Sellel on uus UN-374 kaliiber, mis kasutab vähem materjali kui Diver X Skeleton. Selle konstruktsioon põhineb õhukestel õõnessildadel, mida kasutatakse painde- ja kõveruskindlate kolmnurkade moodustamiseks, kuid väidetavalt on massi vähenemine muutnud konstruktsiooni vastupidavamaks. Uuel kaliibril on kopsakas 90-tunnine jõuvaru.

Ülikerge oranžide ja valgete rihmadega Ulysse Nardin Diver [AIR]

5 protsenti kellas olevast ruumist koosneb nüüd õhust, mis ümbritseb liikumist, mis väidetavalt suudab vastu pidada XNUMX kg löögile. Automaatse kerimismehhanismi ohverdamisel oleks võinud kaotada veelgi rohkem kaalu, kuid selle funktsiooni säilitamine oli ametlike sukeldumiskella standardite kohaselt nõutav.

Kellamehhanismid on tavaliselt valmistatud raskest messingist, kuna alumiinium on liiga pehme ja titaani, kuigi kerge ja vastupidav, peetakse tavaliselt liiga raskesti töödeldavaks, samuti on see töötlemise ajal tuleohtlik. ÜRO leidis võimaluse titaani kasutamiseks igal juhul.

See pakkus ka väga antimagnetilist räni pääset, komponenti, mis kontrollib ajastuse täpsust, ja antud juhul kaalub see väidetavalt poole vähem kui tavaline kaal.

upcycling

Uus modulaarne 44 mm korpus ühendab titaani süsinikkiuga, et veelgi kaalu säästa. Kuna süsinikkiud ei ole eriti veekindel, on liikumine ümbritsetud titaanist keskkorpusega. See titaan on 90% ulatuses taaskasutatud ja korpuse külgmised osad on valmistatud teisest kergest süsinikkiust komposiidist Nylo-Foil, mis on saadud taaskasutatud kalavõrkudest.

Helendav raami sisestus on valmistatud CarbonFoilist – taaskasutatud süsinikkiududest –, samas kui väljalaskeava on valmistatud ümbertöödeldud ränivahvlist.

Diveril [AIR] on kuplikujuline safiirklaas ja minimaalne sihverplaat, millel on mustad märgid ja valge Superluminova värviga kaetud osutid.

Ajamõõturit täiendavad kaks vahetatavat oranži ja valge rihma, mis on valmistatud elastsest kangast kriimustustega sulgemissüsteemiga. Kell maksab 33,420 XNUMX naela – selle kohta leiate lisateavet aadressilt Ulysse Nardin kohas.

Samuti Divernetis: AJAMASINAD: VIIMASED SUKKELMISKELLAD, MODERNNE, RETRO JA SÄIK: 7 UUT SUKKELMISKELLA, TEE VÄLJA VIIMASTE SUKKELMISKELLADEGA