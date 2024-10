Neljanda elemendi pelagiline käekell "läheb äärmustesse"

"Pelaagiline" on sõna, mida neljas element on varem kasutanud sukeldumissaabaste rea kohta, kuid nüüd on see oma esimese sukeldumiskella nimetamisel võtnud kasutusele selle avaookeani suuna.

Fourth Element Pelagic automaatkell mitte ainult "jäädvusta klassikaliste sukeldumiskellade olemust", vaid on "sobiv planeedi Maa kõige ekstreemsemates keskkondades", ütleb Ühendkuningriigi tootja.

500 m sügavusele mõeldud seade on projekteeritud Ühendkuningriigis ja see on valmistatud käsitsi Šveitsis. Selle toiteallikaks on 26 juveelist koosnev Šveitsi Sellita SW200 automaatne liikumine koos häkkimisfunktsiooniga (osuti seadistamise võimalus) ning seda on näha läbi purunemis- ja kriimustuskindla safiirkristallklaasist korpuse.

Pelagic kella läbipaistev tagakülg

Pelagicul on 44 x 14 mm harjatud roostevabast terasest korpus ja 120-klõpsuga ühesuunaline must keraamiline raam, mis aitab planeerida maksimaalseid sukeldumisaegu. Kell 9 on heeliumi evakuatsiooniklapp.

Kätel ja markeritel kasutatakse Šveitsi Super-LumiNova C3. Kellaga on valikus 22 mm silikoonist/kummist rihm või harjatud roostevabast terasest käevõru.

Disaini üksikasjade hulgas on rootorile ja rihma pandlale või käevõru klambrile graveeritud neljas element. Keerataval kroonil on ka ikoon, mis tähistab nelja elementi: maa, õhk, tuli ja vesi.

Külgvaade pelaagilisest merest

Pelagic käekell on pakendatud ainult ringlussevõetud materjalidest (taaskasutatud PET) ja FSC sertifikaadiga paberist ja kaartist, mis on kooskõlas tootja OceanPositive kohustusega.

Fourth Element Pelagic kella hind on 1,475 naela ja see on saadaval alates tänasest (1. oktoobrist). Lisateavet leiate aadressilt fourelement.com.

Samuti Divernetis: NELJAS ELEMENT TÄIENDAB OMA ARKTILIST ALUSVIIT, NELJAS ELEMENT VÕISTAB BREXITIT POLISH HUBIGA, VISATA SUKKELMISTE VAHEL KALANDALE, UUED KELLAD AJAS RÄNDAVALE SUKKELJATELE